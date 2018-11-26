Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (26.11 - 2.12. 2018)

Если в уходящем месяце проблемы с деньгами не давали вам покоя, то справиться с ними вы сможете уже на этой неделе.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Благодаря поддержке Солнца на следующей неделе Овны смогут повысить свой доход при помощи вложений. В это время можно идти на риски и не бояться обманов и денежных потерь: звезды не допустят, чтобы Овны стали жертвами мошенников. Аспект Солнца с другими планетами 26 и 27 ноября — благоприятное время для избавления от денежных задолженностей. В эти дни можно отдавать долги, оплачивать кредиты и коммунальные счет: растраты не скажутся на материальном положении.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

В понедельник астрологи рекомендуют стать активнее и общительнее. В этот день покровитель Луна будет сильна, поэтому у Тельцов появится шанс завести полезные деловые знакомства. Однако уже с 27 ноября Луна перейдет в ослабленную позицию, из-за этого представители Знака Телец могут ощутить упадок жизненных сил. Это не самое подходящее время для работы, требующей сосредоточенности, так как Тельцы рискуют совершить серьезную ошибку, которая повлечет за собой денежные потери. Стоит избегать походов по магазинам, так как потратить придется больше, чем позволяет бюджет.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

По мнению астрологов, грядущая неделя станет не самой удачной для Близнецов. С 26 по 28 ноября ослабленный Меркурий в аспекте с другими планетами может стать причиной финансовых трудностей. Возможно, придется оплачивать счета или срочно отдавать долги. В эти дни не рекомендуется проводить конференции и деловые переговоры, особенно если на кону стоит большая сумма денег. В случае ошибки Близнецы могут оказаться в неприятной ситуации

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Юпитер в Стрельце придаст Ракам сил и уверенности, а значит, настало время для кардинальных перемен. Раки, которые недовольны своей деятельностью, могут задуматься о смене работы, так как поиски не займут много времени. Необходимо побороть свои страхи и проявить себя: вероятно, для достижения большего на этой неделе придется работать немного упорнее, но результат стоит усилий. Если Раки смогут показать свои таланты и поделятся идеями, то уже вскоре это принесет им неплохое денежное вознаграждение.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Благодаря усиленному влиянию Солнца Львы наконец-то смогут добиться своей цели или хотя бы немного приблизиться к ней. С 26 ноября по 2 декабря необходимо меньше времени уделять бесполезным занятиям. В начале недели из-за негативного влияния Меркурия могут возникнуть финансовые трудности, и главное — не усугубить положение бездействием. В это время астрологи категорически не рекомендуют давать деньги в долг и совершать покупки осмотрительно, иначе денежных проблем станет только больше.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Грядущая неделя — не лучшее время для рисков и экспериментов. В течение семи дней покровитель Меркурий будет ослаблен, поэтому проводить переговоры лучший в другой период. Также не стоит покупать лотерейные билеты и ценные бумаги, так как в этом случае Девы не только не заработают, но еще и лишатся заработанных средств. С 26 ноября по 2 декабря не стоит тратить на заработки все свои силы, иначе можно перетрудиться, а бонусы уйдут другим. Полезны медитации на привлечение денег и отдых.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Предстоящая неделя станет вполне удачной для представителей Знака Весы. Усиленный Сатурн поможет реализовать намеченные цели и поспособствует новым начинаниям. В это время стремление к рискам оправдает себя, поэтому можно смело инвестировать деньги и заключать договоры. Кроме того, это удачное время для того, чтобы попросить повышения зарплаты, но для этого Весам необходимо подробно рассказать о своих достижениях, доказав, что поощрение станет заслуженным.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Энергетика Скорпионов может ослабнуть из-за сильного влияния Сатурна, поэтому работать в полную силу вряд ли удастся. Зато в это время могут возникнуть идеи, которые потребуют немедленной реализации. Необходимо поделиться своими намерениями с более опытными коллегами или начальником, так как активность и целеустремленность могут стать поводом для хорошего денежного вознаграждения. В начале недели энергетика Луны будет негативной для Скорпионов, из-за чего не нужно давать деньги в долг даже самым близкими людям. Есть риск, что одолженные средства придется ждать очень долго.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцы смогут заручиться поддержкой Нептуна и Юпитера, а это значит, что настало время заняться делами, которые требуют срочного решения. В этом случае приступить к новым начинаниям можно будет уже в начале нового месяца. Эта неделя станет удачной для тех, кто планирует приобрести или продать недвижимость. Сама операция пройдет успешно, а на покупке получится хорошо сэкономить. Антагонист-Сатурн может стать виновником неприятных моментов, и в первую очередь его влияние скажется на работе. На этой неделе нужно вести себя более сдержанно и не конфликтовать с руководством и коллегами, иначе это грозит Стрельцам штрафом или выговором.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Эмоциональность может отразиться на душевном состоянии Козерогов, а из-за этого снизится продуктивность, что повлечет за собой неприятности на работе. Покровитель Козерогов Меркурий остается ослабленным, а в аспектах с другими планетами он способен стать настоящей угрозой для Козерогов. С 26 по 28 ноября астрологи не советуют проводить финансовые операции и совершать дорогие покупки. Однако оплатить все счета лучше на этой неделе, иначе долги могут стать поводом для плохого настроения и негативных мыслей.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Из-за влияния Нептуна в Рыбах у Водолеев повысится творческий потенциал. Представители этого созвездия смогут генерировать идеи одну за одной, но главное — рассказать о них начальнику. Если руководство оценит креативность Водолеев, то в дальнейшем это может послужить поводом для повышения зарплаты или карьерного роста. 26 и 27 ноября антагонист Водолеев Солнце будет активным. В этот период Водолеям стоит аккуратнее обращаться с деньгами и внимательнее следить за своим кошельком. В этот период даже знакомые люди могут попытаться обмануть Водолеев, а мошенники и карманники захотят присвоить себе кошелек и честно заработанные деньги.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Взлеты и падения ожидают Рыб на этой неделе. Влияние Луны отразится на всех сферах жизни, в том числе и финансовой. С 27 по 29 ноября могут возникнуть конфликты на почве денег. Вероятно, кто-то из близкого окружения вспомнит о старых денежных долгах, но сами Рыбы могут об этом даже не узнать. Сатурн остается активным, поэтому представителям этого созвездия не стоит рисковать и вкладывать деньги в чужие проекты. 26 ноября Луна поможет Рыбам привлечь финансовую удачу. Пригодятся и эффективные заговоры.