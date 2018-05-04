Гороскоп на сегодня, 4 мая 2018 года: все знаки зодиака

Гороскоп на 4 мая 2018 – ОВЕН

Овен в этот день будет более серьезным, скрупулезным и целеустремленным. У представителей этого Знака Зодиака может быть не самое лучшее настроение, многие представители Знака станут более замкнутыми, будут сосредотачивать внимание на работе. В этот день вас ждет успех в профессиональной части жизни.

Гороскоп на 4 мая 2018 – ТЕЛЕЦ

Тельцу нужно больше заниматься старыми делами, а не планировать нововведения. Конечно же, предполагается множество нужных вопросов, но вам придется набраться терпения.

Гороскоп на 4 мая 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы в этот день будут заняты вопросами финансов, общих денег. Для представителей этого Знака Зодиака начнется не самое легкое время, возможны кризисные моменты, какие-то проблемы или просто противоречивые чувства внутри. Рекомендуется Близнецам проявлять во всем мудрость и силу духа.

Гороскоп на 4 мая 2018 – РАК

Не лучший день для препирательств и конфликтов, не стоит сегодня затевать споры и выяснять отношения. Ваши доводы прозвучат неубедительно, да и большинство слов пролетит мимо ушей ваших собеседников. Отложите желание доказать свою правоту до завтра и вы удивитесь, как легко вам удастся восстановить справедливость.

Гороскоп на 4 мая 2018 – ЛЕВ

Лев в этот день будет сосредоточен на работе, здоровье и упорядочивании своей жизни. Это хорошее время для деловых контактов, работы, требующей терпения, наведения порядков в своей жизни. Гороскоп на 4 мая 2018 для всех Знаков Зодиака предвещает Львам, что они станут более ответственными и приземленными в этот день.

Гороскоп на 4 мая 2018 – ДЕВА

Вас 4 мая ждет важная встреча с влиятельным человеком. Нужно будет проявить свою стойкость и настойчивость, чтобы получить желаемое. Вероятно, вам удастся достичь даже большего, чем можно было бы ожидать. В финансовом плане возможны позитивные новости, которые вы давно ждали, однако окончательно дивиденды вы получите, скорее всего, не сразу.

Гороскоп на 4 мая 2018 – ВЕСЫ

Весы в этот период будут сосредоточены на доме и семье. Именно эта сфера жизни выйдет для вас на первый план. Могут прийти вести от дальних родственников, это прекрасный день для общения с семьей и домашних дел. Многим Весам захочется поговорить с кем-то по душам.

Гороскоп на 4 мая 2018 – СКОРПИОН

Очень вероятно, что вас в этот день ждет много соблазнов. Вероятно, вам захочется съесть двойную порцию торта или выпить лишний бокал вина. Будьте осторожны, подвергаясь таким "маленьким страстям". Вы можете легко потерять контроль и попасть в ситуацию, на разрешение которой потребуется слишком много усилий.

Гороскоп на 4 мая 2018 – СТРЕЛЕЦ

Не стоит стрельцам планировать на сегодня важные встречи и переговоры, особенно сделки, касающиеся финансовой прибыли. Эту пятницу лучше посвятить максимально простым занятиям, которые не потребуют риска и судьбоносных шагов.

Гороскоп на 4 мая 2018 – КОЗЕРОГ

Если в этот день вас неожиданно пригласят на пирушку, кофе или в кино – стоит идти. Сегодня вы будете чувствовать себя комфортно среди других людей и чувствовать свою внутреннюю силу. Наслаждайся приятными моментами и удачей, которая вас будет сопровождать.

Гороскоп на 4 мая 2018 – ВОДОЛЕЙ

В жизни Водолея на первый план выйдет духовная составляющая. Вы сможете лучше понять себя и свой внутренний мир, избавиться от каких-то страхов и переживаний, заняться духовными практиками. В этот день Водолеи будут более чуткими к окружающим людям. Гороскоп на 4 мая 2018 для всех Знаков Зодиака советует Водолеям делать добрые дела, сопереживать людям.

Гороскоп на 4 мая 2018 – РЫБЫ

Не поддавайтесь сегодня на яркие и соблазнительные фантазии вашего воображения, важно сохранять трезвость мышления и оставаться реалистом. Рыбы сегодня получат шанс проявить себя по-настоящему и удивить вышестоящее руководство. Заигравшись с мечтами, вы рискуете оставить успехи лишь плодами вашего воображения.