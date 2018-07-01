Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: июль

Гороскоп на месяц июнь - Овен

Июль для Овнов - важный месяц для укрепления отношений в семье, с родственниками, для создания стабильных и защищенных тылов. В период с 5 по 22 число в близком кругу Овнов могут происходить позитивные изменения, они могут переехать, сменить привычную обстановку, сделать условия проживания более комфортными, защищенными. При этом могут происходить трансформации и в сознании самих Овнов, а происходящие события могут стать поводом для духовного перерождения.

Гороскоп на месяц июнь - Телец

В начале месяца Тельцы будут ощущать дисгармоничные энергии, влияющие на их привычные представления и привычки. Возможны также неприятности в семье, поломки и аварии в доме, что может привести к непредвиденным расходам, изменению планов. Зато после 5 числа и вплоть до 21 июля Тельцов ожидает весьма гармоничный период для общения, встреч и путешествий.

Гороскоп на месяц июнь- Близнецы

Июль для Близнецов неблагоприятен для здоровья, поскольку их энергетика будет находиться в нестабильном состоянии, из-за чего возможны эмоциональная неуравновешенность, частая смена настроения, бессонница. Однако в финансовом плане могут появиться довольно благоприятные перспективы. Сильная интуиция поможет им обходить любые препятствия на своем пути, при этом весьма успешно используя свои связи, хитрость и ловкость.

Гороскоп на месяц июнь - Рак

Июль для Раков период более благоприятный, они будут полны сил и смогут активнее браться за дела и проявлять себя. Правда, многие из них будут смотреть на мир сквозь розовые очки, что помешает им правильно оценивать происходящее. И в плане партнерских отношений начало месяца - непростой период.

Гороскоп на месяц июнь- Лев

В начале месяца, до 5 числа, Львам надо сдерживать свои эмоции и амбиции, так как возможна напряженность в отношениях с партнерами. Будет много спорных ситуаций, непонимания и взаимных претензий. А вот после 6 июля Львы смогут проявить гибкость, будут готовы идти на уступки, что сделает общение более конструктивным и взаимовыгодным.

Гороскоп на месяц июнь - Дева

Июль для Дев - период гармоничный, поскольку они смогут значительно расширить свои социальные связи, весьма успешно контактировать с самыми разными людьми. Возрастет идеализм у многих Дев, они будут стремиться к духовному единению, к более тонким и возвы-шенным отношениям. Успех ждет их в образовательной, литературной, издательской деятельности У них появится возможность не только творить, но и продвигать свои идеи благодаря своим связям поклонникам и партнерам.

Гороскоп на месяц июнь - Весы

Для Весов июль может оказаться весьма неплохим периодом для карьеры, общественной и социальной деятельности, для реализации своего организаторского потенциала. Правда, в начале месяца будет трудно достичь взаимопонимания, что может осложнить сотрудничество.

Гороскоп на месяц июнь - Скорпион

В июле Скорпионы будут чувствовать прилив сил, творческую активность, и для них это весьма благоприятный период для самоутверждения, духовного самосовершенствования и повышения образовательного уровня. Правда, в начале месяца они еще будут ощущать влияние дисгармоничных энергий на деловую активность.

Гороскоп на месяц июнь - Стрелец

В начале июля возможны напряженные и конфликтные ситуации, поэтому Стрельцам надо быть очень сдержанными и терпимыми, чтобы сохранить добрые отношения с друзьями или родственниками. Но уже после 5 числа могут появиться благоприятные условия для решения денежных проблем и создания стабильных и надежных финансовых отношений. В карьере Стрельцов может наметиться позитивный сдвиг, поэтому их жизнь может пойти по другому руслу.

Гороскоп на месяц июнь - Козерог

В начале месяца еще будут воздействовать негативные энергии, поэтому Козерогам надо очень внимательно заниматься делами, требующими ответственных решений и зависящими от их репутации. Зато в период с 5 по 22 число Козероги смогут почувствовать себя свободнее. Это период духовного взлета, открытий, необычных событий и встреч. Их ждут любовные приключения, интересные поездки, яркие впечатления. Это хорошее время для путешествий, для начала и развития отношений с зарубежными партнерами.

Гороскоп на месяц июнь - Водолей

В начале июля еще может сохраняться напряженность в отношениях с партнерами и служить поводом для психоэмоциональной нестабильности и нервных срывов. В это время им надо сосредоточиться на своей карьере, на тех источниках дохода, которые опробованы временем, и позволяют Водолеям действовать в автономном режиме.

Гороскоп на месяц июнь - Рыбы

Начало июля, до 4 числа, у многих Рыб будет связано с рутиной, с надоевшими отношениями и работой. Они будут ощущать воздействие разрушающих энергий, которые, впрочем, они смогут использовать, чтобы избавиться от любого давления, контроля. Зато после 5 июля и вплоть до 22 числа их ожидает весьма позитивный период, когда Рыбы смогут проявить свои творческие таланты и яркую индивидуальность.