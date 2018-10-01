Бизнес-гороскоп на неделю, 1-7 октября: все знаки Зодиака

Овен

В начале недели усилится ваш предпринимательский дух, вы сможете легче заниматься бизнесом. Это неплохое время для начала собственных проектов и реализации своих планов. Успешно могут решаться и вопросы, связанные с получением кредитов, инвестициями, налогами. Первая половина недели не слишком удачное время для решения формальных или юридических вопросов. Не рекомендуется сейчас заниматься получением лицензий и других документов, которые дают права на определенные виды деятельности. В работе с клиентами в это время прислушивайтесь к рекомендациям вашего руководства. Во второй половине недели появится возможность заключить долгосрочные деловые контракты. Это неплохое время для ведения переговоров - сейчас вы способны четко выражать свои мысли.

Телец

Расположение планет в течение первой половины этой недели благоприятно для ведения деловых переговоров. Сейчас вы сможете быть обаятельными, чем привлечете потенциальных или существующих деловых партнеров, и одновременно напористыми, прямыми и открытыми. Именно такого подхода стоит придерживаться в общении с вашими клиентами. Но не будьте слишком агрессивными, чаще думайте о компромиссах. Не рекомендуется в течение первой половины этой недели заниматься той работой, которую вы не слишком хорошо знаете или которая не является вашей служебной обязанностью. Если вы искали подходящее время для выполнения рутинной работы, то смело планируйте ее на вторую половину этой недели.

Близнецы

В начале недели вас ждет активная деятельность. Работа будет нравиться больше, чем обычно, отношения с коллегами станут более открытыми и при этом динамичными и мягкими. Старайтесь в это время чаще проявлять обаяние. Не исключено сейчас и возникновение служебного романа. В течение первой половины этой недели в бизнесе и инвестиционной деятельности рекомендуется не рисковать и не впадать в азарт. К заключению сделок подходите осторожнее, чем обычно. Вторая половина недели будет благоприятной для последовательного решения вопросов, связанных с рекламой, открытием и управлением вашими филиалами. Это также неплохое время для творческого подхода к существующим делам.

Рак

В течение первой половины этой рабочей недели вы будете более заинтересованы в своей работе и повседневных обязанностях. Именно поэтому сейчас вы можете продемонстрировать высокие показатели производительности труда. Улучшатся и ваши отношения с коллегами и подчиненными: они станут более открытыми и эмоциональными. В течение второй половины этой недели можно успешно вести переговоры с поставщиками или производителями продукции, которую вы реализуете или используете в своей деятельности. Сейчас вы сможете достигнуть важных соглашений и пойти на уступки заказчикам, если возникнет необходимость.

Лев

Расположение планет в течение первой половины этой недели окажется благоприятным для решения любых вопросов, связанных с принадлежащим вам имуществом, торговыми или производственными площадями. В решении таких вопросов старайтесь быть более открытыми, не бойтесь идти на уступки, ищите компромисс. Такой подход может стать залогом успеха. В работе в течение первой половины недели важно избегать суеты и спешки. В это время старайтесь более тщательно составлять распорядок своего дня. Для работы с документами, чертежами и для составления отчетности у типичных Львов хорошо подходит вторая половина этой недели. Сейчас вы также успешно будете справляться с расчетами, требующими повышенной внимательности. Последовательность потребуется вам в решении вопросов, связанных с транспортом.

Дева

Первая половина этой недели принесет вам стремление к стабильности в своей работе. Производительность вашего труда сейчас будет зависеть от вашей уверенности в том, что вы крепко держитесь за занимаемую должность. Если такой уверенности не будет, может возникнуть психологический дискомфорт, что отразится на качестве вашей работы. В это время стоит больше внимания уделить вопросам безопасности собственного труда, а также своих подчиненных. Для решения финансовых вопросов у типичных Дев удачной станет вторая половина этой недели. В течение этого периода вы сможете успешно создавать финансовые планы, планировать расходы и доходы, составлять бюджет предприятия. Это хорошее время для взаимодействия с банками, в том числе в сфере документооборота.

