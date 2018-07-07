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Гороскоп на сегодня, 07 июля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп
07:46 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Эта суббота идеально подходит не только для подведения итогов, но и для заложения благоприятного фундамента для новых проектов.

Гороскоп на 07 июля 2018 Овен

День борьбы, агрессивности и напора. Обострение конфликтов даже между близкими людьми. Чтобы не накалять атмосферу и не портить настроение ни себе, ни окружению, желательно приложить максимум стараний для подавления негативных эмоций.

Гороскоп на 07 июля 2018 Телец

Желательно уединение, так как нахождение в коллективе чревато конфликтными ситуациями. Некоторым из вас доверят воплощение в жизнь самых серьёзных и крупномасштабных проектов.

Гороскоп на 07 июля 2018 Близнецы

День благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям, направленным на сплочение коллектива. Многих людей тянет к общению, развлечениям, авантюрам. По этой причине стоит отложить все серьезные финансовые дела, связанные с большими средствами.

Гороскоп на 07 июля 2018 Рак

Идеальное время для избавления от пагубных привычек. Начатое голодание, например, или разгрузочный день предупреждает возникновение различных заболеваний.

Гороскоп на 07 июля 2018 Лев

День полон энергии. Удача ждет сильных, волевых людей, в которых энергия бьет ключом. Если вы разовьете в этот день бурную деятельность, вас ждет успех. Однако бывает трудно сосредоточиться, выбрать правильный путь решения проблемы. Но если вы все обдумали заранее, то — вперед, без тени сомнения!

Гороскоп на 07 июля 2018 Дева

Любые бюрократические вопросы в это время решаются на удивление легко, практически сами собой. Всевозможные путешествия и командировки также будут иметь успех и пройдут без особых негативных приключений. Однако стоит остерегаться операций, связанных с землей или строительством.

Гороскоп на 07 июля 2018 Весы

День борьбы, агрессивности и напора. Обострение конфликтов даже между близкими людьми. Чтобы не накалять атмосферу и не портить настроение ни себе, ни окружению, желательно приложить максимум стараний для подавления негативных эмоций.

Гороскоп на 07 июля 2018 Скорпион

Возможна повышенная эмоциональность, впечатлительность. Рекомендуется заниматься всеми домашними делами, создавать домашний уют, заботиться и опекать близких. Заниматься серьезными делами не стоит.

Гороскоп на 07 июля 2018 Стрелец

Любые требующие конкретики дела с трудом находят свое воплощение в реальности. Лучше потратить это время на активный отдых. Очень велика вероятность осложнения отношений с близким окружением.

Гороскоп на 07 июля 2018 Козерог

Не надо начинать ничего нового, но следует завершить уже начатое. Берегите себя от случайных контактов, от неожиданностей.

Гороскоп на 07 июля 2018 Водолей

Время характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью. Лучше отложить дела, требующие точности и продуманности, так как если не учесть какую-либо мелочь, это обязательно обернется негативными последствиями.

Гороскоп на 07 июля 2018 Рыбы

Полезно общение с представителями старшего поколения. В этот день хорошо путешествовать, общаться в друзьями, сажать цветы. В этот день желательно отдать долги.

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