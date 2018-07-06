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Гороскоп на сегодня, 06 июля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп
07:48 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Сегодня день, когда концентрироваться на любых задачах будет легче обычного.

Гороскоп на 06 июля 2018 Овен

Возникшие накануне идеи могут получить весомую поддержку со стороны других людей — близких родственников или вновь приобретенных знакомых.

Гороскоп на 06 июля 2018 Телец

Благоприятный день для любых «земных» дел: от приобретения нового автомобиля до ремонта квартиры. Возможно появление некоторых (не особенно важных) проблем, связанных с ослаблением здоровья.

Гороскоп на 06 июля 2018 Близнецы

День хорош для осмысления жизненного опыта и строительства на этой основе рациональных планов на будущее. Общение с партнерами и сослуживцами пройдет в позитивном русле.

Гороскоп на 06 июля 2018 Рак

Довольно гармоничный день. Все находится в равновесии.

Гороскоп на 06 июля 2018 Лев

Велика вероятность беспричинной резкой смены настроения (от бурной радости до полной апатии). Растет недопонимание, значительно учащаются конфликты и ссоры.

Гороскоп на 06 июля 2018 Дева

Благоприятное время для защиты дипломов, диссертаций или сбора сведений для их написания. Все долгосрочные проекты, на решение которых необходимо потратить более одного дня, стоит отложить в ящик до наступления благоприятного периода.

Гороскоп на 06 июля 2018 Весы

Можете смело продвигать свои предложения, они обязательно найдут отклик и будут приняты. День хорош для укрепления родственных отношений.

Гороскоп на 06 июля 2018 Скорпион

Противопоказана групповая работа. Благоприятный день, чтобы оценить собственные силы, проанализировать и запланировать перспективы того, что вы сможете осуществить в будущем.

Гороскоп на 06 июля 2018 Стрелец

Любые требующие конкретики дела с трудом находят свое воплощение в реальности. Лучше потратить это время на активный отдых. Правда, юридические вопросы или дела, связанные с вложением денег, идут без особых осложнений.

Гороскоп на 06 июля 2018 Козерог

Любые начинания и новые проекты стоит перенести на более благоприятное для этого время. Если вы испытываете тягу к общению, то лучше проведите время с близкими родственниками или старыми партнерами.

Гороскоп на 06 июля 2018 Водолей

Время очень благоприятно для общения с единомышленниками, друзьями по интересам. Будьте осторожны при работе с электричеством и всеми электроприборами. Не самое подходящее время для обращения в официальные инстанции.

Гороскоп на 06 июля 2018 Рыбы

Многим из вас, совершенно неожиданно судьба покажет лица настоящих друзей. Возможно, из забытого прошлого.

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6 июля, Астропрогноз, Гороскоп, Гороскоп на 6 июля, Гороскоп на день, Гороскоп на сегодня, Знаки Зодиака.
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