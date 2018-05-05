Чемпионат мира по хоккею 2018

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 05.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сколько владельцев элитного жилья оформили субсидии на ЖКУ: данные Кабмина
Сколько владельцев элитного жилья оформили субсидии на ЖКУ
Новости: Сенаторы США хотят от Луценко объяснений по сотрудничеству с Мюллером
Сенаторы США хотят от Луценко объяснений
Новости: Футбол. Где смотреть субботние матчи 30-го тура чемпионата Украины
Футбол. Где смотреть субботние матчи 30-го тура чемпионата Украины
Новости: Евровидение 2018: букмекеры поделились прогнозами на первый полуфинал
Евровидение 2018: букмекеры поделились прогнозами на первый полуфинал
X

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 5 мая
08:02 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Сегодня будет удачный и светлый день.

Гороскоп на 5 мая 2018 – ОВЕН

Хорошее время для реализации честолюбивых замыслов, но создаёт обманчивое впечатление, что Ваших сил хватит на всё. Люди становятся неустойчивы к лести и невнимательны при подписании документов.

Гороскоп на 5 мая 2018 – ТЕЛЕЦ

 Многие ваши семьи ожидает пополнение. Кому-то судьба подарит детей, другим внуков, третьим — новую большую любовь.

Гороскоп на 5 мая 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

 День ощущения радости от бытия, обретения внутренней свободы. Идеален для заключения брака. Удача ждёт в сфере крупных приобретений и серьёзных покупок, особенно связанных с комфортом вашего быта.

Гороскоп на 5 мая 2018 – РАК

 Любые требующие конкретики дела с трудом находят свое воплощение в реальности. Лучше потратить это время на активный отдых. Правда, юридические вопросы или дела, связанные с вложением денег, идут без особых осложнений.

Гороскоп на 5 мая 2018 – ЛЕВ

 Старые источники доходов, легко могут сейчас потерять свою былую надёжность. В худшем случае вас могут просто обокрасть, или вы сами потеряете значительную сумму денег.

Гороскоп на 5 мая 2018 – ДЕВА

День мудрости, постижения новых знаний. Любые знания легко усваиваются. Займитесь самообразованием: читайте, изучайте языки или компьютер, занимайтесь наукой или учитесь вышивать — что кому ближе. 

Гороскоп на 5 мая 2018 – ВЕСЫ

 Воплощение любых планов и замыслов приведет к желаемым результатам с наименьшими затратами сил с вашей стороны. В этот день удаются контакты с начальством, бывают успешными переговоры.

Гороскоп на 5 мая 2018 – СКОРПИОН

 В этот день все удается. Ставьте цели и достигайте их, напористость оправданна.

Гороскоп на 5 мая 2018 – СТРЕЛЕЦ

 Подойдет для научной и интеллектуальной работы. Время очень благоприятно для общения с единомышленниками, друзьями по интересам.

Гороскоп на 5 мая 2018 – КОЗЕРОГ

 Удача ждет сильных, волевых людей, в которых энергия бьет ключом. Если вы разовьете в этот день бурную деятельность, вас ждет успех.

Гороскоп на 5 мая 2018 – ВОДОЛЕЙ

 Можно завязывать новые знакомства, принимать гостей, общаться с партнерами по браку и бизнесу. Хороший период для творческих людей. Принятие важных решений лучше перенести на другое время.

Гороскоп на 5 мая 2018 – РЫБЫ

Большая вероятность депрессивного состояния, травм и обманов. День лучше провести в решении только самых необходимых житейских вопросов, гнать от себя дурные мысли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

5 мая, Астропрогноз, Гороскоп, Гороскоп на 5 мая, Гороскоп на сегодня, Знаки Зодиака.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Гороскоп на сегодня, завтра, неделю

Гороскоп на сегодня, 30 апреля 2018: все знаки зодиака Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (30.04 - 06.05) Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (30.04 - 06.05)

Последние новости

На шахте "Золотое" произошел прорыв воды, существует риск затопления Головкин - Мартиросян: результаты взвешивания В "Киевавтодоре" сообщили об ограничении проезда транспорта на выходных
Сегодня читают
01 Сенаторы США хотят от Луценко объяснений по сотрудничеству с Мюллером
02 Авианосная группа ВМС США начала операцию против ИГИЛ в Сирии
03 Киев направил ноту протеста России
04 "Везунчик" года: парень разбил спорткар в первый день покупки (Видео)
05 РФ отказалась предоставлять гарантии безопасности для ремонта ДФС
Новости сегодня
09:57 Маникюр 2018: какой дизайн ногтей выбрать на выпускной (Фото)
09:56 Ночной взрыв на Подоле: полиция рассказала новые подробности
09:52 ЧМ-2018 по хоккею. Германия - Дания 2:3 Б: обзор матча (Видео)
09:47 "Киевзеленстрой" сообщил, куда таинственно исчезли скамейки с Крещатика
09:44 РФ ждет от НАТО данные об ликвидации запасов "Новичка" в Чехии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГПСУ о задержании рыбаков Россией: Виноват капитан
ГПСУ о задержании рыбаков Россией: Виноват капитан
Новости: "Укрзализныця" запустит поезд "Мукачево - Будапешт": цены на билеты
Из Мукачево запустят новый поезд в Европу
Новости: Украина погасила часть долга перед МВФ
Украина погасила часть долга перед МВФ
Новости: Рецепт дня: беляши с мясом
Рецепт дня: беляши с мясом
Добавить комментарий
0