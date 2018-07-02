Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (02.07 - 08.07)

Бизнес-гороскоп на неделю с 2 по 8 июля 2018 года Овен

Расположение планет в течение первой половины этой недели окажется благоприятным для решения любых вопросов, связанных с коммерческой недвижимостью. Сейчас можно вести переговоры о том, чтобы сдать имеющиеся у вас площади в аренду либо заключать договоры о найме. Важность безопасности собственного труда, а также деятельности своих подчиненных вы почувствуете в течение второй половины недели. Этот период у типичных Овнов окажется удачным для решения таких вопросов. Важными качествами в работе сейчас станут стабильность и последовательность. Именно за счет постепенного проявления инициативы вы сможете добиться хороших результатов. В бизнесе в это время усилия можно направить на уменьшение текучки кадров.

Бизнес-гороскоп на неделю с 2 по 8 июля 2018 года Телец

Первая половина этой недели у типичных Тельцов окажется неплохим периодом для ведения деловых переговоров и обмена профессиональной информацией. Сейчас вы будете более склонны к общению и поиску приемлемых для всех сторон решений, что и определит успех этого периода. Первая половина недели также станет удачным периодом для работы с документами, отчетами или чертежами. Чуть больше творчества стоит проявить типичным Тельцам в течение второй половины этой недели. Сейчас творческие решения помогут повысить производительность вашего труда. В бизнесе это неплохое время для изготовления брошюр или визиток, вложения денег в рекламу в печатных СМИ.

Бизнес-гороскоп на неделю с 2 по 8 июля 2018 года Близнецы

Типичные Близнецы на этой неделе смогут создать успешные бизнес-планы, разработать или развить эффективные финансовые стратегии. В течение первой половины недели ваши решения, касающиеся денежных вопросов, в большинстве своем окажутся продуманными и верными. Это время благоприятно для работы с финансовыми документами, совершения небольших наличных расчетов. Вторая половина недели будет благоприятна для взаимодействия с банками, открытия счетов. Деньги сейчас стоит вкладывать в наиболее устойчивые и стабильные проекты, при этом можно даже немного пожертвовать доходностью вложений. Вторая половина недели в бизнесе станет неплохим периодом для приобретения нового производственного оборудования или покупки коммерческой недвижимости.

Бизнес-гороскоп на неделю с 2 по 8 июля 2018 года Рак

В течение первой половины этой недели типичных Раков посетят новые планы и идеи. Используйте это время для того, чтобы применять их в работе, повысить эффективность своего труда за счет новых средств, оборудования, инструментов, программ и методов работы. Если вы владеете собственным бизнесом и у вас еще нет сайта, можно подумать о том, чтобы его создать. Решать вопросы, связанные с инвестициями и кредитами, типичным Ракам в течение второй половины этой недели нежелательно. Сейчас есть риск упустить какие-либо важные моменты, которые в будущем могут привести к убыткам. Усилия стоит направить на работу с документами, отчетами, на планирование и выработку торговой и маркетинговой стратегии. Удачной окажется работа с технической документацией.

Бизнес-гороскоп на неделю с 2 по 8 июля 2018 года Лев

Для ведения переговоров с коммунальными службами, решения вопросов, связанных с системами социального обеспечения, у типичных Львов хорошо подходит первая половина этой недели. В течение этого периода удачно пройдут неформальные или даже тайные переговоры, которые вы можете сейчас сами и инициировать. Не исключено заключение тайных союзов. Вторая половина недели окажется благоприятным периодом для занятия благотворительностью. В течение этого периода вы также сможете лучше осознать те цели, которые преследуете в своем бизнесе или карьере. Понимание этого будет приходить к вам особенно четко в те моменты, когда вы будете оставаться наедине с собой. В течение второй половины недели в достижении своих целей стоит рассчитывать в основном на себя.

Бизнес-гороскоп на неделю с 2 по 8 июля 2018 года Дева

Первая половина этой недели у типичных Дев прекрасно подходит для организации и участия в различных собраниях. Сейчас принятие коллективных решений будет удаваться заметно проще, чем обычно. Вы вполне можете рассчитывать на то, что ваши идеи, планы или инициативы будут поддержаны не только вашими соратниками и единомышленниками, но и другими членами профессионального коллектива. Вторая половина недели окажется благоприятным периодом для сотрудничества с общественными организациями и профсоюзами. Сейчас вы можете успешно стать членом одного из таких объединений. В течение второй половины этой недели у вас также могут появиться новые планы и идеи относительно своей работы. Это хорошее время для того, чтобы внедрять какие-либо инновации, заниматься автоматизацией своей работы.

