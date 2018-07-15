Гороскоп на сегодня, 15 июля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 15 июля 2018 Овен

Не все будет складываться так, как хотелось бы. В этот день звезды рекомендуют обдумать предстоящие действия, связанные с финансовой стороной вашей деятельности. Не упустите из виду ни одной детали! Сохраняйте настойчивость и упорство в достижении цели. Любовь и преданность близких вам людей защитят от неприятностей.

Гороскоп на 15 июля 2018 Телец

Ваше здоровье под угрозой, поэтому тщательно планируйте предстоящие дела. Есть опасность быть обманутые или обворованным. Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест. День связан с травлей, преследованием, изгнанием. Вероятны стычки с внешним окружением, например с соседям и. Как никогда ранее, вам нужно проявить терпение и выдержку.

Гороскоп на 15 июля 2018 Близнецы

Усиливаются аура, способности к достижению намеченных целей, личное обаяние. Однако регрессивное движение Меркурия указывает на опасность быть обманутым в коммерческих операциях. Отложите крупные покупки. Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест. День связан с травлей, преследованием толпы, насилием. Ваше здоровье под угрозой, поэтому тщательно скорректируйте предстоящие дела.

Гороскоп на 15 июля 2018 Рак

Рекомендуется посвятить этот день духовному совершенствованию. Ваше природное стремление к высшим идеалам вполне сможет реализоваться и принести очищение и внутреннюю свободу. Приятное приглашение, которое следует принять, не только разнообразит вашу жизнь и доставит удовольствие от общения, но и подарит новых друзей, которые, быть может, будут впоследствии очень дорожить вами.

Гороскоп на 15 июля 2018 Лев

Не исключено, что сегодня вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы. Благоприятное стечение обстоятельств, максимальная гибкость в общении, умение менять тактику поведения в зависимости от ситуации помогут мужчинам-Львам преодолеть любые трудности или одержать верх над соперником. Возможен неожиданный поворот событий не в вашу пользу. Женщинам-Львам предстоят семейные проблемы или бытовые хлопоты, которые повлекут за собой дополнительные расходы.

Гороскоп на 15 июля 2018 Дева

Осуществляются заветные мечты, а планы приобретают реальные очертания. Благоприятно преодолевать барьеры непонимания, находить точки примирения. В этот день необходимо проявлять милосердие и сострадание. Благоприятно заключать брак, который будет держаться на высшей любви.

Гороскоп на 15 июля 2018 Весы

Амбициозность, агрессивность, неверная оценка ситуации или опрометчивые обещания могут привести к осложнениям в личной жизни. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные детали. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем. Вероятна интересная, запоминающаяся встреча. Вечер хорош для гармоничных супружеских отношений, раскрепощения.

Гороскоп на 15 июля 2018 Скорпион

Время благоприятно для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Успешны любые банковские операции и операции с недвижимостью. Неплохо идет торгово-закупочная и посредническая деятельность. Так же плодотворно продвигаются учеба, повышение квалификации и любое самосовершенствование.

Гороскоп на 15 июля 2018 Стрелец

Не исключено, что вам придется заниматься делами, требующими немедленного разрешения. Вероятно, вы будете вынуждены взвалить на себя дополнительные обязанности. Вы должны разумно подходить к каждой проблеме, не нервничать по поводу ограничения свободы. Сохраняйте верность своим идеалам и уважение к личности близкого вам человека.

Гороскоп на 15 июля 2018 Козерог

Сегодня многие Козероги могут проявить свое стремление к успеху, к светским развлечениям. Вероятный поход в театр или на концерт, визит друзей или приглашение в гости дадут возможность приятно провести время и проявить свои таланты. В личной жизни возможен неожиданный поворот событий в вашу пользу

Гороскоп на 15 июля 2018 Водолей

Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне. Не исключено, что сегодня придется отправиться в деловую поездку или подумать о расширении собственного предприятия. Вас ждет успех. Ваши неповторимость и нестандартный взгляд на вещи, холодный ум в сочетании с эксцентричностью могут удивить людей, даже хорошо знающих вас.

Гороскоп на 15 июля 2018 Рыбы

День отмечен возрастанием жизненных сил. Биологический потенциал Рыб заметно возрастет. В этот день вы сможете прийти в себя и по-новому взглянуть на мир. Самые деятельные и последовательные Рыбы смогут завоевать новые жизненные пространства. Рекомендуется реорганизация быта, переезды, смена места жительства и гражданства. Дальнейшее развитие событий потребует от вас осторожности и взвешенности.