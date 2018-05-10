Гороскоп на сегодня, 10 мая 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 10 мая 2018 – ОВЕН

Повышена вероятность конфликтов и разногласий и в деловой сфере. День лучше посвятить благотворительности, делать подарки, выполнять просьбы других людей. Благоприятно заключать брак, который будет держаться на высшей любви.

Гороскоп на 10 мая 2018 – ТЕЛЕЦ

Тело, ум и чувства Тельцов нуждаются в небольшой перезагрузке. Это удачный момент для отдыха, а также для частичной смены планов, вкусов, привычек. Приветствуйте любые изменения в своей жизни и не сопротивляйтесь им. Станьте коммуникабельнее, подвижнее и любезнее, не зацикливайтесь на прошлом. Если вы увлечены какой-то деятельностью, сегодня стоит преодолеть инерцию и сделать в ней перерыв. Это поможет вам восстановить растраченные ранее силы и заодно посмотреть на текущую ситуацию свежим взглядом.

Гороскоп на 10 мая 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Благоприятное расположение звезд позволит вам проявить свои способности на разных поприщах. Возрастают удачливость, коммуникабельность, быстрота реакции. Вероятен финансовый подъем для мужчин-Близнецов, занимающихся учебой, преподавательской, коммерческой или кооперативной деятельностью. Сегодня вы сможете с невероятной легкостью получить то, что раньше казалось недоступным. Разум и интуиция помогут вам выйти из сложной ситуации.

Гороскоп на 10 мая 2018 – РАК

Барометр вашей жизни сегодня показывает отметку «ясно», резких перемен можно не ждать. Контакты Раков с друзьями и родственниками отличаются особой душевной теплотой. Если отношения были натянутыми, самое время сгладить острые углы (особенно если разногласия возникли на финансовой почве). Возможно, вас позовут в гости, в этом случае не стоит приходить в чужой дом с пустыми руками и с камнем за пазухой. Если вы сами пригласили к себе в дом гостей, порадуйте их фирменным угощением и окружите заботой.

Гороскоп на 10 мая 2018 – ЛЕВ

Возрастут жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние. Сегодня вы без особенных усилий сможете осуществить множество выгодных дел или добиться расположения лица противоположного пола. Благоприятный день для воплощения замыслов — ваша энергия, бьющая через край, вселит радость, веру и оптимизм в окружающих. Решительные действия, натиск, целеустремленность приведут к высоким результатам.

Гороскоп на 10 мая 2018 – ДЕВА

Вы можете сами выбирать направление движения, род занятий, стиль общения. Ваше мнение будет ценно для окружающих. Настроение останется позитивным вплоть до ночи. У многих Дев возможен интерес к удаленной переписке, романтическим знакомствам, далеким путешествиям, но торопиться с инициативой в этих сферах сегодня не стоит. Воздержитесь от новых начинаний, особенно авантюрных. Побудьте в обстановке спокойствия и уверенности, сейчас это крайне необходимо для восстановления ваших физических и душевных сил.

Гороскоп на 10 мая 2018 – ВЕСЫ

Благоприятное расположение звезд позволит вам спокойно заниматься повседневными делами, утвердиться в своем мнении по важным вопросам, проявить свои способности в творчестве, с невероятной легкостью получить то, что раньше казалось недоступным. Возможны финансовые поступления, хотя их сумма вас не устроит.

Гороскоп на 10 мая 2018 – СКОРПИОН

Самочувствие Скорпионов сегодня не в последнюю очередь зависит от их же дипломатичности. Вступайте в общение лишь в том случае, если понимаете ситуацию, хорошо чувствуете обстановку и настроение собеседника. Очевидные перемены в чужом поведении примите как должное. Избегайте запоздалых диалогов на злободневные темы и тем более яростных споров. Если не успели высказать партнеру что-то принципиально важное, исправляйте ошибку с самого утра. Чем ближе вечер, тем меньше вероятность того, что вас услышат.

Гороскоп на 10 мая 2018 – СТРЕЛЕЦ

День благоприятен для физических нагрузок, занятий спортом, длительных прогулок, путешествий. Общение с друзьями позволит вам проявить свои таланты, принесет положительные эмоции. Наступает прекрасное время для размышлений о личной жизни. Эмоциональность и увлеченность помогут преодолеть все препятствия на пути к успеху.

Гороскоп на 10 мая 2018 – КОЗЕРОГ

День несет с собой эмоциональную неустойчивость и чувство беспокойства. Человек становится заторможенным и безразличным. Как следствие, значительно возрастает вероятность ошибок. День лучше провести в решении только самых необходимых житейских вопросов.

Гороскоп на 10 мая 2018 – ВОДОЛЕЙ

День подходит для планирования дел и мысленного предвкушения позитивных событий. Интуиция вас не обманывает, вы действительно вскоре столкнетесь с хорошими переменами. Но перед тем как в них окунуться, звезды настоятельно советуют вам отдохнуть и набраться сил. Большинству Водолеев сегодня не повредит отказ от публичности, шума, перенапряжения любого рода. Навестите родителей или уединитесь в своей собственной квартире. Окружите себя комфортом, тогда и мысли в голову будут приходить более приятные.

Гороскоп на 10 мая 2018 – РЫБЫ

Сегодня возможен энергетический всплеск. Будьте осторожны. Вероятно, будет трудно сдержать эмоции и контролировать ситуацию. Всерьез задумайтесь над своей жизнедеятельностью. Возможно, придет осознание новых истин, которые обогатят ваш внутренний мир и послужат защитой во всех тяжелых ситуациях.