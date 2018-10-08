Гороскоп на неделю, 8-14 октября: все знаки Зодиака

Овен

Если вы собирались садиться на диету для похудения, перенесите планы на другое время. В противном случае сил затратите много, а результат радости не принесет. В понедельник вас ждет встреча с человеком, который может многое изменить в вашей жизни.

Телец

Попытайтесь не принимать близко к сердцу все, что происходит вокруг вас, отвлекитесь на какие-то приятные занятия, попробуйте совершить небольшую поездку за город, или хотя бы встретиться с подругой, которая вас может морально поддержать. К концу недели тельцы получают дополнительную информацию, которая сможет прояснить все, что происходит рядом с вами.

Близнецы

Благоприятная неделя для Близнецов, у которых все четко распланировано и нет желания потакать своим желаниям. Ни на шаг не отходите от того, что задумали накануне. Придется на время выйти из комфортной зоны, ведь так можно достигнуть больше, не погрязнув рутине и серости. Гороскоп обещает Близнецам внезапную встречу с человеком, который соответствует идеалу. Только скажите "спот" эмоциям и страсти. В данном случае, должен преобладать разум. Период этой недели (с 8 октября по 14 октября 2018 года) может ознаменоваться небольшими стрессами и волнениями. Большая их часть произойдет из-за вашей же опрометчивости в действиях. В любви сохраняйте терпение и спокойствие, не лезьте на рожон.

Рак

Планирование будущего пока отложите: уж слишком насыщенным окажется настоящее! Будьте готовы к гонке на работе и к серьезным, но приятным домашним задачам. Ко всему относитесь с улыбкой, и все получится на "ура". Будьте внимательнее за рулем.

Лев

Гороскоп рекомендует Льву во всем придерживаться закона и традиций. Даже в общении с новыми людьми ведите себя культурно, сдержанно и максимально тактично. Иначе, конфликт случится на ровном месте. Неделя идеальна для Львов, которые занимаются интеллектуальной деятельностью. Вы сможете вкусить радость побед, а также оказаться на вершине славы. Главное, чтобы от всего этого не закружилась голова. Для любовного романа вы созрели, поэтому не отрекайтесь от знакомств. Период этой недели (с 8 октября по 14 октября 2018 года) принесет Льву успех в делах, касающихся торговли, менеджмента и политической сферы. Кто-то из друзей беспардонно лезет к вам в карман. Не давайте в долг даже минимальную сумму.

Дева

Все ваше внимание сейчас должно быть направлено на здоровье! С ним все в порядке, но профилактика не будет лишней! Выделите время на врачей. На работе постарайтесь не браться за важные проекты - сейчас они вам не под силу. Займитесь лучше рутинными задачами.

Весы

В личной жизни весы становятся более конфликтными, и не справляются со своими эмоциями. Пострадать от этого могут самые близкие люди, включая вашего мужа и родителей. Вторник и среда самые неблагоприятные дни, и весам нужно стараться сдерживаться. Многие весы стремятся возобновить взаимоотношения, которые прервались уже достаточно давно. Для этого вы используете социальные сети и много времени проводите в интернете. Результат появится ближе к концу недели, но к этому времени у весов начинают появляться какие-то сомнения, и вы можете отказаться от той встречи, которую сами запланировали.

Скорпион

Проведите серьезный анализ своего прошлого - ошибок, событий. На основе этого придется провести корректировку настоящего. Не поддавайтесь эмоциям, особенно если вас будут на них выводить. И не давайте никаких обещаний! Выходные проведите с пользой.

Стрелец

Стрельцу эта неделя покажется такой мимолетной, что он даже не успеет запомнить все ее минусы и плюсы. Кажется, что космический ураган пронесся над вашей головой, а под ногами осталась только пыль. Постарайтесь взвешивать каждое свое слово, быть благоразумным и чутким к людям. Гороскоп советует Стрельцу взять на заметку дела, от которых всецело зависит материальное положение. Чтобы исправить ошибки в документации, нужно обратиться к юристу, а не к соседу дяде Васе. Период этой недели (с 8 октября по 14 октября 2018 года) не располагает к легкомысленным поступкам и, тем более, случайным интимным связям. Если Стрелец будет гнаться только за физическим удовлетворением, то точно продаст душу дьяволу.

Козерог

Козерогам нужно принять срочные меры в личной жизни. Отношения с родителями могут окончательно разладиться, а претензии любимых вырасти до космических масштабов. А все из-за вечной загруженности представителей знака на треклятой работе. По крайней мере, именно так ее видят близкие люди. Да и сами Козероги в день Новолуния почувствуют тотальную усталость. Лучшим решением в этот период будет поездка за город, на лоно природы. Только вдали от городской суеты появится шанс переосмыслить текущую ситуацию на личном фронте.

Водолей

Водолеям нужно слегка остепениться. Ребята настолько жаждут постоянных изменений, что даже не замечают своей ветрености. Им не хватает стабильности в отношениях. На работе дела будут идти отлично, материальное благосостояние увеличиваться. Но в этом ли счастье? Возможно, стоит задуматься о более основательных вещах? Таких, как покупка собственного дома или решение о совместной жизни с интересным партнером. Иначе роль близкого "друга" окончательно закрепится за человеком, и это будет трудно затем изменить.

Рыбы

Рыбки должны хорошо подумать, прежде чем предпринимать активные действия на предстоящей неделе. В период с 8 по 10 октября в их планы постоянно будет вклиниваться форс-мажор. Планировать что-либо в карьерной сфере однозначно не стоит. Тем более, что весьма вероятны конфликты с коллегами на материальной почве. Эмоциональный стресс поможет сгладить встреча с давними друзьями. Обязательно найдите для близких людей время.