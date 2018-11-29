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Невероятно, но правда: эти знаки зодиака лгут чаще всего

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Невероятно, но правда: эти знаки зодиака лгут чаще всего
17:29 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: pixabay.com

Скорпионы самые известные лжецы среди всех знаков зодиака.

Никто не любит людей, которые не умеют быть честными. Какой смысл в том, чтобы заводить дружбу, отношения или деловое партнерство со лжецом, если вы все равно будете обмануты. Найти человека, который никогда не лжет – сложно, но есть и такие, кто не представляет своей жизни без вранья.

Вашему вниманию пять знаков зодиака, представители которых не чувствуют особой вины за свою ложь. Это для них обычное дело.

Скорпионы

Они самые известные лжецы среди всех знаков зодиака. Они всегда что-то планируют и плетут интриги. У них столько скрытых мотивов, что довериться представителю этого знака будет огромной ошибкой для каждого. Скорпионы говорят одно, а думают совершенно другое. Также они довольно расчетливые, и у них хорошо получается обманывать других.

Близнецы

Они попали в этот список потому, что никому не открывают настоящих себя. Они подстраиваются под место, в котором находятся и под людей, с которыми общаются. В Близнецах уживается несколько личностей и никогда не поймешь, какие они на самом деле. Вам придется самим это выяснять, узнавая представителей этого знака все лучше и лучше.

Рыбы

Они часто лгут сами себе. Они настоящие мечтатели. Рыбы закрывают глаза на то, что им не нравится и врут сами себе. Представители этого знака могут придумать что-либо на пустом месте. Они любят раздувать из мухи слона, а также излишне все драматизировать.

Весы

Они серийные лжецы, поскольку они предельно очаровательны и любят манипулировать окружающими. Они необязательно поступают так, чтобы навредить другим. Просто у них хорошо получается использовать свое очарование и дружелюбие, чтобы заставить других им доверять. Получив доверие окружающих, они могут запросто начать ими манипулировать ради своей собственной выгоды.

Рак

У представителей этого знака золотое сердце. Они очень нежные и любящие создания. Тем не менее, они также невероятно чувствительны к боли и именно поэтому они часто лгут. Раки используют ложь как своего рода защиту от тех, кто хочет им навредить. Они будут врать только для того, чтобы никто не смог причинить им боль. Если Рака все таки обидеть, он будет чувствовать такую сильную боль, которую другие просто бы не вынесли.

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Ложь, Знаки Зодиака, Зодиак, Астропрогноз, Лживые знаки зодиака.
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