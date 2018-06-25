Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (25.06 - 01.07)

Бизнес-гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года Овен

Расположение планет в течение первой половины этой недели окажется благоприятным для решения любых вопросов, связанных с коммерческой недвижимостью. Сейчас можно вести переговоры о том, чтобы сдать имеющиеся у вас площади в аренду либо заключать договоры о найме. Важность безопасности собственного труда, а также деятельности своих подчиненных вы почувствуете в течение второй половины недели. Этот период у типичных Овнов окажется удачным для решения таких вопросов. Важными качествами в работе сейчас станут стабильность и последовательность. Именно за счет постепенного проявления инициативы вы сможете добиться хороших результатов. В бизнесе в это время усилия можно направить на уменьшение текучки кадров.

Бизнес-гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года Телец

Первая половина этой недели у типичных Тельцов окажется неплохим периодом для ведения деловых переговоров и обмена профессиональной информацией. Сейчас вы будете более склонны к общению и поиску приемлемых для всех сторон решений, что и определит успех этого периода. Первая половина недели также станет удачным периодом для работы с документами, отчетами или чертежами. Чуть больше творчества стоит проявить типичным Тельцам в течение второй половины этой недели. Сейчас творческие решения помогут повысить производительность вашего труда. В бизнесе это неплохое время для изготовления брошюр или визиток, вложения денег в рекламу в печатных СМИ.

Бизнес-гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года Близнецы

Типичные Близнецы на этой неделе смогут создать успешные бизнес-планы, разработать или развить эффективные финансовые стратегии. В течение первой половины недели ваши решения, касающиеся денежных вопросов, в большинстве своем окажутся продуманными и верными. Это время благоприятно для работы с финансовыми документами, совершения небольших наличных расчетов. Вторая половина недели будет благоприятна для взаимодействия с банками, открытия счетов. Деньги сейчас стоит вкладывать в наиболее устойчивые и стабильные проекты, при этом можно даже немного пожертвовать доходностью вложений. Вторая половина недели в бизнесе станет неплохим периодом для приобретения нового производственного оборудования или покупки коммерческой недвижимости.

Бизнес-гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года Рак

Расположение планет в течение первой половины этой недели указывает на то, что от вашей эрудиции и познаний в профессиональной области сейчас будет зависеть эффективность труда и правильность принимаемых вами решений. Вы чаще будете оказываться на виду, с вашим мнением будут считаться, учитывать его в принятии ряда общих или коллективных решений, которые могут даже не касаться вас напрямую. В течение второй половины этой недели особую важность приобретает информированность. Сейчас важно быть в курсе происходящих событий на работе или на вашем производстве. Только хорошее объективное понимание происходящего поможет вам принимать верные решения и выбирать правильные стратегии собственного поведения в той или иной ситуации.

Бизнес-гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года Лев

Для ведения переговоров с коммунальными службами, решения вопросов, связанных с системами социального обеспечения, у типичных Львов хорошо подходит первая половина этой недели. В течение этого периода удачно пройдут неформальные или даже тайные переговоры, которые вы можете сейчас сами и инициировать. Не исключено заключение тайных союзов. Вторая половина недели окажется благоприятным периодом для занятия благотворительностью. В течение этого периода вы также сможете лучше осознать те цели, которые преследуете в своем бизнесе или карьере. Понимание этого будет приходить к вам особенно четко в те моменты, когда вы будете оставаться наедине с собой. В течение второй половины недели в достижении своих целей стоит рассчитывать в основном на себя.

Бизнес-гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года Дева

Первая половина этой недели у типичных Дев прекрасно подходит для организации и участия в различных собраниях. Сейчас принятие коллективных решений будет удаваться заметно проще, чем обычно. Вы вполне можете рассчитывать на то, что ваши идеи, планы или инициативы будут поддержаны не только вашими соратниками и единомышленниками, но и другими членами профессионального коллектива. Вторая половина недели окажется благоприятным периодом для сотрудничества с общественными организациями и профсоюзами. Сейчас вы можете успешно стать членом одного из таких объединений. В течение второй половины этой недели у вас также могут появиться новые планы и идеи относительно своей работы. Это хорошее время для того, чтобы внедрять какие-либо инновации, заниматься автоматизацией своей работы.

