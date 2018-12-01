Стало известно, какие знаки зодиака самые противоречивые

Противоречивость – это, по сути, неотъемлемая часть личности Близнецов, но они не одни такие.

Когда люди говорят о противоречивости, что первым на ум приходит знак зодиака, который наиболее этому соответствует – Близнецы. Но, как не удивительно, есть и другие знаки, которые не всегда определены в своей позиции. Вашему вниманию шесть знаков зодиака, которых по праву можно назвать самыми противоречивыми.

1. Близнецы

Противоречивость – это, по сути, неотъемлемая часть личности Близнецов. Эти люди от рождения находятся в состоянии смятения и замешательства. Они постоянно стараются разобраться с тем, что же им вообще нужно или не нужно делать. Даже если Близнецы уже вроде бы приняли какое-то решение, не полагайтесь на них. Скорее всего, через некоторое время это решение кардинально изменится.

2. Дева

Если бы только наш мир мог быть упорядоченным и контролируемым до такой степени, как нужно Деве, она была бы счастлива. Люди этого знака всячески стремятся к тому, чтобы окружающие их беспрекословно слушались. В чем здесь противоречивость? Дело в том, что когда люди пытаются прислушаться к Деве, то находят её человеком мизантропичным и нигилистичным, а потому игнорируют её мнение. Дева практически никогда не испытывает ни внутреннего, ни внешнего комфорта, видя в каждой ситуации катастрофу и трагедию.

3. Весы

Весы не всегда умеют хорошо балансировать, склоняясь то в одну, то в другую сторону и тщетно пытаясь удержать хотя бы подобие равновесия. Представители этого знака грешат тем, что способны передумать и поменять свою точку зрения в долю секунды и без предупреждения. Будьте с ними аккуратны и осмотрительны. Надежность – это не их сильное качество, и противоречивое поведение Весов может крайне нервировать, особенно в личных отношениях.

4. Стрелец

У Стрельца всегда благие намерения, и он любит подталкивать людей к каким-либо поступкам и действиям. Однако, когда наступает время действовать, то Стрелец тихонечко уходит со сцены и предпочитает просто побыть наедине со своими мыслями, нежели возглавить какое-то движение или инициативу. В целом этот знак очень социальный. Он обожает отлично проводить время, но при слове "ответственность" его как ветром сдувает в неизвестном направлении.

5. Водолей

В Водолеях все прекрасно, кроме одного – это их умения разочаровываться без причины и на ровном месте. Если Водолей загорелся какой-либо идеей, нет никакой гарантии, что он очень скоро не потухнет. Он не только противоречив, но еще и эгоистичен. Водолея сложно назвать тяжелым на подъем или безынициативным. Однако он чересчур подвержен собственным прихотям и желаниям. Этот знак непостоянный и ненадежный: он будет клясться, что выполнит обещанное, но не факт, что вы этого дождетесь.

6. Рыбы

Еще один знак, под которым обычно скрываются противоречивые люди, – это, конечно же, Рыбы, плывущие в совершенно разных направлениях. Они весьма нестабильны и могут с легкостью забыть про свои обещания и обязательства. Рыбы будут петь вам сладкие песни, чтобы поддержать или успокоить. Но вскорости эти слова быстро улетучатся у них из головы. Они залягут на дно и станут вас какое-то время игнорировать, пока их настроение не переменится.