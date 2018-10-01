Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: октябрь

Овен

Ваша жизнь больше напоминает загадочный лабиринт, который вы стремитесь всеми силами пройти. Выход из ситуации придется искать по несколько раз в день, от представителей этого знака зодиака лишь требуется разобраться в ситуации. Помните о том, что если вы свернете не туда, придется возвращаться обратно, искать правильное направление.

Телец

Октябрь для Тельцов окажется более спокойным, хотя и не таким динамичным периодом, и будет связан с необходимостью выполнять свои обязательства, заниматься рутиной и своим здоровьем. Начало месяца, до 7 числа, благоприятно для карьеры, реализации своих идей и проявления инициатив.

Близнецы

Окружающие всё чаще замечают, как агрессивно вы настроены против них. Что случилось и почему это происходит именно с вами? Прежде чем шипеть на всех вокруг, постарайтесь разобраться в себе. Может, это просто усталость вас подкосила, поэтому вы ведёте себя так агрессивно?

Рак

Вы слишком пессимистично относитесь ко всему, что происходит в вашей жизни. Если так и дальше будет продолжаться, ничего хорошего из этого точно не получится. Вы окончательно разочаруетесь сначала в себе, а потом и в людях. Почему вам всех жалко, а окружающие не стремятся ответить теми же эмоциями? Не нужно преувеличивать собственные проблемы, с таким подходом, их становится ещё больше. Вот они уже растут в геометрической прогрессии и неизвестно, что же будет происходить со всем этим дальше. Возьмите себя в руки и постарайтесь замотивировать уверенно идти дальше, преодолевая любые преграды на своём пути.

Лев

Для Львов октябрь - вполне позитивный период для общения, встреч и поездок В начале месяца успешными будут процессы обучения, развитие деловых и творческих связей. Если Львы сумеют воспользоваться внезапно открывшимися возможностями или протекцией влиятельных людей, то могут круто изменить свою карьеру, сделать прорыв в общественной или политической деятельности.

Дева

Вы слишком близко принимаете всё к сердцу, зачем? Судьба человечества не зависит от принятого вами решения, просто отпустите ситуацию и живите дальше. Второй осенний месяц преподнесёт вам один важный урок – пора прекратить чувствовать гиперответственность на своих плечах. Представители этого знака зодиака привыкли всё раскладывать детально по полочкам, проводить анализ и выносить свой суровый вердикт.

Весы

В октябре Весы будут находиться на пике активности, и обновленная энергия поможет им проявить свою индивидуальность, быть на виду. И в этом плане период до 8 октября может быть весьма динамичным и результативным. Удача им будет сопутствовать в сфере финансов, они будут привлекать к себе деньги за счет выгодных проектов, а также получать подарки и помощь.

Скорпион

Вы стали смотреть на всё происходящее вокруг рационально, взвешивая каждое решение. Что произошло с веселой дамочкой-Скорпионом, которая была готова пройти и огонь и воду, лишь бы отыскать какое-то приключение на свою пятую точку? Времена меняются, вы взрослеете и перестаёте дурачиться по поводу и без. Выбор партнёра – очень ответственное мероприятие, пора соединить себя узами серьёзных отношений с человеком, который будет вас поддерживать во всех начинаниях и говорить комплименты.

Стрелец

Октябрь для Стрельцов - период вполне гармоничный, особенно для общения, установления гармоничных связей. Именно друзья и знакомые помогут им разобраться в себе. Многие из Стрельцов почувствуют готовность не только копить знания, но и передавать их людям, поэтому весьма успешно может складываться преподавательская деятельность. И в этом плане благоприятным окажется период до 8 октября.

Козерог

Купидон устал наблюдать за вашими стараниями, привлечь внимание представителей противоположного пола, и он решил включиться в игру. Богиня любви Венера не прочь поучаствовать в этой интригующей гонке, главное, никого не покалечить. Звёзды пророчат оживление на личном фронте и совершенно не важно, состоите вы в данный момент в серьёзных отношениях или же просто решили отыскать свою вторую половинку. Запасаться терпением не обязательно, мужчины сами начнут с вами знакомиться на улицах города и говорить о том, какая вы красивая особа. Всем сразу не верьте, лучше присмотритесь поближе к человеку.

Водолей

Этот месяц для Водолеев может оказаться довольно позитивным и спокойным. Начало месяца будет весьма удачным для обучения, духовного совершенствования, укрепления связей с зарубежными партнерами, для путешествий и деловых командировок, а также для удачного завершения судебных процессов.

Рыбы

Октябрь для Рыб - месяц довольно сложный и связан с трансформациями и переменами в жизни, в отношениях с партнерами. Период до 8 октября в этом плане может оказаться более благоприятным, поскольку Рыбы будут готовы пойти на уступки и навести порядок в деловых или любовных связях.