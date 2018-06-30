Гороскоп на сегодня, 30 июня 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 30 июня 2018 Овен

Планеты благоприятно настроены в отношении вашего благосостояния, и это нужно использовать. Целеустремленная деятельность приведет к перспективным изменениям. Сегодня вы можете с успехом осуществлять различные торговые сделки, даже рискованные. А вот в личных отношениях не исключены проблемы, связанные с нежеланием партнера принять вашу точку зрения.

Гороскоп на 30 июня 2018 Телец

День получения космической энергии любви. Энергетически мощный день. Избыток энергии может оказаться разрушительным. Вероятность проявления несдержанности и ссор с окружающими. От вашего поведения будут зависеть финансовые успехи, отношения с противоположным полом и эмоциональная жизнь в целом. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные задачи. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем.

Гороскоп на 30 июня 2018 Близнецы

Любая работа в этот день будет спориться. Поэтому лучше всего потратить это время на решение старых неразрешенных проблем. Именно в этот день появляется хорошая возможность взглянуть на все совершенно с другой точки зрения и обнаружить нечто, ранее упущенное из вида.

Гороскоп на 30 июня 2018 Рак

День раскрытия внутреннего энергетического потенциала. Раки сегодня могут выглядеть потрясающе. Их успех во многом будет зависеть от впечатления, которое они произведут на окружающих. Возможно, удастся сохранить ощущение обновления в течение всей последующей недели.

Гороскоп на 30 июня 2018 Лев

Жизненный потенциал на высоком уровне, однако вы сможете добиться полного успеха только при том условии, что будете считаться с мнением окружающих, уважать деловые качества партнеров и не стремиться к беспрекословному лидерству — избыток внутренней энергии может оказаться разрушительным для дела. Распределите приоритеты, определите отношения и смело идите к заданной цели — вас ждет удача.

Гороскоп на 30 июня 2018 Дева

Ожидается значительный спад в вашем финансовом положении. Вероятны большие непредвиденные траты, в результате чего будет трудно восстановить прежний уровень жизни. Личная жизнь может иметь в своем развитии противоречивые тенденции – забота о близком человеке и разочарование в нем.

Гороскоп на 30 июня 2018 Весы

Любая работа в этот день будет спориться. Поэтому лучше всего потратить это время на решение старых неразрешенных проблем. Полезно общение с представителями .старшего поколения, позволяющее набраться житейской мудрости.

Гороскоп на 30 июня 2018 Скорпион

Сегодня остаются в силе негативные тенденции. Не исключено, что придется отстаивать свои взгляды и принципы при значительной финансовой поддержке. В личной жизни может наступить охлаждение чувств вследствие того, что она не будет соответствовать вашему представлению о счастье.

Гороскоп на 30 июня 2018 Стрелец

Жизненный потенциал на высоком уровне, однако избыток внутренней энергии может оказаться для вас разрушительным. Звезды предостерегают от ссор на почве ревности, тайного недоброжелательства или открытой агрессии партнера. Не исключено, что пустые разговоры или бессмысленные споры отнимут все ваше время.

Гороскоп на 30 июня 2018 Козерог

День благоприятный для самосовершенствования, научных открытий, заключения брака, зачатия. Возможно, ваш внутренний мир потребует необычного окружения, вы будете стремиться к высшим идеалам. Рекомендуются самоанализ и критичная оценка своих поступков, планов и устремлений.

Гороскоп на 30 июня 2018 Водолей

Данный период подходит для планирования прибыли. В этот день необходимо делать капиталовложения. Можно использовать это время для покупки красивых или прочных, надежных вещей для длительного использования.

Гороскоп на 30 июня 2018 Рыбы

Тяжелый день. Напряженный, тщательный и кропотливый труд может значительно ослабить самочувствие Рыб. Эта ситуация осложнится общим неблагоприятным фоном общественной жизни. Рекомендуется концентрация сил. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные задачи. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем.