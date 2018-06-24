Гороскоп на сегодня, 24 июня 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 24 июня 2018 Овен

Звезды предупреждают, что период испытаний для вас еще не закончился. Любая деятельность потребует от вас больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. В личной жизни вероятны приятное известие или романтический поступок. Возможна поддержка людей, от которых вы не ждали понимания.

Гороскоп на 24 июня 2018 Телец

В личной жизни мужчинам-Тельцов звезды советуют проявить великодушие, простить обиды. Женщин-Тельцов звезды предупреждают о возможном скором завершении любовной связи. Рекомендуется быть внимательными и осторожными, хотя не все будет зависеть от вас.

Гороскоп на 24 июня 2018 Близнецы

Время очень благоприятно для общения с единомышленниками, друзьями по интересам. Будьте осторожны при работе с электричеством и всеми электроприборами. Не самое подходящее время для обращения в официальные инстанции.

Гороскоп на 24 июня 2018 Рак

Резко возрастает потребность Раков выговориться, излить душу. На протяжении всего дня вы будете нуждаться в понимающем собеседнике. Чтобы вас не упрекнули в нервозности, навязчивости или душевной глухоте, не играйте в одни ворота, вовремя давайте слово другим. Возможно, вам предстоят переговоры или поездка. Это подходящее время для консультирования по любым вопросам, причем как в форме заочного общения, так и в виде личной встречи с глазу на глаз. Главное, чтобы темы бесед были конкретными, жизненными.

Гороскоп на 24 июня 2018 Лев

Звезды предупреждают, что для вас начинается очередной период испытаний. Любое дело потребует от вас больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. В личной жизни вероятны измена или падение интереса к партнеру. Не огорчайтесь: впереди у вас новые знакомства.

Гороскоп на 24 июня 2018 Дева

Ум хорошо, а два лучше. Обсудите свои долгосрочные планы с другими людьми и получите отличную дополнительную точку опоры. Хороший совет вам может дать друг, родственник, любимый человек (особенно если вы работаете в одной сфере или имеете схожие планы на будущее). Родителям стоит прислушаться к мнению своих выросших детей: как известно, устами ребенка глаголет истина. Поездки, в том числе развлекательные, у Дев могут протекать в атмосфере суеты и сопровождаться бесконечными разговорами о насущном.

Гороскоп на 24 июня 2018 Весы

Вероятны вялость, приступы раздражения, революционные настроения и ослабление защитных сил организма. Не стоит экспериментировать, строить неосуществимые планы, стремиться сломать весь уклад жизни. Вероятен небольшой стресс, после которого в душе вновь воцарятся мир и спокойствие и вы сможете реально оценить сложившуюся ситуацию.

Гороскоп на 24 июня 2018 Скорпион

Преуспеть в делах сегодня невозможно без хорошей профессиональной базы, а также без коммуникабельности, осведомленности, красноречия. К счастью, этот день создает отличные предпосылки для удачного развития событий, причем не без вашего участия (влияния). Вы продвинетесь благодаря своим знаниям, возможно, связям, родственной протекции, наличию собственного авто или клиентуры. Скорпионам-новичкам не составит труда освоить азы выбранного занятия и быстро стать на одну ногу с признанными специалистами.

Гороскоп на 24 июня 2018 Стрелец

Избавьтесь от ненужных вещей, пересмотрите свои отношения с окружающими. Будьте честны по отношению к самим себе. Постарайтесь избегать обещаний, клятв и ненужных разговоров. Звезды рекомендуют проявить твердость в отстаивании своих взглядов.

Гороскоп на 24 июня 2018 Козерог

Партнер может позвать вас за стол переговоров. Контакта с вами могут искать постоянные клиенты и даже конкуренты. Да и вы, скорее всего, сейчас нуждаетесь в совете, консультации, компетентном отзыве, доброй критике. Не отвергайте шанс вступить в диалог, а если считаете нужным, выступите с таким предложением сами. Личные нужды и привычки сегодня стоят для Козерогов на первом месте. Но если вы хотите сохранить (упрочить) свой деловой или супружеский союз, согласуйте все свои решения со второй стороной.

Гороскоп на 24 июня 2018 Водолей

Нельзя проявлять озабоченность и суетливость. Не старайтесь переложить тяжесть проблем на своих партнеров. Постарайтесь не замечать мелких неприятностей. Ваше обаяние может творить чудеса. Вероятны вещие сны.

Гороскоп на 24 июня 2018 Рыбы

День связан с обманами, иллюзиями, провокациями и искушениями. Сегодня излишняя доверчивость может вас поставить в зависимое положение. Это скажется на служебных проблемах и отразится на ситуации в семье. Велика вероятность серьезных испытаний. Молодые люди будут держать экзамен на зрелость. Любая деятельность потребует большой концентрации сил.