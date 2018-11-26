Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (26.11 - 2.12)

Для многих знаков Зодиака эта неделя станет удачной в новых начинаниях, но стоит с осторожностью относиться к своим эмоциям.

Гороскоп на неделю с 19 ноября по 25 ноября 2018 года для Овна

На этой неделе стоит пустит в ход всю вашу дипломатичность, чтобы избежать серьезной ссоры с начальством или со старшими родственниками. Нежелательно пропадать на работе днями и ночами, старайтесь укладываться в обычный график, не беритесь за выполнения сверхзадач, этим вы можете подорвать свое здоровье и испортить отношения со своей половинкой. Не к месту брошенная фраза грозит послужить причиной размолвки в семье в выходные.

Гороскоп на неделю с 19 ноября по 25 ноября 2018 года для Тельца

Не стоит заранее переживать по поводу надвигающихся перемен на работе. Будьте внимательны и заботливы по отношению к любимому человеку, так как ему недостает вашего душевного тепла. Желательно четко спланировать дела на эту неделю, в противном случае она будет несколько хаотичной. Начиная со среды есть вероятность поступления ценной для вас информации из совершенно неожиданного источника. Воскресенье - благоприятный день для завершения незаконченных и отложенных в долгий ящик домашних дел. Не позволяйте искушению сбивать вас с пути истинного, от добра добра не ищут.

Гороскоп на неделю с 19 ноября по 25 ноября 2018 года для Близнецов

Развитие событий будет во многом зависеть от вашего взгляда на проблему, не позволяйте себе пессимизм. Впрочем, для него не будет особого повода. Звезды обещают вам бурный роман или прибавление в семье. Во второй половине недели появится возможность для самореализации в творчестве и дополнительного заработка. Ваши идеи принесут нужный результат и прибыль. Вы сейчас способны свернуть горы, показать себя во всем блеске. Возрастает ваш авторитет и влияние на окружающих. В этот период все начинания будут успешными.

Гороскоп на неделю с 19 ноября по 25 ноября 2018 года для Рака

Похоже, наступает время серьезной проверки ваших дипломатических качеств. На этой неделе все зависит от того, как быстро вы превратите противников в союзников. В понедельник настойчивая вежливость или вежливая настойчивость станут залогом успеха. Во вторник и в среду вам предстоит интенсивно общаться с партнерами по работе и бизнесу для определения перспектив на ближайшее будущее. В пятницу вы почувствуете необходимость в поддержке, но не стоит показывать свою слабость всем и каждому. Доверяйте только близким людям.

Гороскоп на неделю с 19 ноября по 25 ноября 2018 года для Льва

Нежелательно повторять свои ошибки только по тому, что вам удобнее ходить по протоптанной тропе. Не стоит тратить слишком много времени на строительство воздушных замков. Занятие приятное, но чем прекраснее постройки, тем сложнее возвращаться к жестокой действительности. Гораздо полезнее будет позаботиться о земном. Причем можно использовать самые разнообразные методы, в том числе и интриги, главное - внимание к мелочам и умение анализировать. Во второй половине недели вам могут поручить сложную и ответственную работу, впрочем, вы с ней справитесь.

Гороскоп на неделю с 19 ноября по 25 ноября 2018 года для Девы

Напряженная работа в начале недели может ослабить ваши силы, но финансовые перспективы станут для вас яснее и приятнее, что окупит все тяготы. В четверг стоит снизить накал и выкроить время для отдыха. В пятницу скрытые проблемы, терзающие вас, станут очевидными, и вы сможете принять своевременные меры по их решению. В субботу самое время сделать то, что вы давно себе обещали, но ранее не могли позволить. В воскресенье вас порадует любимый человек.

Гороскоп на неделю с 19 ноября по 25 ноября 2018 года для Весов

Пришло время радоваться жизни и умело использовать открывающиеся возможности. Благоприятная неделя для изменений, начать можно со своего имиджа, продолжить - стилем общения, а там получится и новую работу найти. Все переменится исключительно к лучшему. Вторник - удачный день для собеседований и переговоров. Выходные дни - прекрасное время для общения с родней и детьми, удастся обойтись без конфликтов.

Гороскоп на неделю с 19 ноября по 25 ноября 2018 года для Скорпиона

На этой неделе вы можете совершить прорыв к новым высотам. Помощь друзей или просто знакомых окажется для вас очень важной. Сосредоточьтесь на работе, она принесет вам удовлетворение и прибыль. В понедельник вас может заинтересовать новая полезная информация, в среду вы без труда сможете получить одобрение начальства. Возможно новое выгодное предложение в рабочей или личной сферах, которое лучше не упускать.

Гороскоп на неделю с 19 ноября по 25 ноября 2018 года для Стрельца

В первой половине недели вероятны разнообразные контакты: встречи, поездки по делам и прочие хлопоты. Некоторым представителям этого знака захочется сбросить с себя груз обязанностей, вдруг надоест учиться или работать. К счастью, к концу недели это настроение улетучится без следа. За вас ваши дела никто не сделает. В четверг вы станете счастливым обладателем дара переубеждения, легко достигая желаемого результата. Выходные могут подарить благоприятную возможность для смены обстановки.

Гороскоп на неделю с 19 ноября по 25 ноября 2018 года для Козерога

На этой неделе будут своевременны размышления о смысле жизни и о своем месте в этом мире. Однако все же не забывайте о насущном, намечайте ближайшие цели. Многие представители знака будут разбираться со старыми проблемами и по-другому строить отношения с окружающими людьми. Самое время изменить романтические пристрастия и избавиться от отношений, если вам с партнером некомфортно.

Гороскоп на неделю с 19 ноября по 25 ноября 2018 года для Водолея

На этой неделе стоит обратить внимание на знаки, которые вам посылает судьба. А вот предупреждает ли она вас об опасности или обращает ваше внимание на удачное стечение обстоятельств - сможете разгадать только вы сами. В понедельник не пренебрегайте мелкими поручениями: как знать, может быть, именно так вы достигнете успеха. В четверг и пятницу желательно воздержаться от авантюр и сближения с незнакомцами. В пятницу окунитесь с головой в текущие дела, так вы избежите интриг и сплетен.

Гороскоп на неделю с 19 ноября по 25 ноября 2018 года для Рыбы

Работа может потребовать от вас слишком много усилий, поэтому лучше сразу решить для себя, с каким ее объемом вы можете реально справиться. И ни под каким видом не соглашаться на увеличение этого лимита. Не застревайте на мелких задачах и пустых разговорах, сосредоточьтесь на главном. Не жалейте времени и сил на проверку надежности новых партнеров, только тогда есть смысл начинать совместную деятельность. В глазах начальства следует быть как можно незаметнее и скромнее.