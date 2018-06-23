Гороскоп на сегодня, 23 июня 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 23 июня 2018 Овен

Жизненная активность достигает кульминационной точки. Смело двигайтесь вперед – прирожденная мягкость и внешнее обаяние помогут разрешить разного рода конфликты. Не отказывайтесь от помощи, какой бы незначительной она вам ни казалась.

Гороскоп на 23 июня 2018 Телец

День проходит под знаком достижения цели, отстаивания принципов, трансформации половой энергии. Вероятно, сегодня вы почувствуете небывалый прилив сил. Все, за что бы вы ни взялись, будет удаваться, и даже из самых запутанных ситуаций вы сможете выйти с выгодой для себя. Особенно благоприятной будет вторая половина дня. Женщинам-Тельцам предстоит знакомство, которое может стать началом любовного романа.

Гороскоп на 23 июня 2018 Близнецы

Хорошо идут дела, связанные с любыми имущественными вопросами. Если вы испытываете тягу к общению, то лучше проведите время с близкими родственниками или старыми партнерами, способными дать правильный совет и оказать моральную поддержку.

Гороскоп на 23 июня 2018 Рак

Тайные надежды, которые вы питаете, вряд ли сбудутся полностью. Возможно, вы слишком много хотели от себя, других людей или от ситуации в целом. Вторая половина суток резко усиливает вероятность острого конфликта с переходом на личности, который может оказаться поистине судьбоносным для июньских Раков. Будьте готовы взять на себя ответственность за что-то (например, за детей, организацию отдыха) или разделить ее с другими. В то же время не отвергайте революционные изменения там, где они необходимы.

Гороскоп на 23 июня 2018 Лев

В первой половине дня Львам захочется сохранить личную независимость и продолжить увлекательную погоню за счастьем. Возможна чрезмерная вера в дружбу, свободу, любовь, гуманность, силу слова или высшего образования. Ближе к вечеру жизнь внесет в этот сценарий коррективы, которые вам могут не понравиться. Вы можете неожиданно приболеть, вас могут призвать к выполнению семейного долга и повседневных домашних обязанностей. К тому же вы обнаружите, что к некоторым из прежних целей не стоило и стремиться.

Гороскоп на 23 июня 2018 Дева

Это день благоприятный для наиболее полного раскрытия вашей личности. Вы будете блистать остроумием, стремиться к участию в различных диспутах, спорах. Сила чувств будет положительно влиять на ваше эмоциональное состояние. Отношения с домашними вполне стабилизируются и наполнятся тихим, взаимным удовлетворением.

Гороскоп на 23 июня 2018 Весы

Неблагоприятны любые физические нагрузки или напряженная умственная работа. Влияние людей, с которыми вам предстоит общаться, может оказаться так велико, что вы попадете под их зависимость. Женщинам-Весам следует остерегаться романтических приключений, которые могут иметь нежелательные последствия.

Гороскоп на 23 июня 2018 Скорпион

Утром избегайте важных решений. Возможны большие расходы, крупные покупки. В ваших интересах не допускать неоправданной расточительности и несдержанности в поведении, даже если обстановка к этому располагает. Не набрасывайтесь на еду, не скупайте все подряд в окрестных магазинах. После полудня вы перестанете ощущать себя беспомощной игрушкой своих или чужих желаний. Наступает благодатное для Скорпионов время: к ним возвращаются трезвость мысли, самоконтроль, способность управлять людьми и событиями.

Гороскоп на 23 июня 2018 Стрелец

Сегодня любые ваши действия могут обернуться против вас, поэтому постарайтесь в этот нелегкий день не принимать кардинальных решений, иначе рискуете испортить отношения с коллегами. Обратите внимание на свое здоровье и здоровье близких. Полноценный отдых на свежем воздухе, общение с природой и детьми помогут снять напряжение.

Гороскоп на 23 июня 2018 Козерог

День обещает быть насыщенным интересными событиями или неожиданными переменами в личной жизни. Возрастает ваше личное обаяние, шарм. Сексуальные контакты и любовные отношения принесут вам радость и уверенность в собственных силах. У вас свой стиль, свои представления о жизни — постарайтесь, чтобы партнер разделял ваши увлечения.

Гороскоп на 23 июня 2018 Водолей

Гороскоп на сегодня не рекомендует Водолеям заниматься активной деятельностью, заключать сделки, планировать новые дела. Новые идеи и планы обречены на провал. Вероятно, на работе вас просто завалят делами, но огорчаться по этому поводу не стоит, так как ваши старания будут замечены и вознаграждены.

Гороскоп на 23 июня 2018 Рыбы

Задача этих суток - сформировать четкий трезвый взгляд на будущее. А это возможно лишь ценой отказа от избыточных идей и разнообразного старья. Сейчас Рыбы нуждаются в освобождении не только от старых вещей, но и от прежних принципов, отжившей дружбы, ложных и недостойных целей. Перетряхните свои прежние ценности словно ветхую одежду. Безжалостно выбросьте все, что отслужило свой век и отдает нафталином. Как только вы это сделаете, вам станут намного яснее открывающиеся перед вами реальные перспективы.