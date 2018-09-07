Гороскоп на сегодня, 7 сентября: все знаки Зодиака

Овен

У Овна возникнет неодолимый соблазн пожалеть себя. И неважно, если серьезных поводов для этого нет. Достаточно даже маленькой обиды для того, чтобы в душе она выросла в грандиозную обидищу. Поддавшись этому порыву, Овен рискует весь день провести в мрачном настроении. Нет, пожалеть себя, конечно, иногда бывает приятно, но не до такой же степени!

Телец

Вероятно, отложенные дела или давние обязательства потребуют немедленного исполнения. Обратите внимание на здоровье, берегите силы и нервы. Опасайтесь сплетен и клеветы. Не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.

Близнецы

Главным трендом дня у Близнецов будет скука. С одной стороны, в душе будет хотеться заняться хоть чем-нибудь интересным. С другой же стороны, шансов для этого будет, увы, немного. Не стоит ожидать, что кто-то из окружающих возьмет инициативу на себя и выведет их из этого пассивного состояния. Найти же развлечение своими силами у Близнецов тоже вряд ли получится. Ну что ж, иногда и поскучать тоже не мешает.

Рак

Этот день посвятите определению планов на будущее и семейным делам. Но лучше не проявлять излишних амбиций. Подумайте хорошенько, прежде чем предпринимать что-либо. Ваша сдержанность и тактичность будут впоследствии оценены по достоинству. Обратите пристальное внимание на воспитание детей, их увлечения и отношения со сверстниками. Не бойтесь показать, что любите их, это нисколько вас не унизит.

Лев

Скорее всего, этот день не принесет прогресса в делах или гармонии в личной жизни. Возможны резкие смены настроения, раздражительность. Повысится нагрузка на нервную систему, что грозит Львам обострением хронических заболеваний. В отношениях с окружающими людьми постарайтесь по своему обыкновению уходить от конфликта, переключаясь на другие дела и проблемы.

Дева

Сегодня для Девы не лучший день для учебы, умственной работы и планирования – слишком много она может наделать ошибок. Если же Деве все-таки придется поработать головой, лучше никому не показывать до поры до времени плоды своих трудов. И тем более не стоит пытаться немедленно претворить сегодняшние планы в жизнь! Скорее всего, эти планы слишком далеки от реальности: в лучшем случае над ними еще работать и работать.

Весы

Вероятно хорошее известие или подарок, скорее всего от любимого человека. Звезды советуют обратить внимание на здоровье. Возможно, вы почувствуете сегодня легкое недомогание. Не рекомендуется употребление спиртных напитков. Поберегите себя сегодня. Ваша внешняя сдержанность может быть воспринята как холодность и черствость, что приведет к неприятностям в отношениях с близкими людьми. Не исключено, что в этот день вам будет трудно избежать тревог, противоречий и взаимного недовольства в личной жизни.

Скорпион

В общении с окружающими Скорпионы способны упрямо стоять на своем! В сочетании с повышенной обидчивостью и эмоциональностью, к которым склоняет их этот день, не удивительно, если они станут источником жарких конфликтов. Звезды гороскопа советуют держать свое драгоценное "единственно верное" мнение при себе, а если все-таки высказали – быть готовыми пойти на компромисс и даже извиниться.

Стрелец

Период дисгармоничный и может оказаться достаточно сложным. Вероятны обман и иллюзии в партнерстве, конфликты с родственниками или детьми, а также ухудшение самочувствия. Ваша осмотрительность и сдержанность помогут вам определить позиции в постоянно изменяющихся обстоятельствах. Если сегодня вам предстоит коммерческая операция, будьте осторожны – звезды предупреждают о провале или финансовых потерях. Судьба против вас, но не сдавайтесь – к вечеру негативные тенденции дня пойдут на спад.

Козерог

Окружающие могут втянуть Козерога в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт. Возможно, он даже почувствует, что кто-то питается его эмоциями, энергетически вампирит! Звезды гороскопа советуют ей в некомфортной ситуации просто уйти в сторону. Лучше для вида согласиться, чем вступить в полемику и потом чувствовать себя выжатым, как лимон. Другими словами, не подставляйте вампирам шею – и вы выбьете у них почву из-под ног.

Водолей

Звезды предостерегают вас от рискованных предприятий, сомнительных знакомств и дел, связанных с риском для здоровья. Вероятно, предстоят финансовые потери. Сведите до минимума свои домашние обязанности. Разберитесь в своих чувствах, мыслях и поступках, потому что вы должны быть готовы к неожиданному повороту судьбы.

Рыбы

День наделяет Рыб немалым зарядом бодрости, энергии и сил. Возможно, встав с кровати, она этого и не почувствует, но достаточно ей выпить чашку кофе и принять контрастный душ, как жизнь заиграет яркими красками! Звезды гороскопа советуют уделить время закалке и нагрузкам на свой организм. Порадуйте себя пробежкой, занятием фитнесом или походом в бассейн. А заодно – таким тонизирующим видом спорта, как стрельба глазами в адрес лиц противоположного пола.