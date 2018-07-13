Гороскоп на сегодня, 13 июля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 13 июля 2018 Овен

Благоприятный день для коллективных мероприятий, физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Наступает прекрасное время для размышлений о переходе к новому роду деятельности, восстановлению и укреплению старых связей или оказанию помощи близким. Вероятно, неожиданное известие заставит вас изменить намеченные планы. Старайтесь проявлять мудрость и выдержку. Скорее всего, именно этот день позволит вам решить одну из семейных проблем. Обратите внимание на свое здоровье. Из-за резкого снижения жизненного потенциала крайне нежелательно физическое перенапряжение или действия, связанные с риском.

Гороскоп на 13 июля 2018 Телец

Тяжелый и опасный день, неблагоприятный для активной деятельности. Следите за здоровьем – вероятно ухудшение состояния. Ограничьте контакты, отмените встречи или прием гостей. Вероятно негативное влияние со стороны или плохое известие.

Гороскоп на 13 июля 2018 Близнецы

День мудрости, постижения новых знаний. Любые знания легко усваиваются. Вам могут прийти в голову новые идеи и свежие оригинальные решения застарелых проблем. Гордыня в этот день недопустима. Займитесь самообразованием.

Гороскоп на 13 июля 2018 Рак

Жизненный потенциал Раков сегодня имеет тенденцию к повышению. Хороший день для физических упражнений, начала нового дела, профилактического и лечебного курса, строительства, ремонта. Звезды не рекомендуют пока менять место работы или сферу деятельности, однако отнеситесь к любым предложениям со вниманием.

Гороскоп на 13 июля 2018 Лев

Обратите внимание на свое здоровье. Из-за резкого снижения жизненного потенциала крайне нежелательны физическое перенапряжение или действия, связанные с риском. Благоприятное время для уединения, философских рассуждений, размышлений о переходе к новому роду деятельности, оказанию помощи близким.

Гороскоп на 13 июля 2018 Дева

Нейтральный и относительно пассивный день. Отношения с другими людьми постарайтесь строить без грубой силы, не конфликтовать. Лучше всего не затевать ничего нового, а продолжать уже начатые дела.

Гороскоп на 13 июля 2018 Весы

Неблагоприятно обращаться к начальству или в общественные учреждения, менять работу или принимать важные решения. Вероятны конфликты с незнакомыми людьми, несчастные случаи или столкновение с недругом. Вечером возможен нежелательный визит гостей или родственников.

Гороскоп на 13 июля 2018 Скорпион

Спокойный день. Вы будете находиться под покровительством планет. Никаких серьезных проблем не предвидится. Но нужно действовать обдуманно. Не стоит совершать важных, необратимых поступков, особенно касающихся семейных отношений. Проявите сдержанность и терпение. Это поможет решить множество самых различных проблем.

Гороскоп на 13 июля 2018 Стрелец

День благоприятен для физических нагрузок, занятий спортом, длительных прогулок, путешествий. Общение с друзьями, коллективное времяпрепровождение позволят вам проявить свои таланты, принесут положительные эмоции. Звезды рекомендуют не настаивать на своем мнении. Не придавайте большого значения событиям, требующим кардинальных перемен.

Гороскоп на 13 июля 2018 Козерог

Не самое удачное время для общения с государственными органами и представителями властных структур. В денежных вопросах также не все гладко. Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки. Старые незавершенные дела имеют тенденцию всплывать именно в этот день и отнимать как никогда много сил и времени.

Гороскоп на 13 июля 2018 Водолей

Этот день символизирует защиту интересов, выбор и достижение цели. Ваш внутренний мир может прийти в противоречие с объективной реальностью. Как никогда ранее, вам следует проявить терпение и выдержку. Вызов обществу может повлиять на ваше социальное и материальное положение. Рекомендуется сосредоточить свое внимание на детях.

Гороскоп на 13 июля 2018 Рыбы

Некоторая разбросанность, суетливость и нежелание сосредоточиться на одном деле могут создать проблемы в сфере профессиональной деятельности. Направьте все свои силы на избавление от негативных качеств, чужого влияния.