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Гороскоп на сегодня, 6 мая 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 6 мая
07:07 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

День обещает быть наполнен большим количеством споров.

Гороскоп на 5 мая 2018 – ОВЕН

Первая половина дня может принести трудности, но они вас не напугают. Совсем наоборот: вы с энтузиазмом возьметесь за сложные дела, постараетесь преодолеть преграды, возникшие на пути. Не исключено, что придется отказаться от каких-то старых привычек; это окажется даже проще, чем вы ожидали.

Во второй половине дня стоит быть осторожнее. Вы склонны к чрезмерной самоуверенности, это может обернуться неприятностями. Овнам, которые решат вести себя скромно, будет проще завоевать симпатию новых знакомых.

Гороскоп на 5 мая 2018 – ТЕЛЕЦ

 Вы заслужили отдых после таких напряженных дней. Отправляйтесь на природу и расслабьтесь. Если Вы не наберетесь сил, то просто не сможете справиться с предстоящим Вам серьезным проектом.

Гороскоп на 5 мая 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

 Кажется, ваши ненавистники затеяли не совсем приятную игру против вас. Как и бывает обычно, их сплотила единая цель - добиться того, чтобы вы провалились. Но не тут-то было, они нарвались на большие неприятности, ведь на вашей стороне есть люди, которые уже начали предпринимать меры предосторожности.

Гороскоп на 5 мая 2018 – РАК

 Энергетически мощный день, энергия Раков хлещет через край, однако не переусердствуйте и отыщите время, чтобы проверить работу сердечно-сосудистой системы. День прекрасно подходит для доверительных бесед, в которых можно много интересного узнать о себе. В сегодняшний день важно не допускать ошибок при заполнении каких-либо документов. Прежде чем что-то подписывать, обязательно внимательно прочтите, а если в чем-либо сомневаетесь, обратитесь за консультацией к юристу.

Гороскоп на 5 мая 2018 – ЛЕВ

Вам сопутствует удача. Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы довести до конца какие-то сложные и важные дела, решить проблемы, которые в последнее время не давали вам покоя. Очень приятным будет общение со старыми знакомыми, а на новых вы без труда произведете самое лучшее впечатление. Удачными будут публичные выступления, вы легко заинтересуете слушателей.

Этот день подходит для романтических свиданий. Вы найдете способ порадовать и поддержать любимого человека, приятно удивите его неожиданным подарком или смелым предложением.

Гороскоп на 5 мая 2018 – ДЕВА

 Сегодня Вы купите очень качественный товар по весьма выгодной цене. Эта покупка станет для Вас настоящим подарком судьбы. Однако Вы можете и не совершить ее. Все, что от Вас требуется, чтобы не упустить этот шанс, это прислушаться к Вашей интуиции. Также она поможет Вам в личных делах.

Гороскоп на 5 мая 2018 – ВЕСЫ

 Всё, что вам нужно - максимум тишины. Сосредоточьтесь на вопросах, которые вас волнуют, попытайтесь абстрагироваться от всего насущного. Вот увидите, ответ придет к вам сам. Но прежде чем принимать решение, тщательно подумайте, ведь от этого будет завесить многое.

Гороскоп на 5 мая 2018 – СКОРПИОН

 Сегодня в руках Скорпиона все будет гореть (в хорошем смысле этого слова), а дым вокруг него - стоять коромыслом! Скорпион настроен по-боевому, он готов направить свои усилия на любой фронт работ! Другое дело, что ситуация, будто в насмешку, будет то и дело требовать от него переключать свое внимание с одной задачи на другую. Из-за этого деятельный Скорпион рискует пробегать весь день практически впустую. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему сегодня, невзирая на провокации, сосредоточиться на чем-нибудь одном.

Гороскоп на 5 мая 2018 – СТРЕЛЕЦ

 Стрельцы, сегодня звезды советуют сначала действовать, а потом думать - да, именно так, ведь ваша интуиция на высоте. Но от слишком рискованных авантюр на всякий случай воздержитесь. Личная жизнь порадует сюрпризами после обеда - готовьтесь к встрече с поклонником из прошлого, возможно, вам удастся возобновить отношения.

Гороскоп на 5 мая 2018 – КОЗЕРОГ

 Козероги, сегодняшний день подарит много интересных сюрпризов, главное, быть внимательнее и чаще прислушиваться к интуиции. Общение с избранником перейдет на новый уровень - вы неплохо поработали над отношениями. Вечернее время суток постарайтесь посвятить решению бытовых проблем, а домочадцы с удовольствием вам помогут.

Гороскоп на 5 мая 2018 – ВОДОЛЕЙ

 Сегодня Вам придется выбирать между семьей и друзьями. Кого бы Вы ни выбрали, старайтесь как можно более тактично отказываться от помощи, о которой Вас попросят. Попытайтесь совместить оба аспекта своей жизни. Если Вам это удастся, Вас смело можно будет назвать настоящим дипломатом и опытным стратегом, который способен заключить самый сложный договор.

Гороскоп на 5 мая 2018 – РЫБЫ

Кажется, вы поставили перед собой слишком много целей, на их достижение у вас, элементарно, не хватает времени. Подумайте над тем, чтобы урезать список, и сделать его максимально приближенным к реальности. Там и гляди, может, и над остальными можно будет задуматься.

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