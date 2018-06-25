Гороскоп на сегодня, 25 июня 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 25 июня 2018 Овен

День благоприятный для самовыражения и укрепления авторитета. Постарайтесь реализовать творческие порывы. Вполне вероятно, что откроются новые источники заработка. Удачному ходу дел будет способствовать нестандартный подход к ситуации. Прислушайтесь к голосу интуиции, но и не забывайте о трезвом расчете.

Гороскоп на 25 июня 2018 Телец

Ваши отношения с домашними вполне стабилизируются и наполнятся тихим взаимным удовлетворением. Вероятны домашние хлопоты. Не следует принимать кардинальных решений, делать дорогостоящие покупки, о которых вы можете потом пожалеть. Главное — сохранить внутреннее равновесие и оградить себя от искушений. День проходит под знаком любви, прощения и молитвы.

Гороскоп на 25 июня 2018 Близнецы

Любые действия совершайте с оглядкой. Несоблюдение правил и инструкций не станет катастрофой, но может обойтись вам дороговато. Деньги лучше тратить только на необходимые мелочи: например, еду, оплату транспорта. Женщинам-Близнецам не стоит покупать одежду, белье и косметику. Вторая половина дня склоняет к физической или умственной активности, общению с друзьями, товарищами по учебе или путешествию. Если ваша инициатива натолкнулась на препятствие, соберитесь и преодолейте его, дальше будет легче.

Гороскоп на 25 июня 2018 Рак

Утром с Раками может сыграть дурную шутку их собственная неуравновешенность. Возможны нервозность, суетливость, чрезмерная разговорчивость, отсутствие вкуса и меры. Помешать договориться с другим человеком вам может пустяковая причина: например, неудачное слово, легкое эстетическое разногласие, разность привычек. В этот день нежелательны финансовые операции. Не стоит искать новых друзей, выступать в роли посредника или консультанта. Не исключено временное отчуждение от родни или единомышленников.

Гороскоп на 25 июня 2018 Лев

Звезды утверждают, что некое событие или роковое стечение обстоятельств могут заставить вас взглянуть на привычные вещи по-новому и даже в корне изменить ваш образ жизни. В лучшем случае вам придется искать новую форму отношений с близким человеком, а в худшем — разорвать все связи и начать все сначала на новом месте.

Гороскоп на 25 июня 2018 Дева

В начале дня не придавайте значения легким размолвкам, особенно с детьми и любимым человеком. Вторая половина суток может дать толчок более серьезным разногласиям: например, с другом, подчиненным, коллегой, родственником, вызванным на дом мастером. Ваши рабочие планы, возможно, придется менять из-за проблемы с компьютерной программой или сетевым соединением. Девы, нуждающиеся в лечении, технической помощи или консультации специалиста, рискуют не получить ее вовремя. Возможно, вы опоздаете на службу или нарушите режим.

Гороскоп на 25 июня 2018 Весы

Неблагоприятный день. Рекомендуется трезвая оценка действительности. Вероятно, вы потеряете часть капитала или не получите тех денег, на которые рассчитывали. Звезды советуют держать эмоции под контролем — неблагоприятное сочетание планет может привести к различным неприятностям. Обратите внимание на свое здоровье или здоровье близких. Если есть возможность, проведите сегодняшний день на природе.

Гороскоп на 25 июня 2018 Скорпион

День откровений, очищения мыслей, размышлений, неблагоприятный для начала нового дела и чреватый трудностями в личных и семейных отношениях. Откажитесь от любой активной деятельности, не проявляйте инициативу. Трезвая оценка ситуации и окружающих вас людей, здравый смысл помогут с честью выйти из создавшегося положения.

Гороскоп на 25 июня 2018 Стрелец

Всегда веселые Стрельцы сегодня почувствуют себя одинокими и забытыми. На протяжении всего дня вероятны проблемы со связью. Сбои электронных систем могут привести к зависанию компьютера, плохой работе почты и транспорта. Не исключено опоздание, получение ошибочных данных, отказ в доступе к информации, попадание в пробки, недопонимание с друзьями и близкой родней. Не вздумайте нагрянуть в гости без предупреждения: велика вероятность того, что хозяев не будет дома или они не смогут уделить вам внимание.

Гороскоп на 25 июня 2018 Козерог

Многим бизнесменам придется столкнуться с жесткой позицией партнеров, что заставит пересмотреть предыдущие договоренности. Результат деятельности можно будет получить только в через некоторое время. Можете рассчитывать на помощь покровителей.

Гороскоп на 25 июня 2018 Водолей

Первую половину суток можно посвятить заботам о здоровье, мелким бытовым и служебным хлопотам, оказанию услуг. Впрочем, за многих Водолеев сегодня все решают обстоятельства, с которыми им остается только смириться. В течение дня ситуация станет еще более жесткой и определенной, возможность маневрировать сведется к нулю. Вы можете стать заложником своего самочувствия, семейного положения или профессиональных обязанностей. Не поддавайтесь пессимизму и старайтесь в любых условиях выполнять свой долг.

Гороскоп на 25 июня 2018 Рыбы

День символизирует крушение надежд и планов. Комбинация, выстроенная с большой надеждой на лучшее, может обрушиться как карточный домик. Мужчин-Рыб ждет разочарование в человеке, который до сих пор казался надежным. Необходимо во время наплыва страстей проявить выдержку и самообладание. Возможна психологическая поддержка со стороны малознакомых людей.