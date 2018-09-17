Бизнес-гороскоп на неделю, 17–23 сентября: все знаки Зодиака

Овен

В течение этой недели типичным Овнам предстоит довольно много работать. Ваш успех сейчас зависит в основном от того, насколько интенсивно и энергично вы сможете выполнять обозначенный круг дел. К концу недели силы и энергия, скорее всего, возрастут, а поэтому решение сложных задач можно оставить именно на этот период, а в остальное время доделывать все незавершенные дела. В бизнесе в течение этой недели можно принимать важные решения в кадровой политике, которые будут основаны на вашем опыте и интуиции. Сейчас именно роль интуиции может существенно возрасти. Не исключены различные озарения, но они посетят вас, скорее, в те моменты, когда вы будете наедине с собой. Эта неделя хороша для проведения неформальных переговоров, а также для благотворительности.

Телец

Расположение планет в течение этой недели указывает на благоприятные возможности для коллективной работы. В течение этого периода вы сможете успешно принять участие в различных собраниях. Не исключено, что обсуждение тех или иных проектов, планов или идей в кругу бизнес-партнеров приведет к рождению у вас еще более оригинальных методов и решений. Эта неделя благоприятна для планирования. Сейчас вы сможете четко видеть перспективу, а также опираться на прошлый опыт и учитывать совершенные ранее ошибки при создании плана на будущее. Умение оценить ситуацию с разных сторон, которое в это время будет наиболее ярко выражено, поможет вам с выбором наиболее оптимального направления развития.

Близнецы

В течение этой недели у вас появится чуть больше заинтересованности в профессиональной деятельности, чем обычно. На первую половину этой недели рекомендуется планировать работу, которая доставляет вам больше удовольствия, а вот любые дела, требующие быстрых решений, динамики, а также высокой энергичности, лучше решать ближе к ее концу. Основные сложности в начале недели могут быть связаны с излишним консерватизмом. Так, из-за стремления сохранить стабильность вы можете отказаться от выгодных перспектив. Во второй половине недели не рекомендуется заниматься инвестиционной деятельности и спекуляциями с иностранной валютой. Из-за чрезмерного азарта есть риск совершить убыточные сделки.

Рак

Эта неделя у типичных Раков окажется благоприятной для проявления творчества в своей работе. Любые нестандартные подходы сейчас сделают вашу деятельность интереснее, благодаря чему возможен рост производительности вашего труда. В бизнесе это неплохое время для вложений в рекламу и программы лояльности. Успех может также ожидать типичных Раков на фондовом рынке или в операциях с драгоценными металлами. На первую половину этой недели не рекомендуется планировать рабочие поездки. Это также не самое удачное время для ведения деловых переговоров с иностранцами либо представителями фирм из других регионов. Во второй половине недели сложности могут появиться в отношениях с производителями продукции или оборудования, а также с собственниками помещений, которые вы снимаете для бизнеса.

Лев

Расположение планет в течение этой недели окажется довольно удачным для начала собственного бизнеса. Однако далеко не все типичные представители вашего зодиакального знака смогут начать успешное дело. Если решение было принято спонтанно, то бизнес, открытый в это время, может оказаться слишком рискованным. Если же вы обдумывали такую возможность ранее, но не решались ее осуществить, то сейчас у вас хватит смелости и возможностей для реализации планов. Благоприятной окажется эта неделя и для управления собственными средствами - сейчас вы сможете найти оригинальные методы инвестиций. При этом рекомендуется стремиться не к слишком высокой доходности, а к сокращению рисков своих вложений. В течение этого периода можно также успешно продумывать долгосрочные финансовые стратегии.

Дева

На этой неделе вас ждут сюрпризы в отношениях с деловыми партнерами, как приятные (например, подписание важных выгодных договоров или соглашений), так и неприятные. Именно по этой причине будьте готовы действовать по обстоятельствам, поскольку не исключены и форс-мажорные ситуации. Для делового общения удачной будет вторая половина этой недели. Ваша эрудиция и знание делового этикета поможет заметно расположить собеседников по отношению к вам. В течение второй половины недели весьма благоприятными окажутся деловые поездки на короткий срок, не предполагающие переездов на большие расстояния.

