Гороскоп на сегодня, 9 сентября: все знаки Зодиака

Овен

Хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Мозг будет работать четко, а мышление – отличаться глобализмом, так что непродуктивно было бы использовать это время на повседневные домашние дела. Тем более, звезды гороскопа мало склоняют к рутине, зато в вопросах выстраивания хитроумных схем просто не будет равных. Посвятив день планированию, он не пожалеет: сегодняшние идеи способны вывести его на новую высоту!

Телец

Отложите принятие важных решений, особенно если они касаются будущего вашей семьи. Лучше не подписывать важные документы, не покупать слишком дорогие туристические путевки.

Близнецы

Сегодня Близнецам может поступить весьма заманчивое предложение, однако не стоит сразу же на него соглашаться! Звезды гороскопа говорят, что не исключен подвох: могут соблазнять заведомо невыполнимыми условиями, описывая райские кущи там, где на деле растет лишь чертополох. Другими словами, стоит быть недоверчивее и внимательнее, чем обычно, в полном соответствии с пословицей: "Не все то золото, что блестит".

Рак

В течение дня от Рака потребуется умение держать руку на пульсе событий и приспосабливаться к стремительно меняющейся ситуации. Если это удастся, он сможет извлечь для себя немало выгод – в частности, связанных со своими доходами. Если же Рак предпочтет не суетиться и пустить события на самотек, то просто останется при своем. Ну а счастливыми шансами судьбы воспользуется кто-то из его расторопных конкурентов.

Лев

В первой половине дня на многих Львов снизойдет чувство вдохновения, что позволит легко справиться с самыми наболевшими проблемами. В отношениях с родными преобладание сердечности и стремление к взаимопониманию создадут теплую обстановку. Но во вторую половину дня вам лучше избегать любых дел и контактов — неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с друзьями.

Дева

Если вчера Дева затеяла какое-то большое дело по дому, то сегодня по инерции оно будет продвигаться на удивление легко, без сучка и задоринки. А вот все остальное будет валиться из рук. Даже самые элементарные дела по хозяйству могут превратиться в пытку и испытание для нервов. Не то что пирог, даже простая яичница в этот день может нещадно подгореть, а тарелка – разбиться при мытье. Так что по возможности лучше свести все домашние хлопоты к минимуму.

Весы

Тяжелый и опасный день. Агрессивность, эмоциональная неуравновешенность могут стать причиной финансовых потерь или утраты доверия партнеров. Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, могут стать источником многих неприятностей. Будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь быстрой езды, травм при работе с острыми предметами или электроприборами.

Скорпион

Хорошее время для общения с родней, в том числе для визитов вежливости. Напомнят о себе проблемы, которые вы считали актуальными много дней назад, так что придется вернуться немного в прошлое. Кроме того, будет много суеты, возни с мелкими неурядицами, неожиданных встреч и странных разговоров.

Стрелец

Сегодня не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств — время для этого еще не наступило. Возможно осознание новых истин, которые обогатят ваш опыт. Благоприятны прогулки, физические нагрузки, дорогостоящие покупки, кроме приобретения электротехники или изделий из камня.

Козерог

А вот Козерогам сейчас самое время спокойно отдохнуть: выспаться, не спеша полистать газету, повозиться с детьми, пригласить в гости пару самых близких друзей. В общем, радуемся жизни в энергосберегающем режиме.

Водолей

День символизирует борьбу с темными силами, концентрацию энергии. Он способствует преодолению козней противников, защите своих интересов. Многие почувствуют неудовлетворенность собой. Этот день может проверить Водолеев на устойчивость и расположит их к переосмыслению своей жизни.

Рыбы

День, неблагоприятный для расширения сферы деятельности, так как ваши желания не найдут поддержки у влиятельных людей. Не исключено, что события предыдущих дней серьезно повлияют на ваш авторитет и самооценку. Не теряйте из виду тех, кто безвозмездно помогал вам раньше — пришла пора отдавать долги.