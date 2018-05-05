Гороскоп на сегодня, 5 мая 2018: все знаки зодиака
Сегодня будет удачный и светлый день.
Гороскоп на 5 мая 2018 – ОВЕН
Хорошее время для реализации честолюбивых замыслов, но создаёт обманчивое впечатление, что Ваших сил хватит на всё. Люди становятся неустойчивы к лести и невнимательны при подписании документов.
Гороскоп на 5 мая 2018 – ТЕЛЕЦ
Многие ваши семьи ожидает пополнение. Кому-то судьба подарит детей, другим внуков, третьим — новую большую любовь.
Гороскоп на 5 мая 2018 – БЛИЗНЕЦЫ
День ощущения радости от бытия, обретения внутренней свободы. Идеален для заключения брака. Удача ждёт в сфере крупных приобретений и серьёзных покупок, особенно связанных с комфортом вашего быта.
Гороскоп на 5 мая 2018 – РАК
Любые требующие конкретики дела с трудом находят свое воплощение в реальности. Лучше потратить это время на активный отдых. Правда, юридические вопросы или дела, связанные с вложением денег, идут без особых осложнений.
Гороскоп на 5 мая 2018 – ЛЕВ
Старые источники доходов, легко могут сейчас потерять свою былую надёжность. В худшем случае вас могут просто обокрасть, или вы сами потеряете значительную сумму денег.
Гороскоп на 5 мая 2018 – ДЕВА
День мудрости, постижения новых знаний. Любые знания легко усваиваются. Займитесь самообразованием: читайте, изучайте языки или компьютер, занимайтесь наукой или учитесь вышивать — что кому ближе.
Гороскоп на 5 мая 2018 – ВЕСЫ
Воплощение любых планов и замыслов приведет к желаемым результатам с наименьшими затратами сил с вашей стороны. В этот день удаются контакты с начальством, бывают успешными переговоры.
Гороскоп на 5 мая 2018 – СКОРПИОН
В этот день все удается. Ставьте цели и достигайте их, напористость оправданна.
Гороскоп на 5 мая 2018 – СТРЕЛЕЦ
Подойдет для научной и интеллектуальной работы. Время очень благоприятно для общения с единомышленниками, друзьями по интересам.
Гороскоп на 5 мая 2018 – КОЗЕРОГ
Удача ждет сильных, волевых людей, в которых энергия бьет ключом. Если вы разовьете в этот день бурную деятельность, вас ждет успех.
Гороскоп на 5 мая 2018 – ВОДОЛЕЙ
Можно завязывать новые знакомства, принимать гостей, общаться с партнерами по браку и бизнесу. Хороший период для творческих людей. Принятие важных решений лучше перенести на другое время.
Гороскоп на 5 мая 2018 – РЫБЫ
Большая вероятность депрессивного состояния, травм и обманов. День лучше провести в решении только самых необходимых житейских вопросов, гнать от себя дурные мысли.