Бизнес-гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года Весы

Расположение планет в течение первой половины этой недели говорит о том, что у вас могут появиться мысли о своем призвании в работе, карьере или бизнесе. Нужно отметить, что в течение первой половины этой недели вы будете много раздумывать на эту тему и в итоге примете верное решение. Если выбор профессиональной деятельности был изначально правильным, то подобные мысли вас вряд ли посетят. Вторая половина этой недели станет неплохим периодом для того, чтобы установить доверительные отношения со своим руководством. Сейчас можно налаживать отношения с влиятельными людьми, представителями исполнительной власти.

Бизнес-гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года Скорпион

Приобретение новых знаний и опыта может стать наиболее важной задачей в течение первой половины этой недели. Сейчас у вас появится стремление к собственному развитию в профессиональной сфере, благодаря чему вы сможете эффективно усваивать новую информацию. Первая половина недели станет благоприятным периодом для проведения собственных исследований. Для изучения спроса на тот или иной вид товаров или услуг у типичных Скорпионов неплохо подходит вторая половина этой недели. Это время будет удачно для оценки общественного мнения, проведения опросов. Изучать сейчас можно и опыт своих коллег из-за рубежа - это поможет вам быстрее разрабатывать и внедрять современные технологии в вашу работу.

Бизнес-гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года Стрелец

Расположение планет в течение первой половины этой недели окажется благоприятным для налаживания отношений с коллегами по работе. Скорее всего, они станут более эмоциональными. Попробуйте использовать это с пользой для себя и разрешить какие-либо конфликты с коллегами и подчиненными. Будьте естественными - это будет располагать к вам людей. Вторая половина недели окажется не самым благоприятным периодом для совершения рабочих поездок и командировок. Сейчас также не стоит пытаться решать транспортные вопросы. А вот для открытия новых филиалов, принятия смелых решений и проведения некоторых трансформаций в работе и бизнесе этот период подходит удачно. Это время вы можете использовать и для выгодных операций с иностранной валютой и заключения сделок на фондовом рынке.

Бизнес-гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года Козерог

Расположение планет в течение первой половины этой недели окажется благоприятным для поиска новых деловых партнеров и расширения своих деловых связей. В этом направлении сейчас стоит проявить собственную инициативу. Проще будет и находить компромиссы с текущими деловыми партнерами. Сейчас вы можете быть уверенными в том, что ваши идеи будут восприняты весьма положительно и адекватно. Вторая половина недели благоприятна для выгодного сотрудничества, во время которого и вы, и ваши деловые партнеры будут развиваться, получать новый профессиональный опыт. Новые перспективы могут открыться в существующих деловых взаимоотношениях, особенно если вы будете проявлять активность в этом вопросе.

Бизнес-гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля года Водолей

Для решения вопросов безопасности вашего труда, а также благоустройства рабочего места или создания лучших условий работы типичным Водолеям замечательно подходит первая половина этой недели. В течение этого периода вам также будет несколько проще работать дома или в условиях, которые приближены к домашним. В бизнесе первая половина недели станет неплохим временем для заключения договоров на поставку нового оборудования для вашей фирмы или организации. Некоторые заблуждения и трудности с объективной оценкой происходящего могут испытать типичные Водолеи в течение второй половины этой недели. Сейчас усилия стоит сосредоточить на той работе, которую вы хорошо знаете. Именно в этом направлении вы сможете действовать максимально интенсивно, решать задачи, требующие большого количества времени и сил.

Бизнес-гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года Рыбы

Расположение планет в течение первой половины этой недели указывает на то, что типичные Рыбы смогут легче общаться с окружающими людьми. В работе и бизнесе это будет способствовать более успешному ведению деловых переговоров или более полному информированию клиентов о предлагаемых товарах и услугах. Первая половина этой недели также станет благоприятным периодом для работы с документами, отчетами, чертежами. Во второй половине недели очень важно избегать стрессов в работе. Сейчас постарайтесь не брать на себя обязательств, которые вы не сможете выполнить в основное рабочее время. Во второй половине этой недели не стоит работать больше обычной нормы - это может привести к ухудшению вашего самочувствия. Старайтесь также применять больше творчества в своей работе. Так вы сможете разнообразить ваши трудовые будни.