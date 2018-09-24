Бизнес-гороскоп на неделю, 24–30 сентября: все знаки Зодиака

Овен

Расположение планет в течение этой недели говорит о том, что ваши деловые взаимоотношения станут более прозрачными. Сейчас любые интриги выйдут на поверхность, станут очевидными. Виновные могут понести за это справедливое наказание. Благоприятна эта неделя для завязывания новых деловых связей, особенно в том случае, если вы рассчитываете найти партнеров для длительного сотрудничества. Успешно будут проходить и любые дела, которые требуют присутствия нотариуса. В работе в течение этой недели необходимо избегать стрессов. Лучше выполнять все задания последовательно, а не перескакивать с одного на другое. Это поможет сохранить силы, а также повысит производительность вашего труда.

Телец

Эта неделя у типичных Тельцов станет прекрасным периодом для развития партнерских и деловых взаимоотношений. Сейчас не исключено возникновение новых связей в бизнесе, увеличение потока клиентов. Могут появиться интересные партнерские предложения, которые стоит внимательно рассмотреть. В течение первой половины этой недели откажитесь от масштабных вложений в рекламу. Эффекта, которого вы захотите достигнуть в ходе рекламной кампании, скорее всего, добиться не удастся из-за излишне оптимистичной оценки возможностей той или иной рекламы. Во второй половине недели типичным Тельцам рекомендуется избегать разногласий с коллегами, а также отказаться от выполнения той работы, в которой вы не слишком хорошо разбираетесь.

Близнецы

В течение этой недели у вас появится чуть больше заинтересованности в профессиональной деятельности, чем обычно. На первую половину этой недели рекомендуется планировать работу, которая доставляет вам больше удовольствия, а вот любые дела, требующие быстрых решений, динамики, а также высокой энергичности, лучше решать ближе к ее концу. Основные сложности в начале недели могут быть связаны с излишним консерватизмом. Так, из-за стремления сохранить стабильность вы можете отказаться от выгодных перспектив. Во второй половине недели не рекомендуется заниматься инвестиционной деятельности и спекуляциями с иностранной валютой. Из-за чрезмерного азарта есть риск совершить убыточные сделки.

Рак

Эта неделя у типичных Раков окажется благоприятной для проявления творчества в своей работе. Любые нестандартные подходы сейчас сделают вашу деятельность интереснее, благодаря чему возможен рост производительности вашего труда. В бизнесе это неплохое время для вложений в рекламу и программы лояльности. Успех может также ожидать типичных Раков на фондовом рынке или в операциях с драгоценными металлами. На первую половину этой недели не рекомендуется планировать рабочие поездки. Это также не самое удачное время для ведения деловых переговоров с иностранцами либо представителями фирм из других регионов. Во второй половине недели сложности могут появиться в отношениях с производителями продукции или оборудования, а также с собственниками помещений, которые вы снимаете для бизнеса.

Лев

Эта неделя хорошо подходит для работы с документами - сейчас вы будете максимально бдительными. Если речь идет о составлении отчетов, то вы вряд ли упустите какие-то важные детали, а мелких погрешностей будет на порядок меньше, чем обычно. Это замечательный период для ведения деловых переговоров. Сейчас ваши слова будут вызывать доверие. Однако стоит отметить и тот факт, что обещания, данные в течение этой недели, необходимо будет выполнить. Также старайтесь более внимательно подходить к решению финансовых вопросов, проявите повышенное внимание при наличных и безналичных расчетах и платежах. У типичных Львов это не лучшая неделя для открытия расчетного счета в банке.

Дева

Расположение планет в течение этой недели окажется благоприятным для работы с документами, информацией, любой отчетностью. Это хорошее время для составления различных стратегий, работы с чертежами, проведения расчетов. Успешно в течение этого периода сложатся деловые переговоры, решатся вопросы, связанные с транспортом. Знание деловой этики может также стать важным преимуществом в любых делах. В течение первой половины этой недели не исключены сложности при работе с клиентами. Старайтесь идти на уступки и искать компромиссы, так как в противном случае конфликтов не избежать. Во второй половине недели следует более рационально распоряжаться свободными средствами.

