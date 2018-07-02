Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (02.07 - 08.07)

Гороскоп на неделю с 2 по 8 июля 2018 года Овен

Любовь для вас будет не главной темой недели, от личной жизни могут отвлекать серьезные практические цели либо интенсивное дружеское общение. Лучший вариант, если ваш любимый человек является для вас еще и лучшим другом, тогда многие ваши мечты и надежды могут сбыться благодаря совместным стараниям. Приятные сюрпризы вероятны в конце недели.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 июля 2018 года Телец

Не будь уверена в том, что окружающий мир без тебя не обойдется. Еще как обойдется, правда, недолго. Так что опусти немного свою задранную голову и посмотри на окружающих не надменно, а с улыбкой. Нужно избегать больших скоплений людей, так как увеличен риск получения травм от неосторожности посторонних лиц. Тебе нужно понять, что внешность каждого человека индивидуальна. Не пытайся быть похожей на своих подружек или на фотографии моделей из модного журнала.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 июля 2018 года Близнецы

Неплохой период, вы можете не быть слишком энергичными, но возрастет выносливость и дисциплина, которая позволит вам вести более здоровый образ жизни. Это подходящее время для проведения ранее запланированных оздоровительных процедур, диет, лечебных курсов. В этот период особенно нужно сбалансированное питание, так как может сказаться недостаток витаминов в организме. В зоне риска также кроветворная и костная системы, могут быть травмы костей и болезни зубов.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 июля 2018 года Рак

На этой неделе ты способна на безумные поступки. Сначала натворишь что-нибудь такое, а потом остаток недели будешь ждать когда же последует расплата. Но звезды на твоей стороне, наказание минует тебя. Поэтому из этого приключения ты выйдешь без потерь: ругаться никто не будет. Не обращай внимание на скептиков и пессимистов, выдумывающих проблемы во всем вокруг. Подумай о предстоящих выходных - эта мысль поможет тебе добраться до окончания рабочей неделе. Фортуна будет с тобой весь этот период.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 июля 2018 года Лев

Постарайся использовать любую возможность, чтобы поговорить с людьми по деловым вопросам, даже если у тебя на это уйдут последние силы. Может, пора вспомнить о детях, им просто необходимы твои внимание и ласка. Сходи с ними в парк развлечений, пусть немного порезвятся, да и тебе не помешает сбросить немного твой бешеный ритм. Если на этот понедельник или вторник твои волосы будут послушными, а макияж идеально подчеркивает твою красоту, не удивляйся. Планеты сообщают тебе, что эти дни ознаменованы всплеском твоего обаяния.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 июля 2018 года Дева

В этот период вы больше склонны принимать любовь, а не отдавать ее. Вам захочется, чтобы вас чаще развлекали и сильнее заботились о вас, чтобы вам ярко демонстрировали свои чувства. Еще у вас может проявиться тяга к таинственности, особенно в личных отношениях, вы можете активно изображать из себя человека-загадку, а можете и просто скрывать свои любовные романы от окружающих. Возможно, вам придется утаивать свои проблемы в любви и семейных отношениях, которые могут проявиться ближе к концу недели.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 июля 2018 года Весы

Звезды рекомендуют провести эти выходные вдали от жизненной суеты. Самым лучшим будет устроить романтический вечер с любимым. Имей ввиду: все твои поступки в этот период легко могут вернуться бумерангом против тебя, если ты не прислушаешься к настроению близких. В течении недели нежелательно иметь дело с финансовыми операциями. Постарайся не совершить ошибок. Все решения тщательно обдумывай и взвешивай.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 июля 2018 года Скорпион

В целом неплохое время для вас, особенно если вы обладаете эмоционально-психической устойчивостью, умением приспосабливаться к разным ситуациям и разным людям. В противном случае неприятные известия или стрессовые ситуации могут плохо повлиять на здоровье, особенно на состояние сосудистой системы и общую работоспособность. Болезни могут проявляться неожиданно.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 июля 2018 года Стрелец

Может что-то сильно поменяться в вашей жизни из-за случайностей или непознанных вами закономерностей. Но если попытаетесь понять, почему какие-то вещи постоянно с вами происходят, у вас появится возможность управлять событиями своей жизни и не бояться роковых случайностей. на этой неделе возможны озарения, позволяющие взглянуть на окружающую вас жизнь под непривычным углом. Это неплохое время для эзотерических практик, разгадывания тайн.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 июля 2018 года Козерог

На работе вас очень ценят и прислушиваются к вам, ведь именно от вас исходит подавляющее количество оригинальных и новаторских идей. Энергия, направленная в рабочее русло, будет помогать развитию вашей личности. Во второй половине недели постарайтесь терпимее относиться к окружающим и не вступать в конфронтацию с коллегами. В конце недели рекомендуется углубить знания в вашем роде деятельности, обратить внимание на профессиональную литературу, потому что сейчас обучение будет даваться особенно легко и впоследствии даст свои плоды.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 июля года Водолей

Ты с легкостью посвятишь свободное время детям. И, в итоге, это доставит тебе удовольствие. Постарайся не рисковать финансами, участвуя в азартных играх или капиталовложениях. Надежды на помощь со стороны близких не оправдаются. Все в твоих руках. Самое важное в одежде - удобство и стиль. Звезды рекомендуют относиться спокойно ко всему, что будет происходить в понедельник или среду. Будь сдержаннее, терпимее, постарайся выслушивать людей, не перебивая их. Состоявшиеся в этот период встречи с родными и близкими или старыми приятелями принесут тебе массу новых впечатлений и идей. Старайся примириться с людьми, с которыми возникли разногласия.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 июля 2018 года Рыбы

He лучшее время для укрепления благосостояния, наоборот, возможна утечка средств, утрата некоторых возможностей в делах и карьере. Надо переждать хотя бы до следующей недели и не предпринимать слишком большой активности, направленной на обогащение. Чем тише вы себя ведете, тем благосклоннее к вам будут люди, от которых зависят ваши доходы. Финансовый успех возможен в медицине, эзотерике, деятельности, связанной с секретностью.