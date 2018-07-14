Гороскоп на сегодня, 14 июля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 14 июля 2018 Овен

Благоприятный день для Овнов, занимающихся коммерцией и бизнесом. Сегодня вы можете получить приятное известие или заманчивое предложение об участии в совместном проекте. Не торопитесь дать согласие: дело потребует максимума времени и сил.

Гороскоп на 14 июля 2018 Телец

Период подходит для решения финансовых вопросов. В этот день необходимо укреплять свое социальное положение, делать капиталовложения. Можно использовать это время для покупки красивых или прочных, надежных вещей для длительного использования, например, мебель, недвижимость.

Гороскоп на 14 июля 2018 Близнецы

Активность в коммерческой деятельности повлечет за собой финансовые потери. При обращении в правительственные организации или при работе с документами противопоказаны поспешность, излишняя доверчивость. Весьма вероятно, что на пороге новое кратковременное увлечение.

Гороскоп на 14 июля 2018 Рак

Постоянное желание переключиться на другое занятие не способствует кропотливой работе, требующей мобилизации всего внимания, поэтому все долгосрочные проекты, на решение которых необходимо потратить более одного дня, стоит отложить в ящик до наступления благоприятного периода.

Гороскоп на 14 июля 2018 Лев

День обещает значительно изменить вашу жизнь. Приготовьтесь к переменам. Будьте бдительны и не принимайте ничьих советов, так как тайный недоброжелатель по-прежнему пытается вам навредить. Ваша гибкость и выдержка помогут обойти скрытые ловушки. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям.

Гороскоп на 14 июля 2018 Дева

Время благоприятно для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Абсолютно все направления финансовой деятельности, при серьезном подходе, как никогда принесут соответствующее материальное вознаграждение.

Гороскоп на 14 июля 2018 Весы

Запланированные встречи лучше перенести на другой день. Работа потребует больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. Рекомендуется провести конец этого дня на даче или в лесу. Перед сном полезны омовения или холодные ножные ванны.

Гороскоп на 14 июля 2018 Скорпион

Если в этот день что-то менять, то стоит делать это с большой осторожностью. День несет с собой эмоциональную неустойчивость, нервозность и чувство беспокойства. Ослабляется память и внимательность. Как следствие, значительно возрастает вероятность ошибок.

Гороскоп на 14 июля 2018 Стрелец

Встреча с друзьями может послужить причиной недоразумений или взаимного недовольства. Ваш успех будет напрямую зависеть от умения проявлять гибкость в общении, способности сыграть любую роль, кардинально менять тактику поведения в зависимости от ситуации.

Гороскоп на 14 июля 2018 Козерог

Усиливаются аура, способности к достижению намеченных целей, личное обаяние. Однако влияние Сатурна обусловит проблемы со здоровьем или осложнения с ближним окружением. Любовь к успеху и высокие претензии к окружению приведет к нервному срыву или к неконтролируемому всплеску эмоций. Постарайтесь избегать скопления людей и не посещайте общественных мест.

Гороскоп на 14 июля 2018 Водолей

Этот день отмечен теплотой, гармонией, оптимистическим настроением и энтузиазмом. Уделите все внимание работе. В противном случае вы можете упустить чудесную возможность поправить свое несколько пошатнувшееся положение. Неповторимость и загадочность женщин-Водолеев удивит многих.

Гороскоп на 14 июля 2018 Рыбы

Звезды предупреждают Рыб о вероятных неудачах в сфере профессиональной деятельности. Возможны ошибки, просчеты, происки недоброжелателей. Попытайтесь в вежливой форме отстранить от себя людей, которые проявляют к вашим делам повышенный интерес. Финансовое положение находится в неустойчивом состоянии, и только через несколько дней можно ожидать некоторой стабилизации.