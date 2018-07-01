Гороскоп на сегодня, 01 июля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 01 июля 2018 Овен

Благоприятный день для воплощения замыслов, подчинения страстей. Лучше воздержаться от активных действий во всех сферах деятельности, иначе можно растратить энергию. Звезды рекомендуют воздержание, критичное отношение к действительности, отказ от ненужных контактов.

Гороскоп на 01 июля 2018 Телец

Ваше финансовое положение находится в нестабильном состоянии. Звезды не рекомендуют бессмысленно рисковать и заниматься покупками. Лучше снизить потребности, творческую активность и разобраться в своих мыслях и чувствах. Благоприятен отдых в кругу семьи, путешествия, игры с друзьями или детьми, которые будут рады общению с вами.

Гороскоп на 01 июля 2018 Близнецы

Благоприятный день для обращения в правительственные учреждения или общественные организации. Жизненный потенциал постепенно повышается. Вероятны удачи, подъем сил, возможность располагать к себе окружающих. Удовольствие сулит любимое дело или увлечение.

Гороскоп на 01 июля 2018 Рак

День несет двойственную характеристику. Вероятны поездки, новые знакомства или встречи со старыми друзьями. Однако все это потребует значительных денежных средств. Так что измерьте свои возможности заранее. Займитесь лучше планированием новых дел.

Гороскоп на 01 июля 2018 Лев

В силу возрастания дипломатичности день хорош для активных контактов и торговых операций. При принятии решений следует воздержаться от поверхностных суждений, так как возрастает склонность к необоснованному риску.

Гороскоп на 01 июля 2018 Дева

День связан с испытаниями на прочность. Возможные неприятности или закалят вас, или морально уничтожат. Не стоит рассчитывать на помощь со стороны, положитесь только на свою интуицию и сообразительность. В отношениях с окружающими людьми проявите врожденное благородство.

Гороскоп на 01 июля 2018 Весы

День подходит для решения финансовых вопросов. В этот день необходимо укреплять свое социальное и материальное положение, делать капиталовложения. Можно использовать это время для покупки дорогих надежных вещей.

Гороскоп на 01 июля 2018 Скорпион

Возможно, что вам удастся благополучно завершить отложенные дела или выяснить все мучившие вас вопросы. Не делайте категоричных заявлений, если выясните для себя что-то неприятное. В случае недомогания обратитесь к врачу: болезнь может приобрести затяжной характер.

Гороскоп на 01 июля 2018 Стрелец

Неблагоприятный день. Звезды рекомендуют вам воздержание, противостояние соблазнам, ограничение контактов и советуют обратить внимание на состояние своего здоровья и здоровья ваших близких. Исключите физические нагрузки, рискованные предприятия, работу с электроприборами: велика вероятность травмы.

Гороскоп на 01 июля 2018 Козерог

Козероги добьются многого в области науки и искусства. Вас ожидают выгодные деловые предложения, однако тщательно проверяйте полученную информацию и не спешите с выводами. Остерегайтесь шумных и многолюдных компаний.

Гороскоп на 01 июля 2018 Водолей

Время благоприятно для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Абсолютно все направления финансовой деятельности, при серьезном подходе, как никогда принесут соответствующее материальное вознаграждение.

Гороскоп на 01 июля 2018 Рыбы

День, благоприятный для восстановления дружеских и родственных связей. Этот день может заставить многих сильно волноваться и тревожиться. Будьте осторожны, так как избыток эмоций может оказаться разрушительным. Вероятность проявления несдержанности и ссор с самыми близкими людьми. От вашего поведения сегодня будет зависеть жизнь в целом.