День Независимости Украины

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Гороскоп на сегодня, 10 сентября: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня
07:08 Сегодня Телеграф
Фото:ostrnum.com

Сегодня не стоит выплескивать все эмоции наружу.

Овен

День сулит удачу при обращении к начальству, меценатам, в правительственные и общественные организации. Умение контролировать ситуацию и последовательность в достижении цели создаст предпосылки для повышения материального положения или благополучного разрешения дела. Проявляйте инициативу и ни в коем случае не отступайте назад – используйте все возможности, вплоть до компромиссов.

Телец

Сегодня у Тельца могут возникнуть трудности с самоорганизацией и дисциплиной: ему вдруг захочется нарушить свой однообразный жизненный ритм. Не противьтесь этому чувству! Звезды гороскопа обещают, что поддавшись желанию сделать что-то спонтанное, от души, он в этот день не прогадает. Этот порыв может принести в Вашу жизнь новые впечатления и эмоции, а также дать начало новым проектам, которые имеют все шансы оказаться успешными.

Близнецы

Вероятно, сегодня вы услышите много хороших слов в свой адрес, что, безусловно, будет приятным. Не исключено, что женщины-Близнецы сумеют блеснуть в обществе или привлечь к своим проектам новых союзников. Мужчины-близнецы получат известие, которое позволит найти новый источник заработка. 

Рак

Сегодня лучше заниматься только привычными делами, не требующими активных действий и неоправданного риска. Не стоит принимать важных решений, которые повлекут негативные последствия. Вам предстоит отстаивать свои взгляды. 

Лев

Сегодня Львы способны заражаться эмоциями окружающих, особенно позитивными. День не склоняет их к тому, чтобы активно проявлять себя и тем более играть на публику. Зато Львы будут превосходным зрителем, способным по достоинству оценить любой спектакль, разворачивающийся вокруг.

Дева

Период активной борьбы и противостояния. Будьте внимательны к своему здоровью. Любые перегрузки, работа, граничащая с самоотреченностью, как, впрочем, и потакание своим слабостям, могут пагубно отразиться на здоровье. Вероятно резкое ухудшение самочувствия. 

Весы

Есть вероятность того, что отношения Весов подвергнутся проверке на прочность. Это способно коснуться и рабочих контактов, и отношений с близкими людьми. День будет провоцировать конфликтные ситуации, и если они захотят обойти острые углы, придется проявить все свои дипломатические способности. Звезды гороскопа предупреждают о том, что как бы сегодня ни хотелось покритиковать окружающих, делать этого ни в коем случае не стоит, иначе результат Вас огорчит.

Скорпион

С помощью друзей или деловых партнеров сегодня вы сможете получить заманчивые предложения, которые помогут вам найти новые источники заработка или сменить сферу деятельности. Следует очень хорошо и детально все обдумать: добиться успеха будет не так просто.

Стрелец

Чтобы этот день прошел у Стрельца позитивно, лучше всего подготовиться к нему еще с вечера и как минимум сделать в доме хорошую уборку. Ничто не будет раздражать Вас сильнее, чем грязь и мусор в Вашей квартире. Даже банальные крошки на столе сегодня могут испортить настроение на весь день, из-за чего и все остальные дела пойдут кувырком. Чистота же, напротив, настроит на позитивное течение дел. 

Козерог

В целом энергетика этого дня благоприятна практически для любых дел и начинаний. Жаль только, что именно сегодня у Козерога достигнет апогея его избыточная реакция на мелочи. Из-за этого он рискует упустить многочисленные возможности, которые щедро предоставляет этот день, разменяв всю свою энергию на пустяки. Залог успеха прост: забудьте о мелочах, сосредоточьтесь на чем-то действительно важном.

Водолей

Неблагоприятный период. Ваш жизненный потенциал сегодня понижается. Вероятны искушения плоти, соблазны, потакание своим прихотям, ошибки при оформлении документов, трудности в учебе и преподавательской деятельности. По возможности сократите общение с окружающими людьми – возможно негативное влияние или провокация. 

Рыбы

Сегодня не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками. Общение с новыми партнерами неудачно, зато старые друзья или родня могут дать ценный совет. Благоприятны отдых в кругу семьи, путешествия, игры с детьми, которые будут рады общению с вами.

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