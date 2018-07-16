Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.07 - 22.07)

Бизнес-гороскоп на неделю с 16 по 22 июля 2018 года Овен

Расположение планет в течение этой недели не рекомендует вам ссориться с начальством, руководством и влиятельными людьми. Это время также не слишком удачно для решения любых вопросов с чиновниками и представителями власти. Первая половина недели может быть довольно удачным периодом для работы. Сейчас вы можете наладить взаимоотношения с людьми, которые решают кадровые вопросы, что в настоящем или будущем может способствовать смене места работы на более выгодное. При поддержке со стороны других людей или за счет активной работы в коллективе вы также можете получить повышение. В течение второй половины этой недели вам стоит больше внимания уделить творческой составляющей в работе. Это поможет повысить производительность своего труда.

Бизнес-гороскоп на неделю с 16 по 22 июля 2018 года Телец

Первая половина этой недели принесет типичным Тельцам некоторые сложности в достижении своих целей. Не рекомендуется сейчас стремиться к большой популярности - сейчас вы легко сможете быть на виду, но вот принесет ли вам это ожидаемые результаты, вопрос очень и очень спорный. Первая половина этой недели подходит для спокойной и размеренной работы в одиночестве. Так вам будет комфортнее психологически, да и производительность вашего труда от этого вырастет. Вторая половина этой недели лучше подходит для творческой работы, а также для проведения каких-либо исследований и экспериментов. Это также неплохое время для открытия новых филиалов, поиска партнеров за границей. В это время на работе рекомендуется избегать стрессов, так как они не только снизят производительность вашего труда, но и могут негативно отразиться на вашем здоровье.

Бизнес-гороскоп на неделю с 16 по 22 июля 2018 года Близнецы

На этой неделе типичным Близнецам лучше отказаться от участия в рискованных коммерческих проектах. Это время также неблагоприятно для коллективных инвестиций, вложения крупных сумм в инновации. Это особенно актуально, если вы захотите использовать для этих целей не только собственные средства. Первая половина этой недели будет благоприятным периодом для решения земельных вопросов, а также любых дел, связанных с недвижимостью и арендой. В течение первой половины недели вам могут предложить долгосрочные кредиты на довольно выгодных условиях, а поэтому, если у вас есть необходимость в заемных деньгах, сейчас стоит присмотреться к таким предложениям. Вторая половина недели благоприятна для решения транспортных вопросов. Это также неплохое время для рекламы в печатных СМИ, Интернете и на телевидении.

Бизнес-гороскоп на неделю с 16 по 22 июля 2018 года Рак

Расположение планет в течение первой половины этой недели указывает на то, что типичным Ракам стоит больше внимания уделить укреплению своей деловой репутации. Вы сейчас обнаружите, что доверие к вам либо к вашей компании является серьезным конкурентным преимуществом, поэтому его можно и нужно наращивать. А вот с проведением крупных финансовых операций в течение этого периода типичным Ракам стоит повременить. Для ведения деловых переговоров удачной будет вторая половина этой недели. В это время также можно проводить сделки, которые необходимо заверять у нотариуса. Вторая половина недели - неплохое время для получения лицензий, сертификатов, различных разрешительных документов. Не рекомендуется в этот период решать вопросы с поставщиками продукции или оборудования, которое вы используете.

Бизнес-гороскоп на неделю с 16 по 22 июля 2018 года Лев

Типичным Львам в течение этой недели не рекомендуется выполнять работу, которую вы не слишком хорошо знаете. Сейчас у вас также может появиться стремление к тому, чтобы использовать в работе опыт зарубежных коллег. Однако такие попытки могут оказаться неэффективными в силу различных обстоятельств, которые вы не сможете контролировать. В течение первой половины этой недели у типичных Львов могут появиться новые возможности для подработки. В этот период не исключено получение премии. Успешными могут оказаться и переговоры о повышении заработной платы. Во второй половине недели от вас потребуется больше самостоятельности. Сейчас окружающие смогут принять ваш авторитет, а поэтому не упускайте возможности блеснуть имеющимся у вас профессиональным опытом или знаниями.

Бизнес-гороскоп на неделю с 16 по 22 июля 2018 года Дева

Эта неделя у типичных Дев окажется неподходящим временем для участия в рискованных проектах. Отказаться стоит и от спекуляций на фондовом или валютном рынке - вы можете увлечься и предаться азарту, что в итоге может привести к потерям и убыткам. Проявлять творческие инициативы в работе типичным Девам лучше в течение первой половины этой недели. В бизнесе в это время вас будет ждать удача в мелочах, обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Более высокой производительности труда во второй половине недели вы сможете достигнуть лишь в том случае, если будете работать в одиночестве. Комфортная психологическая атмосфера и отсутствие отвлекающих факторов сыграют в этом вопросе решающую роль.

Бизнес-гороскоп на неделю с 16 по 22 июля 2018 года Весы

Расположение планет в течение этой недели говорит о том, что в деловых и партнерских отношениях сейчас могут возникнуть некоторые сложности. Они могут быть связаны с излишним консерватизмом, как с вашей стороны, так и со стороны ваших деловых партнеров. Сейчас вам будет сложнее искать компромиссы, что не может не обострить взаимоотношения между вашими коллегами. Первая половина этой недели окажется удачным периодом для неформальных переговоров с поставщиками или производителями необходимой вам продукции или оборудования. Неформального подхода могут потребовать вопросы, связанные с арендой коммерческой недвижимости. Вторая половина недели станет удачным периодом для коллективной работы. Этот период также благоприятен для взаимодействия с общественными организациями.

Бизнес-гороскоп на неделю с 16 по 22 июля 2018 года Скорпион

Типичным Скорпионам в течение этой недели необходимо избегать суеты и непоследовательности в своей работе. Не стоит также пытаться решать сразу несколько задач или осуществлять свою деятельность в различных направлениях, поскольку в итоге вы не сможете добиться значимых успехов ни в одной из областей. Для совместной работы, проведения собраний, а также для принятия некоторых коллективных решений у типичных Скорпионов окажется удачной первая половина этой недели. Сейчас вы также сможете обрести новых соратников и единомышленников. Вторая половина этой недели неплохо подходит для последовательной работы ради достижения поставленных целей. Вы можете трудиться эффективно и в одиночку, но не стоит отмахиваться от советов ваших коллег - они могут подсказать более эффективные пути решения ваших текущих задач в этот период.

Бизнес-гороскоп на неделю с 16 по 22 июля 2018 года Стрелец

В течение этой недели типичным Стрельцам не стоит заниматься рекламой. Это направление, скорее всего, потребует от вас слишком больших вложений, которые в итоге могут не оправдаться. В первой половине недели вам стоит больше работать над своим деловым имиджем и репутацией. Это отличное время для упрочнения своего авторитета, завоевания популярности в деловых кругах, для работы на свое имя. Если же ваша репутация уже довольно высока, то сейчас вы сможете получить благодаря ей некоторые дивиденды. Для общения и взаимодействия с зарубежными партнерами по работе или бизнесу у типичных Стрельцов хорошо подходит вторая половина недели. Это время также благоприятно для увеличения запаса своих профессиональных знаний, посещения различных семинаров, наблюдения за работой своих коллег и конкурентов.

Бизнес-гороскоп на неделю с 16 по 22 июля 2018 года Козерог

Проявление излишнего консерватизма, а также зацикленность на субординации в течение этой недели может стать серьезной помехой в развитии вашего бизнеса. В работе сейчас не стоит пытаться ломать сложившиеся традиции, поскольку сделать это будет не просто. Первая половина этой недели станет благоприятным периодом для проведения различных исследований, опытов и экспериментов. Это время также неплохо подойдет для внедрения каких-либо научных разработок в вашу деятельность или работу. Для принятия смелых решений в бизнесе, проведения различных трансформаций в самой структуре вашей организации неплохо подходит вторая половина недели. Не исключено появление мыслей и о смене места работы. Если у вас есть достойные предложения, сейчас стоит всерьез приняться за их рассмотрение.

Бизнес-гороскоп на неделю с 16 по 22 июля года Водолей

На этой неделе у типичных Водолеев могут возникнуть запутанные ситуации. Сейчас вам будет сложно принимать решения, а поэтому не исключены ошибки. Важно в это время не доверять слухам, а ориентироваться лишь на проверенную информацию. Это поможет избежать наиболее серьезных ошибок. Первая половина недели станет удачным периодом для проведения различных служебных расследований, выяснения причин тех или иных событий. Лучше заниматься этим в первые дни недели - именно в это время еще сохранится ваша способность объективно оценивать происходящее. Вторая половина недели неплохо подходит для заключения партнерских договоров: сейчас можно достигнуть важных соглашений. Также не исключено, что многие важные решения будут приняты во время деловых поездок и командировок.

Бизнес-гороскоп на неделю с 16 по 22 июля 2018 года Рыбы

Расположение планет в течение этой недели не рекомендует решать финансовые вопросы на собраниях или путем голосования. Коллективно принятые решения относительно ваших денег сейчас могут оказаться убыточными, неверными. Также стоит воздержаться от проведения крупных расчетов с использованием электронных платежных систем. Автоматизацией делового процесса, внедрением современных технологий типичным Рыбам стоит заняться в течение первой половины недели - это может повысить эффективность вашего сотрудничества. Вторая половина недели благоприятна для выполнения сложной работы. Нужно отметить, что за трудовые подвиги вы сейчас вполне можете потребовать повышения заработной платы, в большинстве случаев ваши требования будут удовлетворены.