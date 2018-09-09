День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 09.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Минималка" в Украине: Порошенко анонсировал повышение
"Минималка" в Украине: Порошенко анонсировал повышение
Новости: Смертельное ДТП в Одессе: двое погибших, пятеро пострадали
Смертельное ДТП в Одессе: двое погибших, пятеро пострадали
Новости: Японка Наоми Осака выиграла US Open-2018 (Видео)
Японка Наоми Осака выиграла US Open-2018 (Видео)
Новости: Врачи назвали арбуз лучшим натуральным лекарством
Врачи назвали арбуз лучшим натуральным лекарством
X

Гороскоп на сегодня, 9 сентября: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня
07:16 Сегодня Телеграф
Фото:ostrnum.com

Сегодня утром вы будете чувствовать себя подавленными, но к вечеру день готовит приятные известия.

Овен

Хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Мозг будет работать четко, а мышление – отличаться глобализмом, так что непродуктивно было бы использовать это время на повседневные домашние дела. Тем более, звезды гороскопа мало склоняют к рутине, зато в вопросах выстраивания хитроумных схем просто не будет равных. Посвятив день планированию, он не пожалеет: сегодняшние идеи способны вывести его на новую высоту!

Телец

Отложите принятие важных решений, особенно если они касаются будущего вашей семьи. Лучше не подписывать важные документы, не покупать слишком дорогие туристические путевки.

Близнецы

Сегодня Близнецам может поступить весьма заманчивое предложение, однако не стоит сразу же на него соглашаться! Звезды гороскопа говорят, что не исключен подвох: могут соблазнять заведомо невыполнимыми условиями, описывая райские кущи там, где на деле растет лишь чертополох. Другими словами, стоит быть недоверчивее и внимательнее, чем обычно, в полном соответствии с пословицей: "Не все то золото, что блестит".

Рак

В течение дня от Рака потребуется умение держать руку на пульсе событий и приспосабливаться к стремительно меняющейся ситуации. Если это удастся, он сможет извлечь для себя немало выгод – в частности, связанных со своими доходами. Если же Рак предпочтет не суетиться и пустить события на самотек, то просто останется при своем. Ну а счастливыми шансами судьбы воспользуется кто-то из его расторопных конкурентов. 

Лев

В первой половине дня на многих Львов снизойдет чувство вдохновения, что позволит легко справиться с самыми наболевшими проблемами. В отношениях с родными преобладание сердечности и стремление к взаимопониманию создадут теплую обстановку. Но во вторую половину дня вам лучше избегать любых дел и контактов — неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с друзьями.

Дева

Если вчера Дева затеяла какое-то большое дело по дому, то сегодня по инерции оно будет продвигаться на удивление легко, без сучка и задоринки. А вот все остальное будет валиться из рук. Даже самые элементарные дела по хозяйству могут превратиться в пытку и испытание для нервов. Не то что пирог, даже простая яичница в этот день может нещадно подгореть, а тарелка – разбиться при мытье. Так что по возможности лучше свести все домашние хлопоты к минимуму. 

Весы

Тяжелый и опасный день. Агрессивность, эмоциональная неуравновешенность могут стать причиной финансовых потерь или утраты доверия партнеров. Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, могут стать источником многих неприятностей. Будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь быстрой езды, травм при работе с острыми предметами или электроприборами.

Скорпион

Хорошее время для общения с родней, в том числе для визитов вежливости. Напомнят о себе проблемы, которые вы считали актуальными много дней назад, так что придется вернуться немного в прошлое. Кроме того, будет много суеты, возни с мелкими неурядицами, неожиданных встреч и странных разговоров.

Стрелец

Сегодня не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств — время для этого еще не наступило. Возможно осознание новых истин, которые обогатят ваш опыт. Благоприятны прогулки, физические нагрузки, дорогостоящие покупки, кроме приобретения электротехники или изделий из камня.

Козерог

А вот Козерогам сейчас самое время спокойно отдохнуть: выспаться, не спеша полистать газету, повозиться с детьми, пригласить в гости пару самых близких друзей. В общем, радуемся жизни в энергосберегающем режиме.

Водолей

День символизирует борьбу с темными силами, концентрацию энергии. Он способствует преодолению козней противников, защите своих интересов. Многие почувствуют неудовлетворенность собой. Этот день может проверить Водолеев на устойчивость и расположит их к переосмыслению своей жизни.

Рыбы

День, неблагоприятный для расширения сферы деятельности, так как ваши желания не найдут поддержки у влиятельных людей. Не исключено, что события предыдущих дней серьезно повлияют на ваш авторитет и самооценку. Не теряйте из виду тех, кто безвозмездно помогал вам раньше — пришла пора отдавать долги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

9 сентября, Астропрогноз, Гороскоп, Гороскоп на 9 сентября, Гороскоп на сегодня, Знаки Зодиака.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Гороскоп на сегодня, завтра, неделю

Бизнес-гороскоп на неделю, 3-9 сентября: все знаки Зодиака Гороскоп на неделю, 3–9 сентября: все знаки Зодиака Гороскоп на сегодня, 3 сентября: все знаки Зодиака

Последние новости

Создатель Alibaba уходит на пенсию Знаменательные события в истории: 9 сентября 2018 года Полиция предотвратила хищение земли
Сегодня читают
01 Евровидение 2019: звезды призывают бойкотировать конкурс
02 Самая невероятная находка в автомобиле (Видео)
03 У боксера Джошуа перед боем с Поветкиным угнали именной автомобиль
04 Англия 1:2 Испания: события матча (Видео)
05 Лихорадка Западного Нила в Румынии: 17 погибших
Новости сегодня
09:02 В мире прошли акции в защиту окружающей среды
09:02 NASA показало панораму Красной планеты во время песчаной бури
09:00 Тренер сборной Словакии Козак: Украина давно играет в одном стиле
08:45 Невероятные снимки мест, где навсегда остановилось время (Фото)
08:40 Джонсон возмущен политикой Мэй
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Количество жертв землетрясения в Японии выросло до 35 человек
Землетрясение в Японии: Погибшими числятся уже 35 человек
Новости: Итоги дня 8 сентября: Голливудские звезды просят помиловать Сенцова, Украина не будет просить разрешения у России, РПЦ пригрозила Константинополю
Итоги дня 8 сентября: Голливудские звезды просят помиловать Сенцова, Украина не будет просить разрешения у России, РПЦ пригрозила Константинополю
Новости: Трамп о выступлении Обамы: Я смотрел, но уснул
Трамп о выступлении Обамы: Я смотрел, но уснул
Новости: Рецепт дня: тыквенный суп с имбирем и морковью
Рецепт дня: тыквенный суп с имбирем и морковью
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь