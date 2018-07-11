Гороскоп на сегодня, 11 июля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 11 июля 2018 Овен

Овнам сегодня стоит ожидать успеха в делах – вам будет удаваться точно, легко и понятно выражать свои замыслы, что будет способствовать успеху.

Беритесь за все с рвением, но не торопитесь – для поспешных действий сейчас неудачное время, да и истощение вам ни к чему.

Гороскоп на 11 июля 2018 Телец

Будьте осмотрительны в поступках и словах. Избегайте самоуверенности, самолюбования и негативного отношения к разумной критике.

Гороскоп на 11 июля 2018 Близнецы

Вскоре вас может ожидать ситуация, которая потребует много сил. Используйте время, которое есть сейчас, для наведения порядка в делах, доме или на работе. Монотонная и скрупулезная работа сегодня вам будет удаваться хорошо – воспользуйтесь этим шансом.

По дому желательно занимайтесь несущественными, мелкими вопросами. Астрологи не рекомендуют сегодня вести дела, которые касаются недвижимости.

Гороскоп на 11 июля 2018 Рак

Не исключено, что многие из вас откроют в себе новые качества и таланты. Для полноты счастья вам обеспечена популярность у противоположного пола.

Гороскоп на 11 июля 2018 Лев

Львам сегодня следует во всем соблюдать меру и внимательно наблюдать за положением дел, которые происходят вокруг. Вероятно, в голову вам придет содержательная и плодотворная идея, реализацию которой вы сможете начать уже со дня на день.

Гороскоп на 11 июля 2018 Дева

У Девы все будет складываться так, как запланировано. Правда, дыма без огня не бывает, поэтому эмоции не демонстрируйте.

Гороскоп на 11 июля 2018 Весы

В этот день на вас может навалиться немалая куча дел – относитесь к ним без спешки и тщательно работайте на результат. Вечер астрологи рекомендуют провести дома, а если у вас все же запланированы гулянки – на алкоголь лучше не налегать.

Гороскоп на 11 июля 2018 Скорпион

Благоприятны обращения к начальству или в правительственные организации, однако свои планы нужно держать при себе, иначе во второй половине дня все начинания могут быть перечеркнуты.

Гороскоп на 11 июля 2018 Стрелец

Помните, что дисциплина приносит пользу до тех пор, пока не превращается в тиранию. Внимательно присмотритесь, не впадаете ли в крайности – сейчас самое время их побороть и дать себе и другим немного свободы.

Вечером постарайтесь хорошо отдохнуть. Теплая ванна перед сном прекрасно поможет снять напряжение и восстановить силы.

Гороскоп на 11 июля 2018 Козерог

События этого дня потребуют внимания к партнерам. Семейные дела обрадуют, да и сами Козероги с удовольствием будут заботиться о детях и любимых.

Гороскоп на 11 июля 2018 Водолей

Если сегодня вам захочется встрять в спор со старшими ни с того, ни с сего – не удивляйтесь, но постарайтесь удержаться от перепалки. Ярость не пойдет вам на пользу, а только еще больше придавит.

День не слишком благоприятен для пребывания среди толпы – походы на рынок или в торговый центр имеют большие шансы закончиться истощением. На непредвиденные расходы деньги лучше не транжирить.

Гороскоп на 11 июля 2018 Рыбы

Рыбам ни в коем случае нельзя хвататься за все подряд. Вы можете не только остаться без запаса энергии, но и оказаться на краю финансового краха.