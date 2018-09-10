Бизнес-гороскоп на неделю, 10-16 сентября: все знаки Зодиака

Овен

Первая половина этой рабочей недели окажется благоприятным периодом для проявления творческих инициатив в своей профессиональной деятельности. Это поможет сделать рабочий процесс интереснее и более полно раскрыть свои способности. В бизнесе этот период может стать благоприятным для открытия новых филиалов, вложений в рекламу и программы лояльности для своих постоянных клиентов. Во второй половине рабочей недели вы сможете более успешно вести деловые переговоры, находить соратников и новых деловых партнеров. Общение сейчас можно строить с использованием современных технологий, это положительно отразиться на деловом имидже вашей компании. В этот период вы также сможете удачно решать вопросы юридического характера с общественными организациями и объединениями.

Телец

Расположение планет в течение первой половины этой рабочей недели привлечет ваше внимание к безопасности труда и своего рабочего места. Типичным Тельцам в это время захочется также больше стабильности. Причем сейчас важнее будет психологически ощущать стабильность своей работы. Для карьерного роста удачной будет вторая половина этой недели. Если вы будете активно прикладывать усилия, то сможете получить ту должность, о которой мечтаете. Но нужно осознавать, что она может принести вам и новый уровень ответственности, что бороться за новое место необходимо будет интенсивно, решительно и при этом открыто.

Близнецы

Первая половина этой недели окажется удачной для работы с информацией и различными документами. Сейчас вы можете составлять отчеты, работать с чертежами или разного рода документацией. Неплохо будет складываться и деловое общение, особенно в том случае, если вы будете вести себя максимально естественно и дружелюбно по отношению к своим собеседникам. В течение второй половины этой недели для успеха в работе или бизнесе необходимо будет проявить смекалку и сообразительность. Сейчас у вас может появиться очень много благоприятных возможностей, но нужно будет быть внимательнее, чтобы вовремя их увидеть и суметь ими воспользоваться. Это время может также оказаться удачным для извлечения прибыли от операций с акциями и иностранной валютой.

Рак

Эта неделя у типичных представителей вашего зодиакального знака окажется благоприятным временем для повышения квалификации. Полученные в это время знания могут в будущем стать поводом для вашего повышения. Неделя удачно подходит для внедрения научных разработок в практическую работу или бизнес, а также для проведения собственных исследований и экспериментов. Сейчас можно также успешно проводить опросы, изучать спрос и предложение, организовывать различные презентации. Сейчас общение в творческом русле окажется наиболее эффективным как с точки зрения деловых отношений, так и как способ заинтересовать своих деловых партнеров.

Лев

Расположение планет в течение первой половины этой рабочей недели рекомендует типичным Львам принимать больше самостоятельных решений. В этот период возрастает ваша интуиция, в тех или иных ситуациях именно от вашего участия будет зависеть окончательное решение. В это время стоит быть более естественными в своем поведении, это будет располагать людей по отношению к вам. Для ведения деловых переговоров и заключения соглашений у типичных Львов подходит вторая половина этой недели. Сейчас вы сможете сочетать в переговорном процессе активность, напористость и открытость с умением пойти на компромисс, выслушать возражения оппонентов и при этом использовать мелкие хитрости, чтобы убедить потенциальных партнеров в выгодности вашего предложения.

Дева

В течение первой половины недели типичным Девам не рекомендуется работать слишком много и интенсивно. Сейчас стоит экономить свои силы, больше отдыхать, восстанавливаться. Это поможет улучшить показатели производительности вашего труда в самом ближайшем будущем. Сейчас стоит предпочесть работу в тишине и, возможно, в одиночестве. Так вас ничто не будет отвлекать, поэтому вы сможете быстрее справляться со своими обязанностями. Вторая половина недели существенно увеличивает возможности для получения премии либо постоянной прибавки к заработной плате. Именно по этой причине сейчас стоит показать себя с лучшей стороны. Можно также обсудить с руководством вопрос повышения вашего оклада. Дополнительные деньги вы также легко сможете получить и за дополнительную работу.

