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Гороскоп на неделю, 1–7 октября: все знаки Зодиака

Гороскоп на неделю
07:45 Сегодня Телеграф
Фото:www.stb.ua

На этой неделе изменятся отношения с руководством и другими вышестоящими лицами.

Овен

На этой неделе вам придется терпеливо и упорно продвигаться вперед к своей цели по довольно крутой тропинке. Потребуется немало усилий и времени, чтобы решить многочисленные мелкие проблемы. Ближе к выходным неожиданно может проснуться желание давать полезные советы и всячески учить окружающих жить. Дела, которые вы начнете в пятницу, будут иметь успешное завершение.

Телец

Конфликты с близкими, которые могут возникнуть, скажутся на вашем здоровье. Возможны обострения хронических заболеваний и появление новых недугов. Звезды не советуют вам сейчас никакие новые начинания. Более того, на работе вам будет сложно сконцентрироваться. 

Близнецы

На этой неделе, возможно, к вам поступит предложение, позволяющее вам участвовать в многообещающем проекте, только лучше не раздумывать слишком долго, соглашайтесь быстрее. Не стоит бояться перемен. В середине недели возможны претензии начальника и коллег из-за мелких просчетов, досадных огрехов и опозданий. В выходные дни близкие люди будут стараться порадовать вас, окружая вниманием и заботой.

Рак

В первую половину недели вас ожидает много встреч. Вы испытаете приятные эмоции, но впоследствии вам понадобится отдых. Вторую половину недели проведите по максимуму в одиночестве. Есть вероятность, что один из близких друзей поступит нечестно по отношению к вам.

Лев

Самое время пересмотреть и, по возможности, конкретизировать свои планы. На этой неделе вполне вероятно исполнение желаний, лишь бы они имели более-менее реальные очертания. Не пренебрегайте возможностью завести новые знакомства, они обещают открыть перед вами другие горизонты. Так что будьте приветливы и настройтесь на собеседника. Во вторник или среду, возможно, придется делать довольно сложный выбор. 

Дева

Сейчас вам будет нужно личное пространство. Обеспечьте его себе как дома, так и на работе. Чем больше трудолюбия вы будете проявлять в данный период, тем более высокими окажутся результаты. В некоторых вопросах вы будете слишком амбициозны, поумерьте свой пыл. 

Весы

Вы любите и любимы. И это вдохновляет вас на успехи в самых разных сферах жизни: от работы до творчества и кулинарии. Порадуйте своих близких необычным блюдом. Устройте пикник на природе или путешествие для всей семьи. Ну и в профессиональной сфере все складывается активно и позитивно. Наслаждайтесь звучащими вокруг комплиментами, вы их заслужили.

Скорпион

На этой неделе вполне вероятна достаточно резкая смена деятельности. При этом совершенно не обязательно менять работу - просто появится другая тема или даже целое направление. Примите помощь коллег, она будет весьма кстати. В конце этой недели вы почувствуете внезапную смену ритма - вместо напряжения придет легкость, в делах откроется второе дыхание. В выходные дни могут раскрыться тайны вашего прошлого, вы встретите кого-то, кого не видели несколько лет. 

Стрелец

Собранность и сосредоточенность позволят вам творить чудеса и получить прибыль. Желательно планировать объем нагрузки на работе. Во вторник и среду после напряженного рабочего дня не стоит заниматься домашними делами и кропотливой работой. Лучше погуляйте перед сном по парку или по набережной. Постарайтесь оградить себя от бесполезных разговоров и ненужных контактов. В целом дела пойдут хорошо, все договоренности будут соблюдаться. 

Козерог

Вам потребуется недюжинная выдержка, чтобы самолюбие не помешало вам жить. Постарайтесь несколько уменьшить свой аппетит в финансовой сфере. На пути к высоким достижениям существенной помехой может стать ваша косность и консерватизм. Не бойтесь осваивать что-то новое и общаться с незнакомыми людьми. В пятницу потребуется собранность, не тратьте драгоценное время на пустые разговоры, приведите в порядок мысли, конкретизируйте планы, и вы порадуетесь их удачной реализации. 

Водолей

Уверенность в себе вам сейчас не помешает. На вас повесят дополнительные обязанности на работе, а дома придется отстаивать свои интересы. Чтобы отдохнуть, в выходные отправляйтесь куда-нибудь в одиночестве. Неплохо будет также получить новые знания.

Рыбы

В этот период вы сможете похвастаться отменным самочувствием. Пользуйтесь этим для совершения дел, где требуется физическая активность. На работе могут возникнуть проблемы из-за нехватки времени. Начальство потребует результата, а вы не будете успевать.

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Все по теме:

1–7 октября, Астропрогноз, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Знаки Зодиака.
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