Весы

Эта неделя у типичных Весов окажется благоприятной для решения любых финансовых вопросов. В течение этого времени вы можете выгодно вложить свои деньги либо сделать какие-либо приобретения для своей фирмы или организации. Это неплохой период для расчета наличными, а также для открытия банковского счета. В течение первой половины этой недели не стоит принимать участие в тайных сделках или каких-либо заговорах. Все это может легко обернуться против вас. Это не лучшее время для участия в туманных и запутанных проектах. Во второй половине недели не рекомендуется пытаться преодолеть некоторые традиции в работе. Лучше больше внимания уделить безопасности своего труда и созданию условий для стабильной работы.

Скорпион

Эта неделя станет удачным периодом в бизнесе. Если вы станете проявлять активность, то успех будет сопутствовать вам не только в самом начинании, но и в различных мелких сопутствующих делах. Воспользуйтесь этим периодом и заранее спланируйте, в какой сфере вам сильнее всего необходима благосклонность фортуны, и именно там постарайтесь проявить активность в течение этой недели. Удача может сопутствовать типичных Скорпионов и в любых делах, связанных с акциями или иностранной валютой. Именно поэтому сделки на фондовом или валютном рынке окажутся сейчас весьма прибыльными. В течение этой недели старайтесь прислушиваться к советам ваших друзей и соратников. Сейчас вы сможете в большей степени проявить свои лидерские качества, что поможет с легкостью управлять коллективными процессами.

Стрелец

В течение этой недели можно заняться поиском новых перспективных поставщиков. Не исключено, что вы сможете заключить контракты на более выгодных условиях. Эта неделя будет также благоприятной для поиска новых помещений под торговлю, офисы или другой вид предпринимательской деятельности. Успешно сейчас можно решить вопросы с закупкой нового оборудования. Также эта неделя покажет необходимость модернизации уже имеющейся у вас техники. В этот период вы будете склонны постоянно уточнять и корректировать свои цели в работе, карьере или бизнесе. Наиболее правильные решения вы сможете принимать в те моменты, когда будете находиться в одиночестве. Это позволит все обдумать и не поддаться давлению со стороны.

Козерог

Эта неделя у типичных Козерогов довольно благоприятна для любого вида коллективной деятельности. В это время вы сможете лучше работать в команде, взаимодействовать с коллегами, а также общественными организациями и профсоюзами. На эту неделю можно планировать участие в собраниях, а также решение вопросов с различными сетевыми структурами. Это также благоприятное временя для внедрения инноваций. В течение первой половины недели могут не слишком удачно складываться отношения с зарубежными партнерами. На этот период не стоит планировать дальние командировки, а также переговоры с зарубежными фирмами или организациями. Во второй половине недели стоит помнить о том, что далеко не всегда одной только напористости достаточно для достижения целей.

Водолей

В течение этой недели будьте готовы к различным сюрпризам в финансовой сфере, как благоприятным, так и нет. Например, из-за ваших поспешных действий вы можете понести непредсказуемые убытки. В течение этого периода можно осуществлять смелые финансовые проекты, но только в том случае, если они были продуманы заранее. Спонтанно разработанные бизнес-планы могут не окупить вложенных в них средств. В течение этой недели очень важным качеством станет ваше обаяние. Именно оно, а также желание пойти на компромисс поможет вам добиваться успеха. В течение этой недели любые дела можно будет уладить путем мирных переговоров. Чем меньше агрессии вы проявите, тем более успешным в итоге будет исход дел.

Рыбы

Расположение планет в течение этой недели принесет сильное стремление к свободе и независимости. Если график вашей работы очень жесткий, то сейчас просто необходимо внести в него какие-либо послабления. В противном случае внутреннего бунта не избежать. Это неплохое время для поиска новых направлений в работе или бизнесе. Сейчас вы сможете открыть для себя интересные сферы деятельности либо перспективные и недооцененные активы. Творческий подход к поиску новых путей развития в течение этой недели окажется весьма эффективным. Удачной будет эта неделя и для расширения своих связей в работе и бизнесе. Сейчас вы сможете привлечь к себе внимание зарубежных партнеров, наладить связи с организациями из других городов и регионов.