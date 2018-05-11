Гороскоп на сегодня, 11 мая 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 11 мая 2018 – ОВЕН

Этот период может потребовать от вас, чтобы вы проявили всю свою смелость. Вам не следует опасаться идти на риск и действовать под влиянием внезапного импульса. Правильные решения будут приходить сами собой. Это может принести финансовый успех и поможет увеличить сферу вашего влияния. Не стоит распространяться о своих успехах и доходах, чтобы у вас не стали просить денег взаймы.

Гороскоп на 11 мая 2018 – ТЕЛЕЦ

Ваш образ нуждается в корректировке. Обратите особое внимание на косметику и парфюмерию: смена цветовой гаммы и привычного аромата способны моментально преобразить вас. Не исключены перемены в настроении и в круге общения, особенно это будет заметно у женщин-Тельцов. Возможна расточительность под влиянием собственных мыслей и чувств либо окружающей атмосферы. Не спешите с покупками, в том числе с выбором подарков. Высока вероятность того, что вы быстро разочаруетесь в своем решении или оно будет спорным.

Гороскоп на 11 мая 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

День милости, прощения обид, очищения огнем. Коммуникабельность и оптимизм будут возрастать, что указывает на появление в вашей жизни новых знакомых, расширение круга общения. Хороший день для коллективных действий, для изучения новых ремесел, для занятий творчеством и научной работой. Вечером используйте любую возможность изменить к лучшему свою личную жизнь.

Гороскоп на 11 мая 2018 – РАК

Период идеален для решения вопросов, связанных с юриспруденцией. Всевозможные путешествия и командировки также будут иметь успех. Однако стоит остерегаться операций, связанных с землей или строительством.

Гороскоп на 11 мая 2018 – ЛЕВ

День склоняет к полной беззаботности, подходит для вечеринок и тусовок. Предметом интенсивных обсуждений и догадок может стать мода, любовь, тайна, интрига, светская жизнь. Это прекрасное время для того, чтобы отвлечься от повседневности, получить заряд вдохновения (последнее для Львов особенно важно). Помечтайте о счастливом будущем (про себя или вслух). Наиболее актуальны сегодня связи с представительницами прекрасного пола. Но не слишком полагайтесь на их мнение: оно может быть ошибочным.

Гороскоп на 11 мая 2018 – ДЕВА

Неплохое время для переезда, поездок, перемены вида деятельности. Хорошо начинать осуществление любых замыслов. Старайтесь целенаправленно расходовать силы. Вложения сил и средств в этот день дадут максимальный эффект.

Гороскоп на 11 мая 2018 – ВЕСЫ

Жизненный потенциал находится на самом высоком уровне, поэтому удача вам будет способствовать во всем. Благоприятно планирование нового важного дела, подведение итогов, размышления, спокойный отдых на лоне природы в обществе близких людей. Занятие любимым делом снимет нервную усталость.

Гороскоп на 11 мая 2018 – СКОРПИОН

Настороженность и подозрительность, присущие Скорпионам, сегодня ослабевают, поэтому все их защиты легко сломать. Никакая броня не поможет, если на вашем пути возникла роковая любовь. Вас могут обольстить ласковыми словами или завлечь подарками. Вы способны млеть от красоты, обаяния, ума, загадочности своей пассии, не замечая, что самым грубым образом изменяете собственным идеалам и принципам. Впрочем, не исключено, что это всего лишь мираж, который вы по недоразумению приняли за настоящее чувство.

Гороскоп на 11 мая 2018 – СТРЕЛЕЦ

На вашем горизонте может появиться человек, обаянию которого вы не в силах сопротивляться. Мужчины-Стрельцы будут полностью очарованы своими возлюбленными. Женщин-Стрельцов звезды предупреждают о появлении возможной коварной соперницы. Если вы фигура публичная и часто находитесь на виду, вам пора внести поправки в свой прежний имидж. Добавьте в него чуть больше мягкости, гармонии, дипломатичности, романтики. Не переборщите с загадочностью, иначе вас начнут считать человеком, не заслуживающим доверия.

Гороскоп на 11 мая 2018 – КОЗЕРОГ

Этот день обещает быть благоприятным во многих отношениях. Хорошее время для коллективных действий, изучения новых ремесел, занятий творчеством и научной работой. Звезды по-прежнему настроены к вам благосклонно. Финансовое положение несколько улучшится: возможен выигрыш, возвращение долга или выгодная покупка.

Гороскоп на 11 мая 2018 – ВОДОЛЕЙ

Обстоятельства складываются как нельзя лучше для вас. На первом плане может оказаться любовная жизнь, полная свежих впечатлений и хороших надежд. Возможно, в поисках своего счастья вы пуститесь в авантюру. Если вы человек творческий, повинуйтесь вдохновению и наверняка создадите шедевр. Если у вас есть дети, побалуйте их вниманием, подарками. Это отличное время для проведения праздников, торжеств, вечеринок, гуляний, которые (не без участия изобретательных Водолеев) могут затянуться до глубокой ночи.

Гороскоп на 11 мая 2018 – РЫБЫ

День отмечен суетой и мелкими хлопотами. Многим придется отказаться от намеченных планов и перенести внимание на проблемы близких людей. Чувство сострадания и осознание своего долга окажутся выше собственного благополучия. Рыбам рекомендуется умерить свои запросы и суметь противостоять искушениям плоти.