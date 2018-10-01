Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: октябрь
В этом месяце вам могут предложить массу выгодных вариантов по работе, но выбор за вами.
Овен
Ваша жизнь больше напоминает загадочный лабиринт, который вы стремитесь всеми силами пройти. Выход из ситуации придется искать по несколько раз в день, от представителей этого знака зодиака лишь требуется разобраться в ситуации. Помните о том, что если вы свернете не туда, придется возвращаться обратно, искать правильное направление.
Телец
Октябрь для Тельцов окажется более спокойным, хотя и не таким динамичным периодом, и будет связан с необходимостью выполнять свои обязательства, заниматься рутиной и своим здоровьем. Начало месяца, до 7 числа, благоприятно для карьеры, реализации своих идей и проявления инициатив.
Близнецы
Окружающие всё чаще замечают, как агрессивно вы настроены против них. Что случилось и почему это происходит именно с вами? Прежде чем шипеть на всех вокруг, постарайтесь разобраться в себе. Может, это просто усталость вас подкосила, поэтому вы ведёте себя так агрессивно?
Рак
Вы слишком пессимистично относитесь ко всему, что происходит в вашей жизни. Если так и дальше будет продолжаться, ничего хорошего из этого точно не получится. Вы окончательно разочаруетесь сначала в себе, а потом и в людях. Почему вам всех жалко, а окружающие не стремятся ответить теми же эмоциями? Не нужно преувеличивать собственные проблемы, с таким подходом, их становится ещё больше. Вот они уже растут в геометрической прогрессии и неизвестно, что же будет происходить со всем этим дальше. Возьмите себя в руки и постарайтесь замотивировать уверенно идти дальше, преодолевая любые преграды на своём пути.
Лев
Для Львов октябрь - вполне позитивный период для общения, встреч и поездок В начале месяца успешными будут процессы обучения, развитие деловых и творческих связей. Если Львы сумеют воспользоваться внезапно открывшимися возможностями или протекцией влиятельных людей, то могут круто изменить свою карьеру, сделать прорыв в общественной или политической деятельности.
Дева
Вы слишком близко принимаете всё к сердцу, зачем? Судьба человечества не зависит от принятого вами решения, просто отпустите ситуацию и живите дальше. Второй осенний месяц преподнесёт вам один важный урок – пора прекратить чувствовать гиперответственность на своих плечах. Представители этого знака зодиака привыкли всё раскладывать детально по полочкам, проводить анализ и выносить свой суровый вердикт.
Весы
В октябре Весы будут находиться на пике активности, и обновленная энергия поможет им проявить свою индивидуальность, быть на виду. И в этом плане период до 8 октября может быть весьма динамичным и результативным. Удача им будет сопутствовать в сфере финансов, они будут привлекать к себе деньги за счет выгодных проектов, а также получать подарки и помощь.
Скорпион
Вы стали смотреть на всё происходящее вокруг рационально, взвешивая каждое решение. Что произошло с веселой дамочкой-Скорпионом, которая была готова пройти и огонь и воду, лишь бы отыскать какое-то приключение на свою пятую точку? Времена меняются, вы взрослеете и перестаёте дурачиться по поводу и без. Выбор партнёра – очень ответственное мероприятие, пора соединить себя узами серьёзных отношений с человеком, который будет вас поддерживать во всех начинаниях и говорить комплименты.
Стрелец
Октябрь для Стрельцов - период вполне гармоничный, особенно для общения, установления гармоничных связей. Именно друзья и знакомые помогут им разобраться в себе. Многие из Стрельцов почувствуют готовность не только копить знания, но и передавать их людям, поэтому весьма успешно может складываться преподавательская деятельность. И в этом плане благоприятным окажется период до 8 октября.
Козерог
Купидон устал наблюдать за вашими стараниями, привлечь внимание представителей противоположного пола, и он решил включиться в игру. Богиня любви Венера не прочь поучаствовать в этой интригующей гонке, главное, никого не покалечить. Звёзды пророчат оживление на личном фронте и совершенно не важно, состоите вы в данный момент в серьёзных отношениях или же просто решили отыскать свою вторую половинку. Запасаться терпением не обязательно, мужчины сами начнут с вами знакомиться на улицах города и говорить о том, какая вы красивая особа. Всем сразу не верьте, лучше присмотритесь поближе к человеку.
Водолей
Этот месяц для Водолеев может оказаться довольно позитивным и спокойным. Начало месяца будет весьма удачным для обучения, духовного совершенствования, укрепления связей с зарубежными партнерами, для путешествий и деловых командировок, а также для удачного завершения судебных процессов.
Рыбы
Октябрь для Рыб - месяц довольно сложный и связан с трансформациями и переменами в жизни, в отношениях с партнерами. Период до 8 октября в этом плане может оказаться более благоприятным, поскольку Рыбы будут готовы пойти на уступки и навести порядок в деловых или любовных связях.