Весы

Расположение планет в течение первой половины этой рабочей недели указывает на успех в коллективной деятельности. Сейчас вам будет проще работать в команде, чувствовать себя частью сплоченного коллектива. Именно по этой причине удачными окажутся и собрания, поскольку в рамках подобных мероприятий можно будет принять верные решения. Первая половина недели удачна для любого вида взаимодействия с общественными организациями. Ваша активность во второй половине этой недели возрастет. Вы сможете сделать больше, чем обычно, но только в том случае, если вам нравится ваша деятельность. Попробуйте добавить элементы творчества в свою работу, это повысит ваш к ней интерес. В бизнесе это неплохой период для открытия филиалов или точек продаж, а также новых направлений в уже существующем бизнесе.

Скорпион

Первая половина этой недели у типичных Скорпионов окажется благоприятным периодом для решения любых формальных вопросов. Сейчас можно обращаться в органы государственной власти, искать поддержки у чиновников. Вы будете лучше взаимодействовать и со своим руководством, не исключено, что отношения с ним улучшатся. В этот период вы также сможете более четко осознать свои истинные цели в работе и карьере. Вторая половина недели не будет отличаться высокой активностью. Сейчас хорошую производительность труда вы сможете показать, если будете работать в комфортных условиях в одиночестве. Во всех остальных случаях старайтесь избегать излишне интенсивной нагрузки на работе.

Стрелец

В первой половине этой рабочей недели типичным Стрельцам стоит получить новый профессиональный опыт. Это можно сделать несколькими способами: например, отправиться на специальные курсы, посетить семинары или выставки. Неплохим вариантом будет и общение с более опытными коллегами, работа вместе с ними над совместными проектами. Проведение собственных экспериментов и исследований также положительно отразится на вашем опыте. Для коллективной работы, а также участия в собраниях и конференциях у типичных Стрельцов прекрасно подходит вторая половина этой рабочей недели. Сейчас вы сможете проще взаимодействовать с коллективом, установить дружеские взаимоотношения с коллегами. Этот период удачен и для внедрения электронного документооборота на вашем предприятии.

Козерог

Расположение планет в течение первой половины этой рабочей недели увеличат ваши предпринимательские способности. Сейчас вы можете пойти на рискованные дела, но при этом будете вполне осознавать возможные последствия и степень своей ответственности. Первая половина недели также может стать удачной для решения вопросов, связанных с кредитами, инвестициями и налогами. Проявить чуть больше напористости в достижении поставленных перед собой целей и задач типичным Козерогам рекомендуется в течение второй половины этой недели. Сейчас вы также сможете более активно работать на свой деловой имидж или на увеличение известности и популярности своей организации. Для решения этой задачи помимо усилий могут потребоваться и финансовые вложения.

Водолей

Расположение планет в течение первой половины этой рабочей недели окажется благоприятным для ведения деловых переговоров и любого взаимодействия с бизнес-партнерами. Вас ждет успех и в решении любых дел юридического характера. Так, вы сможете успешно получить лицензии или другие документы, разрешающие ту или иную деятельность. Взаимодействие с клиентами также будет проходить несколько легче, чем обычно. Вторая половина рабочей недели станет прекрасным периодом для приобретения профессионального опыта. Сейчас вы можете проводить собственные исследования и эксперименты либо пытаться внедрять научные достижения или разработки ваших коллег из других фирм и организаций, в том числе зарубежных. Успешными в этот период будут деловые поездки и командировки.

Рыбы

Первая половина этой недели принесет вам возможность наладить взаимоотношения со своими коллегами и подчиненными. В отношениях с ними вы сейчас будете вести себя более естественно и открыто. В течение этого периода вы также сможете получать больше эмоционального удовлетворения от своей работы, а также от результатов собственного труда. Для ведения бизнеса будет более удачной вторая половина недели. Сейчас правильные решения вам будет подсказывать интуиция, которая в течение этого времени заметно усилится. Вторая половина рабочей недели также благоприятна для проведения служебных расследований, небольших изменений внутри вашей фирмы или организации. Сейчас можно решать вопросы, связанные с кредитами и инвестициями, но без широкой огласки.