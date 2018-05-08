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Гороскоп на сегодня, 8 мая 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на сегодня
07:15 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Сегодня вы будете склонны к спонтанным и резким решениям, которые могут быть приняты под влиянием сильных эмоций или просто переменчивого настроения.

Гороскоп на 8 мая 2018 – ОВЕН

Если вы можете что-то сделать существенное в своей жизни, то проверить свои возможности и заложить фундамент следует именно сегодня. Это день объективной оценки деловых качеств. Ставьте цели и достигайте их, напористость оправданна. Но соблюдайте верность принципам и долгу. 

Гороскоп на 8 мая 2018 – ТЕЛЕЦ

Беритесь за дела после полудня. Именно в это время суток Тельцы ощутят новый прилив энтузиазма, обретут интерес к общению и тягу к самовыражению. Вечером не обижайтесь на чужую холодность и критику, лучше станьте критичнее к себе сами. В случае разногласий не торопитесь рвать отношения. Не заводитесь и спокойно оцените расстановку сил: скорее всего, она в вашу пользу. Плохое самочувствие скажет о том, что вы что-то делаете неправильно. Возможно, тратите энергию (деньги) не на тех людей или на ложные цели.

Гороскоп на 8 мая 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Удачный в деловом отношении день. Период активной борьбы и новых свершений. От вас потребуется решительность в действиях. Возможно, у вас появится шанс проявить талант и продемонстрировать деловую хватку. Планеты советуют воздерживаться от ненужных или непринципиальных споров — уступите в мелочах, чтобы выиграть в главном. 

Гороскоп на 8 мая 2018 – РАК

Благоприятное время для проведения разноплановых финансовых сделок. Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода. Так же хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами, включая операции с художественными ценностями.

Гороскоп на 8 мая 2018 – ЛЕВ

Свобода и независимость, которыми вы наслаждались, сменяются чувством долга. Во второй половине дня на первом плане окажутся деловые вопросы: например, финансовые или организационные. Тяжело в учении, легко в бою - эта поговорка станет для многих Львов лучшим лозунгом. Если вы руководитель, помните, что положение обязывает, и берите бразды правления в свои руки. Если вы только приступили к построению карьеры, добросовестно изучайте основы профессии и тщательно выполняйте все распоряжения начальства.

Гороскоп на 8 мая 2018 – ДЕВА

Сегодня у вас появится возможность блеснуть талантами и способностями. Однако, это может случиться только при условии полной готовности к работе. Принимая 2018 решения, будьте осторожны. Необходимо разумно распределить силы, чтобы довести начатое дело до конца. Во второй половине дня вероятна встреча со старыми друзьями.

Гороскоп на 8 мая 2018 – ВЕСЫ

Если вы хотите развивать свою деятельность, то предпринять соответствующие шаги и заложить основы следует в этот день. День хорош для научных исследований, сбору информации. Не беритесь за то, в чем вы некомпетентны.

Гороскоп на 8 мая 2018 – СКОРПИОН

Довольно гармоничный день. Все находится в равновесии. Ощутим некоторый переизбыток сил, которые лучше всего направить в творческое русло или на физическую нагрузку, иначе энергия может найти выход в необдуманных, поступках. 

Гороскоп на 8 мая 2018 – СТРЕЛЕЦ

Свободные творческие поиски возможны лишь в первой половине дня. Ближе к вечеру Стрельцам предстоит включиться в рутинную работу. Будет лучше, если вы сделаете это добровольно. В противном случае вас заставят люди либо обстоятельства. Возможно, вам придется пройти какой-либо профессиональный тест. Отнеситесь серьезно к своим обязанностям. Впрочем, если у вас есть помощники, вы можете положиться на них и перепоручить им свои дела. При наличии проблем со здоровьем подумайте о визите к врачу. 

Гороскоп на 8 мая 2018 – КОЗЕРОГ

Утром не поддавайтесь унынию и раздражению. Тупик, в котором вы очутились, отнюдь не вечен. Вечером вы поймете, что у вас еще много возможностей и вы до сих пор не реализовали большую часть своих талантов. Не расстраивайтесь из-за сделанных в прошлом ошибок, а также из-за того, что у вас мало друзей (или они вас не поддерживают). В это время Козероги вполне способны сами пробить себе дорогу, и вы не исключение. Осознайте поставленные вам судьбой ограничения и смело действуйте там, где они заканчиваются.

Гороскоп на 8 мая 2018 – ВОДОЛЕЙ

Неожиданные обстоятельства заставят вас работать сверхурочно и даже заниматься совершенно незнакомым делом. Окончательный результат этой деятельности будет зависеть только от вашей способности быстро реагировать на изменения. Во второй половине дня вероятно некоторое улучшение финансового положения, связанное с выгодной покупкой или случайным выигрышем.

Гороскоп на 8 мая 2018 – РЫБЫ

Этот день ознаменует собой новый этап жизни. Возможно, что он начнется с приятных известий, продолжится большими сюрпризами и закончится всеобщим признанием. Постарайтесь завершить важные дела и закончить давние споры с родственниками. А самое приятное времяпрепровождение для вас сегодня — в кругу близких, причем не обязательно родственников.

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