Бизнес-гороскоп на неделю, 8-14 октября: все знаки Зодиака

Овен

Благодаря позитивному влиянию Марса, для Овнов предстоящая неделя будет продуктивной. Наиболее удачно пройдет командная работа. Положившись на более опытных коллег, Овны смогут качественно выполнить свои рабочие обязанности, что скажется на эффективности их работы. На этой неделе все зависит от стараний. Упорный труд может стать поводом для денежного вознаграждении или повышения зарплаты. Влияние Сатурна может подтолкнуть Овнов на приобретение бессмысленной вещи, чтобы избежать бесполезных растрат, на этой неделе астрологи рекомендуют посещать магазины только по необходимости.

Телец

Тельцы, наиболее удачно у вас будет получаться то, что вы уже делали, поэтому не хватайтесь за что-то новое. В этот период лучше не менять работу и команду, даже если вы с кем-то не ужились, лучше потратьте силы на налаживание отношений. Деньги вам принесут давние вклады, на большее рассчитывать пока не приходится.

Близнецы

Влияние Сатурна положительно скажется на умственных способностях Близнецов, потому выполнять рабочие обязанности, решать важные вопросы и принимать решения будет гораздо проще. Возможно, на этой неделе Близнецы получат хорошую финансовую компенсацию за предыдущие старания, что поднимет настроение и заставит работать продуктивнее. Чтобы восстановить энергию, потраченную за неделю, в конце недели следует посвятить время отдыху и друзьям, но не в коем случае не нужно давать деньги в долг, иначе их возвращения придется ждать очень долго.

Рак

Раки, от вас требуется не так уж много - делать то, что вам поручили, инициативы от вас сейчас не дождешься. И ни в коем случае не влезайте в долги, лучше умерьте покупательские аппетиты.

Лев

На этой неделе планеты-покровители будут благоприятствовать новым начинаниям, поэтому Львам следует проявить активность и приступить к реализации намеченных целей. Марс станет не только помощником, но и главным источником энергии, поэтому Львы могут смогут решать рабочие вопросы, при этом не забывая о других делах. Старания могут быть щедро вознаграждены, но для этого необходимо проявить смелость и попросить повышения зарплаты. Не стоит боятся отказа, так как звезды будут на стороне Львов.

Дева

Рачительные Девы наиболее успешно вложатся в чисто хозяйственные нужды. Девы-руководители сейчас должны быть максимально корректны с подчиненными, особенно с новенькими, "темная лошадка" может принести в будущем неприятности.

Весы

На предстоящей неделе планы Весов могут рухнуть в одночасье, а виною тому усиленный Марс. Вместо ожидаемого денежного вознаграждения придется потратить деньги на непредвиденные расходы. Ожидая похвалы от руководства, вероятно, придется выслушать критику. В данном случае не стоит препираться с начальством, лучше воспринять информацию и в дальнейшем использовать ее в целях повышения продуктивности. Астрологи предупреждают, что 12 октября Солнце станет активным, в связи с чем стоит обращаться с деньгами бережно, и тратить их только в необходимых целях, а не на развлечения и бесполезные покупки.

Скорпион

В деловом плане, как и во всем другом, Скорпионам на время лучше действовать по инструкции, а не как бог на душу положит. Можете даже почитать брошюрку типа "Как быть бедным, скромным и счастливым", потому что любая авантюра сейчас обернется крахом.

Стрелец

Благодаря сильному влиянию Марса Стрельцов ожидает весьма удачная неделя. На работе все будет складываться так, как было запланировано: рабочие вопросы будут решаться легко, а сами обязанности выполняться без лишних препятствий. В финансовом плане Стрельцам следует быть осторожнее только в том случае, если кто-то пожелает взять у них в долг или попытается выпросить деньги с целью инвестиции. Не стоит верить обещаниям, иначе доверчивость приведет к финансовым потерям.

Козерог

Козероги, на этой неделе вам придется много общаться с людьми, которые могут повлиять на ваше финансовое благополучие. С одной стороны, вы найдете солидных деловых партнеров, но тут же появятся и те, кто захочет нажиться за ваш счет. Поэтому будьте внимательнее и заранее готовьтесь к нашествию авантюристов.

Водолей

С 8 по 14 октября улучшению финансового положения будет благоприятствовать Сатурн. Однако для получения дополнительных денежных средств Водолеям необходимо проявить старания и креативность. Возможно, стоит задуматься о дополнительных способах заработка: вложить деньги в ценные бумаги, поиграть в лотерею или воспользоваться эффективными ритуалами. Гармоничное влияние Нептуна позволит Водолеям выполнять свои рабочие обязанности качественно, но без спешки. В будящем это может сказаться на качестве работы и стать поводом для получения вознаграждения.

Рыбы

Многим Рыбам хочется новой работы, новой квартиры, но сейчас не лучший период для того, чтобы резко все поменять. Вы можете взять на себя дополнительные обязанности в рамках привычного, тут вас ждет успех. Точно так же поступайте и с деньгами - не выкидывайте их на то, что вам совершенно не знакомо.