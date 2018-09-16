Гороскоп на сегодня, 16 сентября: все знаки Зодиака

Овен

День благоприятен для решения важных вопросов, крупных приобретений, заключения браков, сделок. Умение рационально планировать свои дела и распределять силы поможет избежать неприятностей. Острый ум и прекрасно развитая интуиция помогут вам достичь своей цели.

Телец

После этого дня планы вряд ли останутся неизменными. Не исключено, что на вас повлияет неожиданное знакомство, какая-либо новость. Возможен сильный интерес к научным разработкам, программным обновлениям, информации в блогах и социальных сетях. Если вы потеряли прежних сторонников, сегодня появляется шанс найти других единомышленников, однако звезды предупреждают, что отношения с ними могут сложиться не сразу. Некоторые Тельцы переживут критический момент, после которого начнут смотреть на вещи иначе.

Близнецы

В жизни Близнецов происходит перестройка. Прежние цели могут потерять былой масштаб или оказаться неактуальными. Если вы привыкли к повышенному вниманию, придётся снизить амбиции. Не огорчайтесь, звезды говорят, что взамен старых преимуществ вы получите новые. Например, высока вероятность роста благосостояния. В течение дня вероятны неожиданные хорошие приобретения. Старайтесь не переживать из-за пустяков, прямым следствием раздражительности могут стать проблемы с нервной системой или пищеварением.

Рак

Благоприятный день. Вы с легкостью сможете реализовать свои планы, расширить перспективы деятельности. Вероятно, сегодня вам придется решительно взяться за разрешение различных проблем. Не пытайтесь ставить перед собой глобальные задачи или заниматься несколькими делами одновременно.

Лев

Звезды благоволят активным и предприимчивым Львам, готовым на нестандартные шаги. Возможны проблемы с согласованием инициатив. Отношения с единомышленниками будут больше напоминать соперничество, чем сотрудничество. Не забывайте, что сегодня любое дело подразумевает элемент игры, и не принимайте ничего всерьёз. Если у вас философский склад ума и вы любите тишину, день может оказаться для вас чересчур хлопотным и беспокойным. Также в эти сутки не стоит развивать романтические любовные связи.

Дева

Опасный, критический день. Существует вероятность ухудшения самочувствия, травмы, несчастного случая. Исключите быструю езду, прогулки в одиночестве, неоправданный риск. День связан с преследованием, столкновением с разъяренной толпой, травлей. Необходимы ответственность за свои поступки, воздержание, самоконтроль. Гадание и магические действия могут привлечь злые силы.

Весы

Обстановка меняется в вашу пользу, но не плавно, а через трудности. В течение дня возможны всплески активности и внезапные перепады настроения. Многих Весов будет преследовать беспокойство. Некоторые события и реакции на них окажутся непредсказуемыми. Возможно, вам предстоит напряжённый рабочий день. Будьте осторожны в незнакомых местах, аккуратнее обращайтесь с техникой, медикаментами, острыми инструментами. Не приносите себя в жертву и не предлагайте свои услуги, если есть кому сделать это без вас.

Скорпион

Всплеск охвативших вас эмоций будет вызван неумением расслабиться. Возможно общение с родственниками, которое будет иметь длительные неблагоприятные последствия. В доверительном разговоре с ними постарайтесь избежать ответной откровенности. Проявите скрытность и сдержанность.

Стрелец

В начале дня у вас будет много энергии, найдите ей применение. В этом могут помочь прогулки, игры с детьми, спорт, хлопоты по дому. Возможно, удастся быстро закончить какое-то дело. Во второй половине дня помните, что ни одна акция не будет успешной на голодный желудок. Это отличный момент для традиционных шашлыков на природе. Стрельцы, любящие готовить, получат неплохую возможность усовершенствовать своё кулинарное мастерство. Проводить время лучше в кругу близких людей: например, среди родственников.

Козерог

Звезды указывают на опасность для вашего здоровья. Если вы собираетесь в поездку или сами водите машину, будьте внимательны на дороге. Вероятны травмы, автокатастрофы. Не пытайтесь игнорировать собственную интуицию или изменять своим морально-нравственным принципам – добра от этого не будет. Опасно предаваться чревоугодию или увлекаться спиртными напитками.

Водолей

Этот день посвятите общению, встречам или творческим исканиям. Вероятно, различные дела и мелкие проблемы заставят приложить значительные усилия, однако скорее всего не принесут желаемых результатов. Избегайте скопления народа – вас могут захватить эмоции и общее настроение толпы. Девиз дня – немногословность, сторонний взгляд и умение анализировать события.

Рыбы

День располагает к миротворческой деятельности и милосердию. Многие Рыбы будут помогать ближним и сами получать кредиты, спонсорскую помощь, поддержку родственников. Эти мероприятия отразятся на служебных контактах, общении с близкими и любимыми. Вероятно небольшое позитивное изменение в материальном положении. Во многих семьях сегодня ожидается пополнение.