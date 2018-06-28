Гороскоп на сегодня, 28 июня 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 28 июня 2018 Овен

Высшее руководство или госорганы в это время лучше не беспокоить, День хорош для осмысления жизненного опыта и строительства на этой основе рациональных планов на будущее. Общение с партнерами и сослуживцами пройдет в позитивном русле.

Гороскоп на 28 июня 2018 Телец

Сатанинский день. День обманов, разочарований и встреч, которые принесут неприятности или разочарования. Внезапные и непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете. Возможны легкая депрессия, недомогание. Постарайтесь не принимать близко к сердцу негативные тенденции дня. Не занимайтесь самоанализом, так как от этого ничего не изменится.

Гороскоп на 28 июня 2018 Близнецы

Наиболее благоприятный день для разного рода важных начинаний. Однако стоит все хорошенько продумать и взвесить, так как начать можно дело, не только ведущее к победе, но и заканчивающееся полным крахом. День хорош для укрепления родственных отношений.

Гороскоп на 28 июня 2018 Рак

Вы будете вполне удовлетворены деловой стороной жизни, но не исключено, что вас разочаруют действия близких людей. Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему вас чувству. Большинству людей представится возможность решить возникшие в недавнем прошлом проблемы, изменить окружающее в лучшую сторону и измениться самим.

Гороскоп на 28 июня 2018 Лев

Прекрасный период для освобождения от давнишних привычек, также можно попробовать что-либо новое. В отношениях — это время сближения и романтики на наиболее высоком уровне. Третья фаза отлично подходит для саморазвития, самосовершенствования и созидания.

Гороскоп на 28 июня 2018 Дева

В этот день хорошо путешествовать, сажать цветы, познавать мир с неожиданных сторон. Этот день очень связан с интуицией. День сулит множеством неожиданных открытий. Можно неожиданно открыть для себя выход из трудной ситуации, которая давно не дает вам покоя.

Гороскоп на 28 июня 2018 Весы

Неблагоприятный день для любой деятельности. С самого утра ожидайте недоразумений и конфликтов. Судьба вновь испытывает вас на тщеславие, невнимательность к окружающим, вспыльчивость. Проявите осмотрительность и сдержанность в общении. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний.

Гороскоп на 28 июня 2018 Скорпион

Наступило время для хорошего, продолжительного отдыха. Рекомендуется планирование отпуска, путешествий, поездок. Чтобы получше разобраться в своих чувствах, вы можете решиться провести выходной день в уединении. Во второй половине дня вероятны неприятные известия. Возможно, самые близкие люди будут нуждаться в вашей помощи и поддержке.

Гороскоп на 28 июня 2018 Стрелец

Настало время принятия самых ответственных решений. Высокий уровень самокритичности как нельзя лучше позволяют отделить истинно важное от наносного и малозначимого. Можно смело браться за новые начинания, возлагать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными.

Гороскоп на 28 июня 2018 Козерог

Сегодня следует привести в равновесие чувства и мысли, определить отношения с партнером, быть более открытым в проявлении чувств в личной жизни. Вероятны неожиданная ситуация или известие, которое может в корне изменить ваш образ жизни. Не исключено, что вам не будет хватать последовательности в действиях, поэтому следует более внимательно относиться к душевным переживаниям партнера.

Гороскоп на 28 июня 2018 Водолей

Время характеризуется повышенной импульсивностью, граничащей с опрометчивостью. Лучше отложить дела, требующие точности и продуманности, так как если не учесть какую-либо мелочь, это обязательно обернется негативными последствиями. Очень велика вероятность разного рода конфронтации, которая может закончиться разрывом отношений. Следует остерегаться огня и острых предметов.

Гороскоп на 28 июня 2018 Рыбы

День символизирует успех во всех делах, преодоление сомнений. Вы будете способны с честью выйти из самых запутанных ситуаций. Для реализации ваших устремлений понадобятся терпение и целеустремленность. Деловое партнерство станет очень плодотворным. Сексуальный потенциал может быть очень высок.