Гороскоп на неделю, 24–30 сентября: все знаки Зодиака

Овен

Работа да работа, а ведь хочется и погулять. Но придется потратить время на трудовые подвиги. Зато вам будет сопутствовать удача в важных знакомствах, встречах и поездках. Люди, вошедшие в вашу жизнь на этой неделе, предложат свежие идеи и откроют новые перспективы. Ваш авторитет заметно укрепится, что создаст основу для положительных изменений в служебном или общественном положении. Небывалый творческий порыв вас может охватить в пятницу, и у вас все блестяще получится.

Телец

Наступающая неделя может порадовать вас шансом повернуть течение событий в нужном вам направлении. В начале недели появится возможность увидеться с близкими и дорогими для вас людьми. В среду вас могут загрузить сверхурочной работой, но это благоприятно отразится на вашем финансовом положении. В пятницу не стоит торопиться проявлять инициативу в делах: ваши замыслы могут посчитать ненадежными и даже авантюрными. В воскресенье вас могут порадовать и вдохновить приятные новости.

Близнецы

Сдержанность, сосредоточенность и скромность - вот те качества, которые позволят вам на этой неделе достичь максимального успеха по всем направлениям. Найдутся решения наиболее важных вопросов, будь то сделка, подписание контрактов или переезд в новую квартиру. Во второй половине недели желательно немного сбавить темп и уделить больше внимания здоровью и семье. Посвятите хотя бы немного времени себе. В субботу устройте себе выходной, так как бытовые проблемы могут и подождать.

Рак

Бывает, что после первого свидания остаются неоднозначные впечатления. Так что советуем не делать никаких выводов после этой встречи, а договориться о второй. А уже потом, хорошенько все взвесив, принимайте решение. На этой неделе откажитесь от диет и голодания! Питание должно быть полноценным и сбалансированным. Исключите алкоголь.

Лев

Вы сможете занять активную позицию в качестве советчика по любому вопросу и профессионала в любой сфере деятельности, однако есть опасность подхватить звездную болезнь. Постарайтесь не задирать нос. Все ваши достижения на уровне рассуждений необходимо подтвердить практикой. Суббота хороша для отдыха в кругу семьи, это занятие даже доставит вам удовольствие, если вы сами все не испортите, пытаясь навязать окружающим свою точку зрения.

Дева

Девам на этой неделе придется решать вопросы, связанные с недвижимостью, куплей-продажей квартиры. Только не забудьте сначала разобраться во всех тонкостях, чтобы потом не пришлось переоформлять бумаги. На выходных запишитесь на процедуры, направленные на очищение и омоложение. В эти дни хороший результат гарантирован.

Весы

Когда резкое слово будет готово сорваться с вашего языка, подумайте о возможных последствиях. Только ваша выдержка сможет удержать события в мирном русле. Вы сумеете обратить невыгодную ситуацию в полезную для себя, если дадите себе труд немного подумать. Ваша энергия позволит вам преуспеть во многих делах. В пятницу вас могут посетить новые оригинальные идеи, которые помогут вам продвинуться по карьерной лестнице.

Скорпион

Будни будут похожи на постоянно меняющиеся картинки калейдоскопа. Много событий, срочных дел, встреч - голова идет кругом! Но вы будете вознаграждены за свое трудолюбие уже в пятницу. Чтобы снять усталость после рабочей недели, сходите в баню. Более легкий вариант - поплавать в бассейне.

Стрелец

Гоните прочь сомнения и страхи! Сейчас они вызваны не событиями извне, а банальной усталостью. Поэтому прежде чем сгущать краски, сначала следует взять небольшой тайм-аут. Удачные дни для Стрельцов на этой неделе - четверг и пятница.

Козерог

Если у вас было желание сменить работу, постарайтесь реализовать его именно сейчас. По крайней мере, сделайте первый шаг в этом направлении. Одна из важных задач этой недели - постараться уравновесить чаши весов вашего настроения и эмоционального состояния, так как они будут разбалансированы, Вы можете потратить много драгоценной энергии впустую. Создайте себе солнечное настроение, независимо от погоды и природы. И у вас все получится!

Водолей

Если есть возможность, попытайтесь избегать контактов с начальством, так как это приятных моментов не предвещает. Вы сейчас как никогда проницательны, используйте это состояние для прояснения многих загадок своей жизни. Больше анализируйте и задавайте вопросы. Не хватайтесь за тысячу дел сразу, выгоднее выбрать что-то одно и на этом сосредоточить все усилия.

Рыбы

Рожденные под знаком Рыб должны помнить - совершить ошибку не так страшно. Гораздо хуже вообще ничего не делать и безропотно ждать, пока ситуация разрешится сама собой. Так что в ваших интересах - находиться в самой гуще событий! На выходные дни не планируйте новых дел! Лучше займитесь собой: Рыбам на пользу пойдут водные процедуры, гимнастика, легкая диета.