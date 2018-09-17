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Гороскоп на неделю, 17–23 сентября: все знаки Зодиака

Гороскоп на неделю
07:05 Сегодня Телеграф
Фото:ostrnum.com

На этой неделе не стоит сильно бурно воспринимать все недомолвки и упреки, контролируйте свои эмоции и выражения.

Овен

Доделывать незаконченные дела, решать важные вопросы и принимать сложные решения - вот такая работа ждет вас в этот период. Не вешайте нос, и вы с ней справитесь. Если зайдете в тупик, просто поднимите свои старые связи и знакомства - многие вопросы решатся в мгновение ока! 

Телец

Для вас может стать актуальным философский вопрос о смысле жизни, только не слишком замыкайтесь в своем внутреннем мире. На этой неделе вы можете оказаться в незнакомом окружении, и вам снова придется завоевывать место под солнцем. Но если таких изменений не предвидится, то это время благоприятно для проведения важных переговоров, заключения весьма выгодных сделок. В середине недели будьте осторожны, постарайтесь вовремя замечать возможные неприятности и обходить их стороной. 

Близнецы

Приготовьтесь к тому, что вам придется заняться изучением человеческой психологии - и не по книгам, а "на поле боя" - на работе, в кругу домашних, везде. Вас ждут неожиданные открытия и важные выводы. Не забудьте, что любой конфликт можно урегулировать через компромисс.

Рак

Вы сейчас легки на подъем, решительны, энергичны, и эти ваши качества станут залогом успеха. Самое время заняться осуществлением задуманного. Однако не стремитесь к новизне. Используйте проверенные методы для достижения ваших целей. Вторник - благоприятный день для подписания договоров и заключения контрактов. В четверг благополучно уладятся профессиональные дела. В выходные постарайтесь не срываться на домашних. Порадуйте их совместным походом в кино или в театр.

Лев

Настало самое подходящее время для восхождения на новую ступень карьерной лестницы. Вы много работали и заслужили это! Не стесняйтесь заявить о своих успехах начальству - оно вас обязательно заметит и оценит. Будьте смелее, и у вас все получится. Только потом не зазнавайтесь.

Дева

Больше здравомыслия и решимости! И у вас появятся хорошие возможности для изменения и улучшения своих личных качеств. Жизнь будет бить ключом, хотя многие свои планы придется в корне пересмотреть и изменить. Постарайтесь не бросать слов на ветер, подкрепляйте их делами, иначе рискуете подорвать свой авторитет. В среду лучше не отстаивать свои идеи и замыслы перед начальством, пока не время.

Весы

Этот период - самое удачное время, чтобы вспомнить о семейных ценностях и восстановить отношения с дальними родственниками. Пора прекратить внутрисемейные конфликты, уделить внимание детям. Если вы все еще одиноки, то получите шанс встретить свою вторую половинку - смотрите по сторонам. 

Скорпион

В этот период вам будет не хватать внимания. Покажется, что о вас все забыли, но это не так. Попробуйте сами взять инициативу в свои руки - пригласите друзей на пикник, рыбалку, шашлыки. Будьте осторожны на дорогах, как в качестве пешехода, так и в качестве пассажира или водителя. 

Стрелец

На этой неделе вас ожидает много встреч, телефонных звонков, переговоров. Удача обещает сопровождать вас в деловых поездках и бумажных хлопотах. При общении с коллегами будьте корректны, не переходите разумных границ. Постарайтесь не отвлекаться от главных целей. В выходные можно устроить пикник на природе с друзьями или отправиться на дачу к родителям.

Козерог

В вас бурлят чувства и эмоции, и одной из главных задач на этой неделе будет уметь ими управлять. Сдержанный подход, продуманные шаги позволят вам избавиться от груза ненужных и навязчивых проблем. На работе необходимо выбрать правильную стратегию в отношениях с начальством, которая окажется залогом вашей успешности. Время располагает к совершенствованию ваших профессиональных знаний или освоению какой-либо смежной профессии. Но не стоит спешить со сменой места работы.

Водолей

Вас ждет очень романтичный период. Но с другой стороны, не избежать и бурных проявлений ревности партнера - даже безосновательных. Лучше проявите терпение и сами окружите лаской любимого, чтобы не провоцировать разрыв. Организуйте пикник или свидание на природе. 

Рыбы

В вашей профессиональной сфере ожидается сильнейшее обострение конкурентной борьбы. Если вы не любите конфликтов, ведите себя тихо и не выделяйтесь из толпы, не беритесь за новые проекты. Сбережете и нервы, и силы. Они вам еще пригодятся в будущем. Хорошая новость - вас ждет приятный сюрприз.

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Все по теме:

17–23 сентября, Астропрогноз, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Знаки Зодиака.
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