Гороскоп на неделю, 10–16 сентября: все знаки Зодиака

Овен

Очень удачная неделя для Овнов. Период благоприятен практически для любых действий, при условии, что они направлены на созидание и выполняются искренне. Удачное время для работы с информацией, краткосрочных поездок и путешествий, обучения, обмена опытом и знаниями. Не стесняйтесь просить о помощи: если она требуется - вам не откажут.

Телец

На этой неделе дел заметно прибавится. Если вы работаете в сфере обслуживания, то ожидайте притока клиентов. Всем остальным Тельцам стоит морально подготовиться к тому, что поручения руководства будут сыпаться, как из рога изобилия. Не расценивайте это как намерение доставить вам как можно больше неудобств, работы действительно будет много, пожалуй, лучше вас с ней никто не справится. Благодаря своим умениям, совсем скоро представится возможность просить прибавки заработной платы. Начальство обязательно согласится с вашими требованиями.

Близнецы

Удачное время, чтобы навести порядок во всем: в доме, мыслях, отношениях. В понедельник велика вероятность финансовой ошибки - тщательно проверяйте все документы, с которыми будете иметь дело. При принятии решений ни в коем случае не действуйте на авось. Во вторник и среду не поддавайтесь на уговоры, особенно если вопрос касается денег.

Рак

На этой неделе изменятся отношения с руководством и другими вышестоящими лицами, от которых в той или иной мере зависят ваши дела. Начальник в октябре может проявлять строгость и даже злиться причем в тех ситуациях, которые раньше воспринимались им весьма спокойно. Отнеситесь к этому философски, и вместо того чтобы с пеной у рта доказывать свою правоту, молча сделайте так, как просит шеф. Взаимодействуя с прочими вышестоящими людьми, изначально занимайте позицию на равных раболепствуя, вы ничего не добьетесь.

Лев

Кто-то на работе может спровоцировать появление и распространение слухов вокруг вашей персоны. В каком-то смысле это вам даже на руку, поскольку увеличит вашу популярность. Не пытайтесь опровергать сплетни и разоблачать их автора. 10 или 16 сентября, ждите важного известия. Не исключено, что оно повлияет на ваши дальнейшие планы на месяц. В семейных отношениях будет не все гладко. Не стоит сильно бурно воспринимать все недомолвки и упрёки, контролируйте свои эмоции и выражения. Потерпите, совсем скоро решение найдется само собой.

Дева

Агрессивный подход к работе, который вы продемонстрируете после 12 сентября, даст высокие результаты. Однако ни в коем случае не практикуйте агрессивное поведение, взаимодействуя с людьми, к чему вас будут подталкивать недружеские планеты. Вопрос, касающийся всех членов семьи, на который вы пытались закрыть глаза, вновь окажется на повестке дня 15 или 16 сентября. Более не игнорируйте проблемную ситуацию, приложите все усилия, чтобы ее разрешить. У вас получится, но возможно не с первой попытки.

Весы

Дружеские планеты сделают вас объектом всеобщего интереса - за вами будут наблюдать, вами будут восхищаться, ваши методы будут копировать. Сентябрь - хорошее время для того, чтобы продвигать себя по разным каналам, рекламировать свои услуги, активно предлагать свои товары. Некоторые Весы станут поистине популярными и обретут армию поклонников, пусть даже в сентябре их было, как говорится, "раз-два и обчелся". Хотите вы того или нет, но второй осенний месяц изменит все! Наконец-то все узнают, на что вы способны.

Скорпион

Некоторые дела в первой половине недели, лучше решать с наскока. Если приметесь рассматривать проблему со всех сторон, то просто "увязнете". Кстати, имеет смысл сейчас поинтересоваться точкой зрения тех, у кого, на ваш взгляд, недостаточно опыта и знаний: вы удивитесь, но вам озвучат несколько весьма интересных и жизнеспособных вариантов! На выходных, прекрасное время для ухода за внешностью. Эти дни благоприятны для проведения любых косметических процедур, смены прически и создания нового имиджа.

Стрелец

Для Стрельцов неделя обещает быть спокойной и гармоничной. Не планируйте на понедельник и вторник занятий, связанных с интеллектуальной работой, - они не принесут успеха. Удачно заводить новые знакомства, проводить время в кругу родных и близких людей. Выходные дни подходят для праздников и развлечений. Одиночества лучше избегать.

Козерог

Середина месяца идеально подходит для начала регулярного обучения. Запишитесь на курсы, которые вас интересуют (связанные с вашей профессий, разумеется), поговорите с руководством об их оплате, хотя бы частичной. Занятия посещайте регулярно и обязательно опробуйте полученные знания на практике. Результат вас удивит и возможно поспособствует повышению по должности или зарплаты.

Водолей

Середина сентября хороша для масштабного планирования. Продумайте, что вы будете делать в ближайшие 2-3 месяца. Составлять подробные списки дел лучше всего 13 или 14 сентября. Если в дальнейшем вы станете действовать в соответствии с составленным графиком, отличные результаты не заставят себя ждать. Вы наконец-то сможете добиться поставленных целей и желанного положения в обществе.

Рыбы

Середина сентября - время перемен. Вам следует по-новому взглянуть на свои методы работы и отношения с коллегами и партнерами. Обновления сейчас просто необходимы - пусть не радикальные, но все же достаточно существенные для того, чтобы работать в ином ключе. Путь преобразований не будет легким. Однако при должном старании вы непременно достигнете отличного результата.