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Что подарить на Новый 2019 год по знакам Зодиака

Что подарить на Новый 2019 год по знакам Зодиака
20:51 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: pixabay.com

Гороскоп подарков поможет выбрать и подарить на Новый год 2018 разным знакам Зодиака именно те вещи, которые обязательно им понравятся.

Новый год, один из самых светлых праздников в году. Дарит радость и сказочное настроение. Чтобы порадовать близких и родных сердцу людей в честь 2019 года стоит выбирать подходящий для них подарок. Астрологи рассказали, что лучше всего подарить в год Свиньи всем знакам Зодиака.

Приближается самый интересный и сказочный праздник Новый год. Время задуматься о подарках и исполнении желаний.

Овен

Данный знак Зодиака очень активный, всегда стремится быть в центре внимания, в его жизни главное – приключения. Поэтому в честь 2019 года стоит подбирать что-то из зимних аксессуаров, билеты на концерт любимых исполнителей.

Телец

Целеустремлённый, практичный, обожает красивые вещи для своего дома. Поэтому Тельцов обрадует скатерть, бытовая техника.

Близнецы

Подвижные, решительные, всегда готовы на различные подвиги. Их восхитят в честь Нового года необычные сувениры, духи с любимым ароматом, аксессуары в виде сумок и кошельков. Обязательно положите небольшую купюру, чтобы водились деньги.

Рак

Данный знак Зодиака – романтичная натура, поэтому отдаст предпочтения постельному белью, посуде, сертификату в салон красоты.

Лев

Трудно угодить и сделать сюрприз. Оценит дорогой парфюм, поход в ресторан.

Дева

Домашний знак Зодиака, который не любит вопросов о подарках. Предпочитает украшения, кухонные принадлежности. Но лучше подарить деньги, чтобы купили себе всё что посчитают нужным.

Весы

Они любят большое внимание к их персоне, любят необычные сюрпризы, обрадуются вышитым подаркам, билетам в кино, театр, на концерт, дорогое вино, мягкие игрушки.

Скорпион

Один из самых загадочных знаков Зодиака, который обрадуется любому подарку. Можно подарить как украшения, так и технику, смартфоны, посуду, вязанную одежду, аксессуары, об этом ставит в известность rsute.ru. Главное, чтобы было всё красиво упаковано.

Стрельцы

Обрадуются красивым и необычным подаркам в 2019 году. Можно подарить красивый подсвечник, необычные гирлянды на ель, звездное небо, вышитую подушку, покрывало.

Козерог

Идей для подарков к Новому году огромное количество. Можно сделать сюрприз в виде шкафчиков для продуктов хранения, комнатные тапочки, игрушки на новогоднюю ель.

Водолей

Они любят подарки, желательно чтобы были сделанные от души. Подарить можно украшения, бижутерию, символ приходящего года, подушки.

Рыбы

Обожают всё дорогое, поэтому выбирать стоит подарки в дорогих бутиках. Можно на 2019 год подарить одежду, обувь, аксессуары, технику.

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Подарки, Зодиак, Что подарить, Новый год 2019, Знамки зодиака, новый 2019 год.
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