Гороскоп на сегодня, 09 июля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 09 июля 2018 Овен

День материальной стабильности, это самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода. Так же хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами.

Гороскоп на 09 июля 2018 Телец

В силу возрастания дипломатичности день хорош для активных контактов и торговых операций. При принятии решений следует воздержаться от поверхностных суждений, так как возрастает склонность к необоснованному риску.

Гороскоп на 09 июля 2018 Близнецы

День идеален для заключения браков — такой союз будет долгим, в нем никогда не угаснет любовь. Это время сближения и романтики на самом высоком уровне.

Гороскоп на 09 июля 2018 Рак

Довольно сложный день для общения с сослуживцами или партнерами. Старые незавершенные дела имеют тенденцию всплывать именно в этот день и отнимать как никогда много сил и времени.

Гороскоп на 09 июля 2018 Лев

Противопоказана групповая работа. Благоприятный день, чтобы оценить собственные силы, проанализировать и запланировать перспективы того, что вы сможете осуществить в будущем.

Гороскоп на 09 июля 2018 Дева

Идеальный день для различных практик, направленных на очищение и тренировку силы духа, прозрения. Желательно уединение, так как нахождение в коллективе чревато конфликтными ситуациями.

Гороскоп на 09 июля 2018 Весы

День удачен для путешествий, поездок, переезда на новое место. Старые незавершенные дела имеют тенденцию всплывать именно в этот день и отнимать как никогда много сил и времени.

Гороскоп на 09 июля 2018 Скорпион

При условии высокого уровня самоорганизованности и ответственного отношения к сказанным словам этот период будет весьма плодотворным для деловой активности. Возникшие накануне идеи могут получить весомую поддержку со стороны близких родственников.

Гороскоп на 09 июля 2018 Стрелец

Если вы хотите развивать свою деятельность, то предпринять соответствующие шаги и заложить основы следует в этот день. Можно увидеть реальные возможности партнеров, профессиональную компетентность сотрудников, оценить другие возможности.

Гороскоп на 09 июля 2018 Козерог

Благоприятный период для получения и обмена информацией, для коротких поездок. Лучшее время для ведения переговоров. Длительные капиталовложения, начало затяжных дел, покупку недвижимости и мебели лучше отложить на другой период.

Гороскоп на 09 июля 2018 Водолей

Благоприятное время для быстрых и решительных действий, время, когда надо проявить активность. Однако возможны конфликты, опрометчивые решения.

Гороскоп на 09 июля 2018 Рыбы

Могут появиться старые проблемы — отнеситесь к этому спокойно, постарайтесь не нервничать, а как-то сгладить их, или, если возможно, спокойно разрешить.