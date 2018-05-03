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Гороскоп на сегодня, 3 мая 2018 года: все знаки зодиака
07:35 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Сегодняшний день хорошо подходит для начала новых отношений и знакомств.

Гороскоп на 3 мая 2018 – ОВЕН

На работе желательно не делать ошибок. Вам это будет под силу, если не брать на себя слишком много. Не бойтесь отказаться от непосильного труда. Возможна неожиданная радостная весть. Везение в этот день вашей стороне, однако в авантюры бросаться все же не стоит. Сейчас благоприятный период для того, чтобы начать борьбу с вредными привычками и взяться за нормализацию массы тела.

Гороскоп на 3 мая 2018 – ТЕЛЕЦ

Вами овладеет внезапное желание изменить все вокруг. Окружающим повезет, если вы ограничитесь перестановкой мебели.

Гороскоп на 3 мая 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

День символизирует переоценку ценностей. Состоявшиеся люди, сумевшие понять суть работы и смысл своего существования, определенно добьются больших успехов.

Гороскоп на 3 мая 2018 – РАК

Посвятите день неутомительным и надежным способам запасания энергии. В ближайшее время ее потребуется много.

Гороскоп на 25 мая 2018 – ЛЕВ

На работе вас ждет успех. Однако помните, что содействия одних сил сверху мало для хорошего результата. Чтобы получите желаемое придется приложить немало усилий. В важном деле прислушайтесь к советам других, но окончательный вывод делайте только после детального анализа. Берегите горло и связки, высокий шанс подхватить вирусное заболевание.

Гороскоп на 3 мая 2018 – ДЕВА

Дева приятно удивит не только коллег, но и начальство. Оказывается, у вас столько нераскрывшихся талантов, что со счета собьешься.

Гороскоп на 3 мая 2018 – ВЕСЫ

Ваше умение взвешивать все за и против при каждом решением 3 мая пригодиться. Вероятно, вы сможете удачно применить его на работе, что в дальнейшем положительно повлияет на улучшение вашего материального положения. Время благоприятное для взвешенных действий и неторопливых решений. Откажитесь от мыслей о амурных делах, лучше займитесь заботой о себе самом. Подумайте, как вы можете сделать свой образ жизни здоровым.

Гороскоп на 3 мая 2018 – СКОРПИОН

Следует повнимательнее прислушиваться к тому, что именно говорит собеседник. Он попытается передать вам нечто важное.

Гороскоп на 3 мая 2018 – СТРЕЛЕЦ

В решении любых вопросов действуйте не спеша, не привлекая к своим делам излишнего постороннего внимания. В этом случае вам никто не сможет помешать реализовать свои намерения.

Гороскоп на 3 мая 2018 – КОЗЕРОГ

День лучше подходит для завершения дел, чем для начала новых. Начинать новые можно только в случае, если они краткосрочные. От дел в которых вы не уверены держитесь подальше, решения по ним отложите на следующую неделю. Это подходящее время, чтобы провести разгрузочный день. Противопоказано переедание, спиртное и громкие гулянки.

Гороскоп на 3 мая 2018 – ВОДОЛЕЙ

В любви не прекращается поиск идеала. Есть большая вероятность, что любовные отношения будут укрепляться еще и крепчайшими узами истинной дружбы.

Гороскоп на 3 мая 2018 – РЫБЫ

В этот день следует максимально отказаться от излишней эмоциональности и яркого наряда. Желательно не флиртовать, не паниковать, не нести чушь и полностью отказаться от обмана. Разоблачение побасенок ухудшит ваше положение, а это вам сейчас совсем не нужно. В мелких делах вам будет сопутствовать удача. В отношениях с близкими помните, что они не могут читать ваши мысли. Поэтому выражайте свои желания, а не надейтесь, что о них догадаются. Вечер лучше провести дома или спокойной прогулкой.

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