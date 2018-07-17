Гороскоп на сегодня, 17 июля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 17 июля 2018 Овен

Жизненный потенциал на крайне низком уровне, поэтому контакты с партнерами или начальством будут затруднены, любое дело потребует значительных усилий, а результаты не оправдают приложенных сил. Будьте внимательны при работе с документами. Неблагоприятны новые знакомства. Не поддавайтесь на провокации, не верьте обещаниям, сдерживайте свои эмоции. Во второй половине дня вероятны недоразумения с окружающими вас людьми, например с коллегами по работе или соседями по дому.

Гороскоп на 17 июля 2018 Телец

В начале дня возможны непредвиденные затраты, из-за этого в дальнейшем придется быть более экономной. Однако звезды предсказывают, что есть вероятность восстановления денежного баланса, а сделанные покупки и приобретения будут удачными. Превосходный день для начала новых проектов, связанных со строительством или ремонтом квартиры. Сегодня твой милый будет настроен поболтать, расспроси его, каким бы он хотел видеть ваш дом. Покрутись немного перед зеркалом, с чего ты взяла, что так себя ведут, кривляясь собственному отражению и гримасничая, только подростки.

Гороскоп на 17 июля 2018 Близнецы

Сегодняшний день откроет в Вас новый потенциал, который окажется весьма пригодным для профессиональной сферы. Постарайтесь окунуться в работу с головой, и очень скоро все Ваши старания будут по достоинству оценены. Может быть, Вас ожидает карьерный рост или спонтанная, однако заслуженная премия. В любом случае предстоящее событие заставит Вас ликовать!

Гороскоп на 17 июля 2018 Рак

Этот день может показаться нелегким. Не концентрируйтесь на своих проблемах. Обратите внимание на окружающих вас людей – возможно, увлекшись своими идеями и стремлением к материальному благополучию, вы сейчас упускаете возможность упрочить отношения с ними. Постарайтесь найти компромисс – и все уладится.

Гороскоп на 17 июля 2018 Лев

Старая дружба обернется новой любовью. Побольше времени уделяй общению с детьми. Денежные проблемы сегодня предвидеть невозможно. Это день противоположностей: он или хорошо начнется и плохо закончится, или наоборот, начнется ужасно, а закончится вполне неплохо. Ты должна заботиться о здоровье, нормально питаться и спать, избавиться от вредных привычек.

Гороскоп на 17 июля 2018 Дева

Звезды предостерегают от активности в коммерческой деятельности — вероятны финансовые потери. Поспешность и рассеянность при обращении в правительственные, общественные организации или к начальству может привести к негативным результатам. Будьте внимательны при работе с документами. Во второй половине дня вероятны недоразумения с окружающими вас людьми, например, с коллегами по работе или соседями по дому.

Гороскоп на 17 июля 2018 Весы

Благоприятный день, открывающий новые перспективы, корректировки намеченных планов. Не отказывайтесь от участия друзей, влиятельных лиц, покровителей. Их помощь будет кстати. Во второй половине дня вероятны неприятные новости, связанные с близкими людьми. Их болезнь может приобрести затяжной характер.

Гороскоп на 17 июля 2018 Скорпион

Сегодня вероятны неожиданное известие или проблемы, связанные с невыполненными обязательствами или обещаниями. События могут развиваться не совсем так, как вы планировали. Сильные эмоции или постороннее влияние могут полностью овладеть вами. Вы преодолеете негативные тенденции дня, если субъективные оценки не заслонят реальное положение дел. Требуются осторожность и взвешенность в общении.

Гороскоп на 17 июля 2018 Стрелец

Сегодня звезды рекомендуют Срельцам уделить немного времени себе любимому. Сегодня полезно побыть наедине с самим собой, чтобы разобраться в собственных чувствах и мыслях. Прекрасное время для смены имиджа и шопинга. Позитивных впечатлений от подобных мероприятий Вам хватит ещё на долгое время.

Гороскоп на 17 июля 2018 Козерог

Выполнение служебных планов может сорвать твои планы на вечер. Подари немного внимания своей маме, у нее сегодня не самое лучшее настроение, и ей очень не хватает общения с тобой. С утра пораньше тебе придется мобилизоваться, для того, чтобы осуществить твои самые сокровенные мечты. Не теряй выдержки, управляй ситуацией, и в ближайшем будущем ты будешь вознаграждена. Расслабься в этот вечер в комфортной обстановке. С самого утра такое ощущение, что тебя укусила бешеная корова. Ты будешь "выгодно" отличаться бунтарским духом и станешь самой настоящей возмутительницей общего спокойствия.

Гороскоп на 17 июля 2018 Водолей

День отмечен возрастанием духовных, творческих и сексуальных возможностей. Благоприятный день для заключения брака, зачатия. Супружеская жизнь принесет радость многим Водолеям. Окончание любого дела будет результативным, принесет почет, уважение, укрепление авторитета.

Гороскоп на 17 июля 2018 Рыбы

День, благоприятный для деловых контактов, заключения сделок и принятия важных решений. Не торопитесь принимать важные решения, поступайте обдуманно, не доверяйте ведение ваших финансовых дел случайным людям. Ваша привлекательность поможет в общении с окружающими, а внутренняя собранность будет способствовать усилению авторитета у начальства и членов семьи.