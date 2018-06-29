Гороскоп на сегодня, 29 июня 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 29 июня 2018 Овен

Гармоничный день, который откроет перед вами широкие возможности для активного отдыха, творчества и самовыражения. Вас будет отличать уравновешенность, умение следовать традициям и общепринятым нормам. Смело беритесь за любое дело, так как везде вы сможете преуспеть и добиться успехов. Прекрасный день для любви и романтических приключений. В результате вы испытаете обновление чувств, вплоть до влюбленности.

Гороскоп на 29 июня 2018 Телец

Те Тельцы, которые работают по контракту, имеют возможность получить постоянную работу. Постарайтесь не упустить представившихся возможностей улучшить свое положение. Здоровье не особенно будет тревожить – вероятно лишь легкое недомогание.

Гороскоп на 29 июня 2018 Близнецы

День идеален для заключения брака. Прекрасный период для освобождения от давнишних привычек, также можно попробовать что-либо новое. В отношениях — это время сближения и романтики на наиболее высоком уровне.

Гороскоп на 29 июня 2018 Рак

Напряженный, тщательный и кропотливый труд, направленный, на достижение материального благополучия, — это ваш удел сегодня. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные задачи. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем. В этот день весьма вероятно возникновение сильного желания встретиться со старыми друзьями и знакомыми, возобновить прерванные отношения.

Гороскоп на 29 июня 2018 Лев

Не исключено, что сегодня в ваших делах неожиданно возникнут проблемы и вам понадобится финансовая поддержка. Не стесняйтесь обращаться за нею к близким друзьям. Ведь они, зная о вашей гордости, сами не предложат помощь. В ближайшее время ситуация должна измениться к лучшему, если, конечно, вы сможете собраться и активно искать пути разрешения проблем.

Гороскоп на 29 июня 2018 Дева

День равновесия и покоя. Он обещает пройти в любви и взаимопонимании. Именно сегодня вы сможете заложить основу для своего материального благополучия. Однако к вечеру может вспыхнуть взаимное недовольство. Но скоро вы снова будете радовать друг друга своим присутствием.

Гороскоп на 29 июня 2018 Весы

Период хорош для занятий творческой, интеллектуальной работой, требующей энтузиазма и много энергии. Благоприятное время на раскрытия тайн, нахождения потерянных вещей. Можно начать ремонт, связанный с разрушением ненужного и устаревшего.

Гороскоп на 29 июня 2018 Скорпион

Этот день может заставить многих сильно волноваться и тревожиться. Сегодня вполне возможны серьезные перемены в личной жизни, связанные с новыми знакомствами и разрывом прежних связей. В любом случае, не забывайте о тех, кто помогал вам в жизни.

Гороскоп на 29 июня 2018 Стрелец

Благоприятный день для физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе, прогулок, путешествий, общения с друзьями. Может случиться так, что сегодня вас ждет встреча, которая запомнится надолго и принесет массу приятных ощущений.

Гороскоп на 29 июня 2018 Козерог

Усиливаются аура, способности к достижению намеченных целей, личное обаяние. Это поможет вам изменить существующее положение к лучшему и подняться на новую ступень карьеры. Многие Козероги будут способны использовать скрытые резервы жизненных сил. Финансовое положение у наиболее удачливых будет иметь тенденцию к стабилизации.

Гороскоп на 29 июня 2018 Водолей

Активный творческий день, символизирует любовь и прощение. Вероятно, вас ожидают деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг. Рекомендуется навестить забытых друзей и родных, которые могут нуждаться в вашей помощи. Благоприятны творческая работа, прогулки с детьми.

Гороскоп на 29 июня 2018 Рыбы

День символизирует разочарования. Не стоит отдаваться целиком и полностью захватившему вас чувству. Только в этом случае вам представится возможность решить возникшие в недавнем прошлом проблемы, изменить окружающее в лучшую сторону и измениться самим. Вероятны проблемы с детьми, на их нужды может уйти основная часть семейного бюджета.