Гороскоп на сегодня, 02 июля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 02 июля 2018 Овен

Первая половина дня обещает пройти в любви, согласии и взаимопонимании. Именно сегодня вы сможете заложить основу для своего финансового взлета. Однако к вечеру у вас может начаться внутреннее беспокойство. Возможны резкие изменения в настроении, эмоциональные срывы или болезнь. Постарайтесь не замыкаться в себе. Вы должны уделить внимание здоровью близких людей, а особенно здоровью детей. Остерегайтесь снов и в тайне храните увиденное.

Гороскоп на 02 июля 2018 Телец

Удача на вашей стороне. Звезды предполагают неожиданный поворот в вашей жизни. Интуиция и предусмотрительность помогут найти правильное направление жизнедеятельности. Не исключены риск и смелые решения, которые могут принести немалую выгоду. Главное – вовремя остановиться.

Гороскоп на 02 июля 2018 Близнецы

Благоприятный день для торговых операций и выгодных покупок. Вероятно, что вы почувствуете некоторую усталость и удовлетворение от сделанной работы. Полноценный отдых гарантирован в кругу семьи, в общении с детьми, которые передадут вам свои радостные чувства.

Гороскоп на 02 июля 2018 Рак

Постоянное желание переключиться на другое занятие не способствует кропотливой работе, требующей мобилизации всего внимания, поэтому все долгосрочные проекты, на решение которых необходимо потратить более одного дня, стоит отложить в ящик до наступления благоприятного периода.

Гороскоп на 02 июля 2018 Лев

В этот день проявляется дар предвидения, обостряется интуиция. Легко налаживаются самые разнообразные контакты. День благоприятен для романтического общения с представителями противоположного пола.

Гороскоп на 02 июля 2018 Дева

Этот период времени откроет перед вами широкие возможности для творчества и самовыражения. Прекрасный день для любви и романтических приключений, на которые вы можете отважиться. В результате вы испытаете обновление чувств, вплоть до влюбленности.

Гороскоп на 02 июля 2018 Весы

Сегодня рекомендуется проявить осторожность в общении и бережливость. Не теряйте смелости и самообладания. Используйте свое красноречие и убедительность в решении вероятных конфликтов. У женщин-Весов возможно новое романтическое увлечение. Сны в этот день могут быть вещими.

Гороскоп на 02 июля 2018 Скорпион

День отмечен усилением негативного внешнего влияния. Вероятны небольшие проблемы со здоровьем: нервный срыв или легкая травма. Возможны легкое недомогание, усталость или головная боль. Следует опасаться огня, многолюдных мест. Откажитесь от тяжелой и суррогатной пищи, спиртных напитков.

Гороскоп на 02 июля 2018 Стрелец

Хороший день для коллективной работы, совместных мероприятий. Не рекомендуется рисковать или делать дорогостоящие покупки. Благоприятен отдых в кругу семьи, путешествия, игры с детьми, которые будут рады общению с вами. Прислушивайтесь к советам друзей - их суждения будут верными, своевременными и точными. Сон исполнится, если неоднократно снился раньше.

Гороскоп на 02 июля 2018 Козерог

Не исключено, что сегодня вы сможете реализовать идеи и планы предыдущих суток. Появятся новые покровители, партнеры, существенную помощь окажут близкие и родственники. Ваше обаяние будет возрастать, что позволит вам преодолеть все испытания и преграды на пути к успеху. Если у вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам давно не встречались, пригласите их в гости.

Гороскоп на 02 июля 2018 Водолей

Жизненный потенциал находится на низком уровне. Вам придется больше, чем обычно, заниматься семейными и бытовыми проблемами. Возможно, что все начинания будут обречены на провал, а надеждам не суждено сбыться. Это может привести к нервным срывам и потере интереса к семейным ценностям.

Гороскоп на 02 июля 2018 Рыбы

Пассивный день. Он пройдет под знаком интуитивной работы, подкрепляемой верными действиями. Рекомендуется снизить активность и разобраться в своих мыслях и чувствах. Если вы посвятите себя творчеству, то сможете постепенно прийти к равновесию чувств и эмоций. Приобщите к своим занятиям детей, которые будут рады сотрудничать с вами.