Весы

Эта неделя у типичных Весов окажется благоприятной для решения любых финансовых вопросов. В течение этого времени вы можете выгодно вложить свои деньги либо сделать какие-либо приобретения для своей фирмы или организации. Это неплохой период для расчета наличными, а также для открытия банковского счета. В течение первой половины этой недели не стоит принимать участие в тайных сделках или каких-либо заговорах. Все это может легко обернуться против вас. Это не лучшее время для участия в туманных и запутанных проектах. Во второй половине недели не рекомендуется пытаться преодолеть некоторые традиции в работе. Лучше больше внимания уделить безопасности своего труда и созданию условий для стабильной работы.

Скорпион

В течение этой недели у вас появится возможность прояснить любые запутанные ситуации, связанные с вашей работой или бизнесом. Сейчас вы сможете легко понять, кто обманывал вас либо действовал не в ваших интересах. Это поможет выявить ваших истинных соратников. Если вы занимаетесь собственным бизнесом, то сейчас сможете вывести на чистую воду сотрудников, которые ведут нечестную игру, а также раскрыть интриги ваших деловых партнеров. В целом в течение недели все тайное становится явным. Поэтому если вы сами вели нечестную игру, то вас также может ожидать справедливое наказание. Не рекомендуется сейчас участвовать в собраниях, внедрять различные инновации в свою работу.

Стрелец

Расположение планет в течение этой недели будет способствовать спокойной работе. Сейчас вам не стоит часто бывать на виду. Работу необходимо сочетать с отдыхом и релаксацией. Наиболее высокой производительности труда вы сможете достигнуть, если будете работать в отдельном кабинете или в максимально тихой и спокойной обстановке. Исключением может стать негромкая фоновая музыка - она может благоприятно сказаться на рабочем процессе в это время. В первой половине этой недели достигать своих целей будет несколько сложнее, поскольку вы можете не ощущать некоторой стабильности, в рамках которой могли бы действовать. Правила игры и обстоятельства могут меняться слишком часто. Вторая половина недели не лучшее время для решения финансовых вопросов с общественными организациями или любыми сетевыми структурами.

Козерог

Эта неделя у типичных Козерогов довольно благоприятна для любого вида коллективной деятельности. В это время вы сможете лучше работать в команде, взаимодействовать с коллегами, а также общественными организациями и профсоюзами. На эту неделю можно планировать участие в собраниях, а также решение вопросов с различными сетевыми структурами. Это также благоприятное временя для внедрения инноваций. В течение первой половины недели могут не слишком удачно складываться отношения с зарубежными партнерами. На этот период не стоит планировать дальние командировки, а также переговоры с зарубежными фирмами или организациями. Во второй половине недели стоит помнить о том, что далеко не всегда одной только напористости достаточно для достижения целей.

Водолей

Расположение планет в течение этой недели даст возможность типичным Водолеям успешно достигать поставленных перед собой целей и задач. Если в течение первой половины этой недели вы сможете добиться успеха мягкими методами, использовать свое обаяние и репутацию, то удача во второй половине недели во многом будет зависеть от вашей решительности, смелости, активности и напористости. В течение первой половины этой недели типичным Водолеям не рекомендуется решать вопросы, связанные с налогами, кредитами и инвестициями. Менее спонтанно стоит обращаться со свободными деньгами. Вторая половина недели не лучший период для взаимодействия с зарубежными партнерами, особенно в том случае, если вы сами не владеете иностранным языком.

Рыбы

Эта неделя позволит типичным Рыбам расширить свои связи в бизнесе и работе. Не исключены новые перспективные предложения о сотрудничестве или обмене опытом. Это время будет благоприятно и для посещения различных семинаров, выставок, прохождения обучения по смежной с вашей профессией специальности. В первой половине этой недели ваше стремление делать все самостоятельно и независимо может принести некоторые сложности в партнерские отношения. Именно поэтому, принимая решения, продумывайте заранее то, как к этому могут отнестись ваши деловые партнеры. Во второй половине недели больше внимания уделите безопасности труда, избегайте рискованной работы, а также сомнительных сделок.