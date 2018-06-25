Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (25.06 - 01.07)

Гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года Овен

Важная для вас неделя, особенно это касается взаимодействия с людьми, длительных личных или деловых контактов. Могут часто возникать спорные ситуации, решить которые без посторонней помощи будет трудно. Не исключено ваше прямое или косвенное участие в конфликтах, судебных разбирательствах, ситуациях, предполагающих выбор. Возможно, спорить и выбирать будете не вы, но на вас это все равно как-то отразится. Вы можете выступить и в качестве миротворца, советчика.

Гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года Телец

Финансовое благополучие зависит от тебя. Необходимо заниматься четким планированием финансовых моментов. Хотя есть вероятность денежных поступлений. Учти, что твоя новая знакомая в будущем принесет массу проблем. В рабочих делах начинается страда: теперь тебе не придется отступать под натиском обстоятельств. Ты склонна жаловаться на жизнь и свою судьбу, ты делаешь уколы всем без разбору. Помни, семья - это хрупкий сосуд, и от тебя во многом зависит ее благополучие.

Гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года Близнецы

Близнецов на этой неделе ждут незапланированные расходы. Если у вас сложная финансовая ситуация, подумайте, какие меры вы могли бы применить для сохранения своих сбережений. Конечно, не от всех расходов удастся отказаться: например, может неожиданно сломаться необходимая бытовая техника в доме (холодильник, стиральная машина). Однако режим жесткой экономии все же поможет свести к минимуму материальные издержки. С понедельника по пятницу включительно возрастает вероятность получения травм. Чтобы избежать их, аккуратнее обращайтесь с электроприборами и проявите осторожность при вождении машины. В выходные дни можно отправиться на дачу или просто за город: вы прекрасно проведете время в компании друзей и родственников.

Гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года Рак

Ваши доходы и расходы не полностью в вашей власти, чаще обычного придется советоваться с другими или просить помощи, либо оказывать ее другим. Возможны крупные приобретения для дома или членов семьи, не исключено решение наследственных вопросов, дел, касающихся недвижимости или денежных вкладов. Вторая половина недели дает больше свободы, но меньше поддержки, придется многое решать самим. В эти дни будет много возможностей для начала важных дел, расширения бизнеса, смены работы.

Гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года Лев

Любовные отношения потребуют денежных трат, которые изрядно пошатнут твой бюджет. Но почему должна тратиться ты, может, пора определиться, кто из вас мужчина? Хорошо действуют процедуры, которые оказывают влияние на электромагнитное поле организма, то есть животное электричество или лечение экстрасенсов. Тебе гарантируется хорошее настроение, если уделишь больше внимания своей внешности. В твоем окружении непременно возникнет ссора. Ты можешь оказываться в эпицентре громких происшествий, к тебе будет приковано чужое внимание, независимо от хочешь ли ты этого.

Гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года Дева

Девам на этой неделе предстоит радикально поменять свои планы. То, к чему вы стремились, может внезапно утратить свою актуальность. Также не исключены изменения в отношениях с друзьями: например, вы поссоритесь с кем-то из друзей буквально на ровном месте. Звезды советуют не сжигать за собой мосты. Пройдет совсем немного времени, и все вернется на круги своя. Аналогичные метаморфозы могут происходить и в любовных отношениях. Не исключено, что вы решите расстаться со своей пассией. Спешить в этом вопросе также не стоит. Уже на выходных астрологические влияния станут более благоприятными и вам удастся быстро прийти к компромиссу.

Гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года Весы

Вы успешно продвигаетесь по карьерной лестнице вверх и всегда знаете, чего хотите. Если в первой половине недели у вас запланированы заграничные деловые поездки, то они обязательно будут успешными и результативными. Во второй половине проявляется склонность к ручному труду, где требуется точность и терпение. Вы склонны не растрачивать свою внутреннюю энергию зря, но если действительно нужно себя проявить, то способны прыгнуть выше своей головы.

Гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года Скорпион

Не стоит обращать внимание на сны и знаки. Будь деятельной, займись хозяйством, пригласи мастеров что-то починить, наконец займись здоровьем. Приди к выходным пораньше домой и пригласи своего друга погулять, если, конечно, погода позволяет. Как бы тебе не хотелось, скорее всего тебе не удастся не витать в облаках. Вероятно, тебе удастся победить свои болезни, что позволит полнее наслаждаться жизнью. Не поддавайся на угрозы любимого, бери в расчет только собственное мнение, и очень скоро ты будешь четко знать, как выйти победителем. В целом, ситуация сейчас далеко не оптимальная в плане денежных средств.

Гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года Стрелец

Материальные блага будут чаще притягивать те люди, чья деятельность связана с не очень материальными вещами: науками, искусствами, духовными практиками и философскими теориями, со всеми видами познания и творческого самовыражения. Разумеется, нужен еще и талант, и увлеченность, что может привлечь внимание других людей. Дружба с начальством может материально осчастливить людей менее возвышенных профессий.

Гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года Козерог

Козероги, связанные узами брака или состоящие в постоянных партнерских отношениях, на этой неделе столкнутся с неожиданными изменениями в поведении любимого человека. Например, если вы привыкли контролировать своего партнера, то в этот период он захочет действовать свободно и независимо. Не следует воспринимать все в штыки, проявите мудрость и терпение, позвольте своему партнеру насладиться полной свободой и не ограничивайте его поведение. Пройдет совсем немного времени, и ситуация сама собой нормализуется. На выходных днях усилится ваша сексуальная привлекательность, поэтому партнерские отношения вновь наполнятся гармонией. Не исключены подарки от любимого человека в знак примирения.

Гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля года Водолей

Довольно удачное время для новых действий, стоит отказаться от некоторых стереотипов и взглядов на жизнь, которые не дают тебе идти вперед. Возможно обострение недуга. Настроение в доме уверенно приходит в норму, но это не говорит о том, что все уже пройдено. Не расслабляйся. Причиной проблем может быть твой пессимизм. Тебе нужно постараться уделять больше времени для сохранения домашнего очага.

Гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года Рыбы

У Рыб на этой неделе может усилиться авантюризм. Вам захочется разнообразить свою жизнь, внести в нее элемент неожиданности и творчества. Если вы переживаете период влюбленности, попробуйте удивить чем-нибудь любимого человека. Однако не переусердствуйте, иначе эффект от сюрприза будет обратным. Стоит аккуратно поинтересоваться у пассии, понравится ли ей то, что вы задумали, и в первую очередь это относится к подаркам. Не нужно приобретать дорогую вещь, если вы не уверены, что она понравится любимому человеку. На выходных наступает благоприятное время для покупки домашних животных и ухода за ними.