Бизнес-гороскоп на неделю с 2 по 8 июля 2018 года Весы

В течение первой половины этой недели ваше чутье в бизнесе и предпринимательской деятельности заметно возрастет. Сейчас многие ваши решения, касающиеся бизнеса, в том числе его развития или начала нового дела или направления, окажутся верными. Вы скорее будете опираться на собственное чутье, чем на логические доводы и аргументы. Для рекламы, особенно проведения различных совместных акций, вторая половина этой недели у типичных Весов является неподходящей. Именно поэтому ограничьте свое участие в подобных мероприятиях. Усилия можно направить на поиски путей сотрудничества с фирмами и организациями, которые оказывают юридические услуги. Сейчас их помощь может оказаться для вас актуальной. На работе этот период благоприятен для установления доверительных отношений с начальством.

Бизнес-гороскоп на неделю с 2 по 8 июля 2018 года Скорпион

Приобретение новых знаний и опыта может стать наиболее важной задачей в течение первой половины этой недели. Сейчас у вас появится стремление к собственному развитию в профессиональной сфере, благодаря чему вы сможете эффективно усваивать новую информацию. Первая половина недели станет благоприятным периодом для проведения собственных исследований. Для изучения спроса на тот или иной вид товаров или услуг у типичных Скорпионов неплохо подходит вторая половина этой недели. Это время будет удачно для оценки общественного мнения, проведения опросов. Изучать сейчас можно и опыт своих коллег из-за рубежа - это поможет вам быстрее разрабатывать и внедрять современные технологии в вашу работу.

Бизнес-гороскоп на неделю с 2 по 8 июля 2018 года Стрелец

Первая половина этой недели окажется неплохим периодом для продумывания тех изменений, которые вы можете произвести в своей работе или бизнесе. Сейчас вы сможете объективно взвесить все за и против, а также наметить план вашей деятельности. Первая половина недели также будет удачной для решения вопросов, связанных с инвестициями или получением кредитов. От слов к делу стоит переходить в течение второй половины этой недели. В это время у вас будет достаточно сил и энергии для того, чтобы довести начатые дела до конца. Вторая половина недели может оказаться и неплохим временем для начала собственного бизнеса, особенно в том случае, если дело не предполагает коллективной формы собственности.

Бизнес-гороскоп на неделю с 2 по 8 июля 2018 года Козерог

Первая половина этой недели у типичных Козерогов прекрасно подходит для занятия творческой работой. Сейчас для вас будет очень важен интерес к тому, что вы делаете. Именно он и станет главным фактором, который может повлиять на повышение производительности вашего труда. Если ваша работа довольно рутинная, то самое время подумать о том, как добавить в нее элемент творчества. Совершать операции с наличными деньгами, особенно в том случае, если речь идет о крупных суммах, а контрагенты - еще не проверенные люди или фирмы, в течение второй половины этой недели не рекомендуется. Сейчас усилия стоит направить на решение вопросов, связанных с налогообложением. Вторая половина этой недели окажется у типичных Козерогов благоприятной для поиска новых деловых контактов за рубежом или в других регионах своей страны.

Бизнес-гороскоп на неделю с 2 по 8 июля года Водолей

Для решения вопросов безопасности вашего труда, а также благоустройства рабочего места или создания лучших условий работы типичным Водолеям замечательно подходит первая половина этой недели. В течение этого периода вам также будет несколько проще работать дома или в условиях, которые приближены к домашним. В бизнесе первая половина недели станет неплохим временем для заключения договоров на поставку нового оборудования для вашей фирмы или организации. Некоторые заблуждения и трудности с объективной оценкой происходящего могут испытать типичные Водолеи в течение второй половины этой недели. Сейчас усилия стоит сосредоточить на той работе, которую вы хорошо знаете. Именно в этом направлении вы сможете действовать максимально интенсивно, решать задачи, требующие большого количества времени и сил.

Бизнес-гороскоп на неделю с 2 по 8 июля 2018 года Рыбы

Расположение планет в течение первой половины этой недели указывает на то, что типичные Рыбы смогут легче общаться с окружающими людьми. В работе и бизнесе это будет способствовать более успешному ведению деловых переговоров или более полному информированию клиентов о предлагаемых товарах и услугах. Первая половина этой недели также станет благоприятным периодом для работы с документами, отчетами, чертежами. Во второй половине недели очень важно избегать стрессов в работе. Сейчас постарайтесь не брать на себя обязательств, которые вы не сможете выполнить в основное рабочее время. Во второй половине этой недели не стоит работать больше обычной нормы - это может привести к ухудшению вашего самочувствия. Старайтесь также применять больше творчества в своей работе. Так вы сможете разнообразить ваши трудовые будни.