Весы

Расположение планет говорит о том, что типичные Весы будут удачливыми в решении финансовых вопросов. Однако для этого вам придется быть более открытыми, напористыми и не бояться проявлять инициативу. Это неплохое время для открытия счета в банке, проведения операций с наличными деньгами. В течение первой половины этой недели не рекомендуется идти против сложившихся традиций, даже если они будут помехой на вашем пути к осуществлению задуманного. Борьба с устоявшимися правилами сейчас окажется сложной, поэтому проще искать обходные пути. Для выполнения работы, требующей повышенной ответственности, у типичных Весов благоприятной станет вторая половина этой недели. Сейчас вы также заметите, что стали более внимательными и аккуратными в своей работе.

Скорпион

Первая половина этой недели у типичных Скорпионов окажется удачной в работе и бизнесе лишь в том случае, если вы будете в достаточно мягкой форме проявлять свою напористость и активность. Сейчас не стоит быть агрессивными или, напротив, излишне уступчивыми. Нужно попробовать сочетать эти качества, и тогда вы обязательно расположите людей к себе. В течение первой половины этой недели будьте честны хотя бы сами с собой, не позволяйте также вводить себя в заблуждение, любую информацию необходимо проверять. Для любых дел, где нежелательна огласка, у типичных Скорпионов хорошо подходит вторая половина недели. Это время благоприятно и для работы в одиночестве - сейчас именно наедине с собой, в спокойной обстановке вы сможете сосредоточиться на делах.

Стрелец

Типичным Стрельцам в течение первой половины этой недели будет проще работать в спокойной обстановке. Сейчас общение может отвлекать вас, а поэтому работа в одиночестве будет более продуктивной. Приятная музыка в это время может способствовать повышению производительности труда. Не рекомендуется в течение первой половины недели участвовать в коллективных финансовых проектах, составлять коммерческие предложения и заниматься планированием бизнеса. Для продумывания бизнес-планов типичным Стрельцам подходит вторая половина этой недели. Сейчас вы способны внимательно и реалистично оценить перспективы, просчитать различные варианты и не упустить важных деталей. Это неплохое время для укрепления связей с общественными организациями.

Козерог

Расположение планет в течение первой половины этой недели говорит о том, что типичные Козероги будут удачливыми в любой коллективной деятельности. Сейчас вам будет проще объединять вокруг себя единомышленников благодаря обаянию и логичному построению ваших планов. Этот период будет благоприятен для проведения собраний или участия в них. Конфликтовать с влиятельными людьми сейчас не рекомендуется. Попытки давления с вашей стороны в течение первой половины недели вряд ли окажутся эффективными. Вторая половина недели будет благоприятной для приложения усилий, направленных на рост вашей деловой репутации. В это время не исключен и карьерный рост, но только в том случае, если вы довольно долго шли к этому и заслужили повышение.

Водолей

Расположение планет в течение первой половины этой недели добавит вам целеустремленности. Активность в делах сейчас будет сочетаться с общей удачливостью, а поэтому может дать хорошие результаты. Повышается возможность продвижения в карьере. В бизнесе этот период может совпасть с ростом вашей деловой репутации. Первая половина этой недели не лучшее время для общения с иностранцами, ведения деловых переговоров с зарубежными фирмами. Для получения новых профессиональных знаний у типичных Водолеев благоприятной будет вторая половина недели. Сейчас вы сможете получить действительно практичные знания, которые потребуются вам в повседневной работе.

Рыбы

Первая половина этой недели у типичных Рыб окажется благоприятным периодом для участия в различных семинарах, презентациях, конференциях и выставках. Это время будет удачным и для дальних командировок, в том числе за границу. Деловые контакты с иностранцами могут стать более динамичными, да и в своем регионе вы сможете завязать новые перспективные знакомства. Не рекомендуется в течение первой половины этой недели рисковать чужими деньгами, участвовать в коллективных инвестиционных проектах. Это неудачное время для того, чтобы становиться поручителем по чьему-либо кредиту. Во второй половине недели вы сможете объективно просчитывать все риски тех или иных инициатив. В этот период в вашем характере появится больше рассудительности по отношению к работе, что позволит принимать взвешенные решения.