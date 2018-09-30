Гороскоп на сегодня, 30 сентября: все знаки Зодиака

Овен

Целеустремленность Овнов может принять особую форму. Возможна зацикленность на отдельном человеке, плане или варианте, который вам не подходит. Некоторые представители знака будут вынуждены урегулировать проблемы, спровоцированные неуместным поведением партнера, вероятны неожиданные и не вполне ясные указания со стороны начальства.

Телец

Напряженный день. Осуществлению ваших желаний будут препятствовать досадные мелочи и недоразумения. Это сильно ухудшит настроение: ваши чувства будут обострены и подвержены частым колебаниям — от благодушия и уступчивости до упрямства и раздражительности. Сегодня не исключено выяснение отношений. Скажется усталость и перенапряжение. Будьте предельно внимательны и осторожны с родственниками и близкими друзьями, дабы не задеть их самолюбия, не вызвать их ревности или зависти.

Близнецы

Близнецы могут столкнуться с досадным препятствием, временным ограничением свободы. Причиной может быть травма, обострение болезни, не до конца определенный статус в той или иной структуре, неудача или пауза в делах. Вас могут проверить на прочность деловых позиций или моральных устоев. Не исключен психологический или духовный кризис.

Рак

День принесет приятные хлопоты. Вы сможете с успехом завершить все дела, так как положение планет будет способствовать этому. Вечер обещает быть спокойным. Вы ощутите комфорт, необыкновенную надежность положения, веру в свои силы. Общение с детьми оживит воспоминания детства.

Лев

Напряженный день. Постарайтесь отстраниться от внешней суеты и житейских мелочей. Это позволит многое непредвзято оценить и обдумать свое положение, найти способы изменить ситуацию в вашу пользу. Следите за своим здоровьем. Физические перегрузки или нервное напряжение могут стать причиной стрессов и заболеваний.

Дева

Данный день отмечен переоценкой ценностей. Возможен новый этап в развитии деловой и личной жизни. Определив главное и второстепенное, вы сможете наметить правильную линию поведения. Многие испытают очищение и обновление чувств.

Весы

Этот день можно назвать скорее пассивным, чем активным. Однако не исключено, что вы сегодня получите новость или столкнетесь с ситуацией, которая кардинально изменит ваш образ жизни. В любом случае, следует остановиться, подумать и уже только после этого принимать решения и действовать.

Скорпион

Сегодня для вас будет особенно важной поддержка родственников, поэтому стоит провести побольше времени в их обществе. Погружение в семейные дела не только будет способствовать обретению душевного равновесия, но и поможет найти ключ к решению проблем, беспокоивших вас в последнее время. На пользу пойдет также активный отдых.

Стрелец

Удачный момент для заключения контрактов, прохождения интервью с целью поиска новой работы. Сегодня благоприятны контакты с чиновниками, встречи с деловыми партнерами, оформление документов. Однако, чтобы все прошло как нельзя лучше, необходимо сохранять оптимизм и ни в коем случае не форсировать ситуацию.

Козерог

Чтобы добиться положительных результатов в делах в этот день, потребуется сосредоточенность. Избегайте суетливости и старайтесь действовать последовательно, не беритесь сразу за несколько дел. Откажитесь сегодня от длительных поездок и не рискуйте деньгами.

Водолей

Этот день может быть отмечен недовольством окружающими, нездоровой чувственностью, лихорадочностью мыслей. Возможен неожиданный конфликт, но он быстро разрешится в вашу пользу, если вы избавитесь от агрессии, недовольства и раздражения. Вам придется контролировать свои расходы – возможны непредвиденные материальные затраты.

Рыбы

Сегодня вас подстерегают неудачи в личной жизни. Не нужно чрезмерно концентрироваться на интимных проблемах. День желательно посвятить странствиям, поездкам, загородным прогулкам. Не забывайте о тех, кто в вас нуждается. Благоприятно искать потерянные вещи, восстанавливать забытые связи. Отношения в семье у многих Рыб приобретут новую форму. Активный отдых и водные процедуры помогут снять напряжение после трудовой недели.